Sparta remizovala na Slovácku a po devíti letech získala ligový titul

Uherské Hradiště - Fotbalisté Sparty se po devíti letech stali ligovými mistry. Letenští v předposledním čtvrtém kole nadstavby ve skupině o titul remizovali v Uherském Hradišti se Slováckem bez branek a už nemohou přijít o první příčku v tabulce. Před závěrečným zápasem sezony mají svěřenci trenéra Briana Priske v čele soutěže tříbodový náskok před druhou Slavií a i v případě rovnosti s Vršovickými by se umístili výše vzhledem k vítězství po základní části.

Sparta coby stále nejúspěšnější český tým historie slaví celkově 37. titul a třináctý od rozdělení federace, ale první od roku 2014. Letenští si díky ligovému prvenství jako jediní zahrají v příští sezoně kvalifikaci Ligy mistrů a mají velkou šanci, že do ní vstoupí až ve 3. předkole. Sparťané ovládli nejvyšší soutěž hned v první sezoně pod dánským koučem Priskem. Vítěznou trofej Letenští převezmou až o víkendu po závěrečném kole doma s Plzní.

Slovácko remizovalo s Letenskými stejně jako v předchozím vzájemném duelu před měsícem, kdy se týmy rozešly 1:1. Celek z Uherského Hradiště i ve čtvrtém kole nadstavby uhrál nerozhodný výsledek a vzdálilo se mu čtvrté místo, na které ztrácí dva body. Sparťané protáhli sérii neporazitelnosti v lize už na 21 zápasů.

Oba týmy postrádaly několik stabilních členů základní sestavy. Spartě chyběli kvůli čtyřem žlutým kartám nejlepší týmový střelec sezony Kuchta a Kairinen, mimo hru byl nadále i Haraslín a také zraněný Čvančara. Na hrotu útoku nastoupili Karabec s Minčevem. Slovácko se muselo obejít bez zkušených Petržely s Reinberkem a kvůli dohodě klubů bez Trávníka, jen na lavičce začali Daníček s Mihálikem.

Nad Uherské Hradiště se těsně před zápasem přihnala silná průtrž mračen a silně mokrý terén oběma soupeřům od úvodu komplikoval hru. Za celou první půli nebyla k vidění ani jedna přímá střela mezi tyče, jen několik závarů ve vápně. Ve 43. minutě promáchl v dobré šanci domácí Kalabiška, na druhé straně nepropálil defenzivu Krejčí mladší, který nepřidal svůj čtrnáctý gól v ligovém ročníku.

Sparťané posbírali za úvodní dějství tři žluté karty a jednoho z napomínaných beka Mejdra nahradil do druhé půle Wiesner. Až v 58. minutě vyslal vůbec první střelu na branku hostující Minčev, který se dostal za obranu, ale ze strany gólmana Nguyena přízemním pokusem nepřekonal.

Letenští si poté vytvořili chvilkový tlak po rohových kopech. Zelený však nepropálil obranu a Vitík hlavičkoval na zadní tyči těsně mimo. Na druhé straně se podél lajny protáhl do vápna Juroška, po souboji s Panákem upadl, ale rozhodčí Radina penaltu nenařídil. Sparťané byli po změně stran nebezpeční po centrech, neprosadil se ale ani bývalý hráč Slovácka Sadílek, slavící dnes 27. narozeniny.

Domácí trenér Svědík poslal na trávník opory Daníčka s Mihálikem, celek z Uherského Hradiště ale na vítězný gól, který by mu pomohl v boji o čtvrté místo, neměl dostatek kvality. Letenští v klidu udrželi remízu a po tříminutovém nastavení s nimi přímo na trávníku slavily i stovky fanoušků, kteří vtrhli na plochu ze svého vyprodaného sektoru za brankou.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Sparta získala titul po dlouhé době, prvně bych jí chtěl pogratulovat. Byl to podobný zápas jako ty naše předchozí v nadstavbě. Měli jsme dobré pasáže, ale umíráme na posledních 20 metrech. Chyběla nám kvalita při centrovaných míčích, při rozhodování kolem vápna, při střelách. Dnešní zápas potvrdil celou naši sezonu, máme málo vstřelených branek, a proto jsme se nedokázali dostat v tabulce třeba ještě výš. Chyběli nám někteří hráči jako Petržela nebo Reinberk, Spartě to samé. Ale pro nás je to asi větší zásah než pro ně. Boj o čtvrté místo bude složitý. Víme, že Bohemka vyhrála a má mečbol. Ale nebudeme se vzdávat, fotbal může přinést leccos. Budeme hrát do poslední chvíle. I kdyby to nedopadlo, odehráli jsme sezonu se ctí."

Brian Priske (trenér Sparty): "Myslím, že jsme zaslouženě šampioni. V posledních 20 až 25 zápasech jsme byli nejlepší. Emoce jsou teď úžasné. Lidé v klubu na tohle dlouho čekali, za minulé roky trpěli, takže byli na titul hladoví. Není to o mně, je to o celé Spartě. Jsem šťastný, že toho můžu být součástí. Oslavíme to, ale v sobotu ještě máme zápas, který chceme zvládnout."

Zdroj: O2 TV.

1. FC Slovácko - Sparta Praha 0:0

Rozhodčí: Radina - Podaný, Matoušek - Petřík (video). ŽK: Kim Sung-pin, Brandner, Hofmann - Karabec, Mejdr, Sadílek, Laci, Wiesner. Diváci: 8000 (vyprodáno).

Sestavy:

Slovácko: Nguyen - Šimko, Hofmann, Kadlec - Sinjavskij, Kim Sung-pin (71. Daníček), Havlík, Kalabiška - Brandner (85. Doski), Juroška (71. Mihálik) - Vecheta. Trenér: Svědík.

Sparta: Kovář - Vitík, Panák, Sörensen - Mejdr (46. Wiesner), Laci, Ladislav Krejčí II, Zelený (77. Kamenovič) - Sadílek - Minčev (84. Schánělec), Karabec (59. Daněk). Trenér: Priske.