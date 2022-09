Sparta remizovala páté kolo za sebou, s Ostravou doma hrála 1:1

Praha - Fotbalisté Sparty remizovali v devátém kole první ligy doma s Ostravou 1:1 a uhráli pátý nerozhodný výsledek po sobě. Pražané vedli od 22. minuty zásluhou Lukáše Sadílka, Slezané však ihned po přestávce ze své jediné střely v zápase díky Jiřímu Klímovi vyrovnali.

Svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho neprohráli v nejvyšší soutěži poosmé v řadě a v neúplné tabulce jsou třetí. Baník nezvítězil v pátém z posledních šesti kol, i ve čtvrtém venkovním duelu v ligové sezoně remizoval a patří mu desátá příčka.

Duel byl pikantní pro trenéra Vrbu, jenž před angažmá v Ostravě vedl Spartu, a záložníka Plavšiče. Srbský hráč v minulém roce odešel z Letné k úhlavnímu rivalovi Slavie, odkud v Baníku hostuje.

Sparta začala aktivně a z první šance ve 22. minutě se prosadila. Janktův centr propadl až k Sadílkovi, který s pomocí odrazu od Ndefeho premiérovým gólem v ligové sezoně otevřel skóre.

V 35. minutě nezužitkovali Pražané v rozmezí 10 vteřin tři velké příležitosti. Zeleného střela z vápna skončila na břevně, Čvančarovu hlavičku vytáhl brankář Laštůvka a Sadílek zamířil těsně vedle.

Slezané si v úvodním dějství nevytvořili nic, ale necelou minutu po změně stran srovnali. Klíma napřáhl z dálky a gólman Kovář na jeho střelu k tyči nedosáhl. Ostravský útočník zaznamenal třetí gól v sezoně nejvyšší soutěže.

Domácí byli více na míči, jenže vyloženou šanci si už nevypracovali. Střídající Minčev neprostřelil z úhlu Laštůvku, Čvančarovu ránu zase srazil na roh bývalý sparťan Lischka.

Sparta v nejvyšší soutěži s Ostravou v posledních 12 utkáních neprohrála a doma dokonce podesáté za sebou. Pátou ligovou remízou v řadě vyrovnala klubový rekord z února a března 2018. Letenští jsou s pěti nerozhodnými výsledky remízovým "králem" soutěže. Baník nevyhrál venku v lize podesáté za sebou.

Hlasy po utkání:

Brian Priske (trenér Sparty): "Odehráli jsme úžasné utkání v mnoha ohledech. Byli jsme jednoznačně lepší, měli jsme vyhrát, ale z různých důvodů míč v brance neskončil. Soupeř měl jedinou střelu na bránu za 97 minut hry, dal gól z 22 metrů. Jsem tu od toho, abychom měli výsledky. Jsem kvůli tomu naštvaný, ale je to součástí fotbalu. Nemůžu se soustředit jenom na výsledky, ale i na výkony. A pokud jde o ně, pak mám z 99 procent z hráčů radost. Neztrácím čas tím, že bych se soustředil na svou pozici. Pracuju do té doby, dokud mě někdo nezastaví. Soustředím se na trénink, přípravu hráčů a na zápasy. Co se týká snahy, mentality, disciplinovanosti a dominantnosti v zápasech, odvádíme skvělou práci. Nezískáváme ale potřebné body a v některých ohledech body, které si zasloužíme. Naším problémem je střílení gólů a vytváření velkých šancí."

Pavel Vrba (trenér Ostravy): "Dneska jsme ukázali hlavně charakter. Do kvality jsme toho moc neukázali, v předfinální fázi jsme mohli udělat mnohem víc a mohli jsme se dostat do více situací, které by pro nás byly zajímavé. Na druhou stranu si strašně cením bodu ze Sparty. Dělala všechno pro to, aby vyhrála, a my jsme tady nakonec uhráli bod."

Sparta Praha - Baník Ostrava 1:1 (1:0)

Branky: 22. Sadílek - 46. J. Klíma. Rozhodčí: T. Klíma - Kubr, Machač - Franěk (video). ŽK: Sadílek, Pavelka - Laštůvka. Diváci: 15.457.

Sparta: Kovář - Mejdr (76. Wiesner), Sörensen, Zelený, Höjer - Jankto (76. Minčev), Pavelka, Sadílek, Daněk (67. Karabec) - Čvančara, Kuchta. Trenér: Priske.

Ostrava: Laštůvka - Ndefe, Frydrych, Lischka, Fleišman (86. Šehič) - Cadu (81. Buchta), Boula, Kuzmanovič, Tetour (76. Tijani), Plavšič - J. Klíma. Trenér: Vrba.