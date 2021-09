Sparta remizovala s Jabloncem 1:1 a pod Vrbou poprvé doma v lize nevyhrála

Praha - Fotbalisté Sparty remizovali v 8. kole první ligy doma s Jabloncem 1:1. V souboji dvou účastníků skupin evropských pohárů otevřel skóre ve čtvrté minutě domácí útočník Václav Drchal, krátce po změně stran vyrovnal Tomáš Čvančara. Pražané nevyhráli druhé kolo po sobě a pod trenérem Pavlem Vrbou v nejvyšší soutěži ve 13. duelu na svém stadionu poprvé ztratili body. Severočeši venku v ligové sezoně nezvítězili ani napočtvrté.

Letenští ve čtvrtek v úvodním zápase hlavní fáze Evropské ligy uhráli na hřišti obhájce dánského titulu Bröndby Kodaň bezbrankovou remízu. Naopak Jablonec doma vstoupil do Evropské konferenční ligy vítězstvím 1:0 nad rumunskou Kluží.

Sparta šla proti Jablonci do vedení po necelých čtyřech minutách. Haraslín si obehrál Zeleného i Kroba a míč se odrazil k Drchalovi, který lobem překonal vyběhnutého gólmana Hanuše. Dvaadvacetiletý Drchal se trefil ve druhém kole za sebou. Domácí pokračovali v aktivním výkonu, Haraslínovu střelu z vápna zblokovala jablonecká obrana na roh.

Severočeši poprvé výrazněji zahrozili až po půlhodině hry, jenže Čvančara v nelehké pozici hlavičkoval nad. V závěru úvodního dějství Hložek z hranice vápna zamířil těsně vedle.

Úvod druhého poločasu naopak vyšel hostům, kteří v 48. minutě srovnali. Krob našel před brankou Čvančaru, jenž uspěl v souboji s Hanckem a hlavou se nemýlil. Jablonečtí ve čtvrtém venkovním utkání ligového ročníku vstřelili první gól.

Hosté ožili, Pleštilovu střelu po rychlém brejku však Sáček, který dnes oslavil 25. narozeniny, srazil na rohový kop.

Letenští zhruba od 60. minuty převzali iniciativu. Karlssonův obstřel skončil vedle, vzápětí Hanuš vyrazil Hložkovo zakončení. Švédský záložník Karlsson zase po sérii kliček trefil slabší pravou nohou boční síť. Jablonecký brankář vytěsnil mimo tři tyče i Karabcův pokus zpoza šestnáctky, následně Haraslín vypálil pouze do jeho náruče. V nastavení nezamířil přesně ani Hložek.

Pražané v nejvyšší soutěži nezdolali Jablonec podruhé za sebou. Na Letné s ním ale od března 2007 neprohráli v 17. ligovém duelu v řadě. Tým trenéra Petra Rady nevyhrál šesté z posledních sedmi kol.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Sparty): "Mrzí mě dnešní remíza. V domácím prostředí chceme být dominantní. Dařilo se nám to pouze prvních 20 minut, kdy jsme hráli dobře. Pak jsme od toho ustoupili. Až příchodem střídajících hráčů ve druhém poločase se to zase změnilo k tomu, že jsme dominanci získali. Samozřejmě to je málo. Výsledek pro nás není příjemný."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Vstup do zápasu se nám nevyvedl. Dostali jsme zase obligátně brzo branku. Do balonu jsme šli nedůrazně, domácí to vyřešili a dostali se do vedení. I přesto jsme do 20. minuty byli pasivní, neměli jsme pohyb, všude jsme byli druzí. Jako kdybychom se báli, nevím čeho. Naštěstí domácí za těch 20 minut vyloženou šanci neměli. Do velkých šancí se nedostávali, ale kombinovali dobře, drželi balon. Nemohli jsme se dostat do hry. Od 25. minuty jsme byli vyrovnaným soupeřem. Přesto tam domácí měli Hložkem velkou šanci, kdy netrefil branku. To jsme přečkali. Do druhého poločasu jsme šli s tím, že chceme být aktivní a abychom ze začátku nedostali branku, což se nám povedlo. Vyloženě jsme nebránili. Hložek, který je nejen v současnosti ve velké formě, ale dlouhodobě, nás zlobil. Vyložené šance ale domácí neměli. Hrozili jsme z brejků, ale dobře jsme drželi balon. I v soubojích jsme byli pevní, takže nakonec jsme tady uhráli bod, kterého si cením. Tři týmy, které jsou nahoře, Sparta, Slavia a Plzeň, jsou u nás někde jinde, co se týče ekonomiky. Můžou si dovolit, koho chtějí. Odehráli jsme tady slušné utkání vyjma prvních 20 minut."