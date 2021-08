Sparta remizovala na hřišti Bohemians 1:1 a poprvé v ligové sezoně nezvítězila

Praha - Fotbalisté Sparty remizovali ve 4. ligovém kole na hřišti Bohemians 1905 1:1 a poprvé v sezoně nejvyšší soutěže nezvítězili. V pražském derby se mezi střelce zapsali oba kapitáni. "Klokany" poslal do vedení ve druhé minutě nastavení úvodního dějství Martin Dostál, v 55. minutě vyrovnal David Pavelka.

Letenští v nejvyšší soutěži neprohráli potřinácté za sebou, po osmi duelech ale nezvítězili. Vršovický celek potřetí v ligovém ročníku remizoval a stále čeká na první triumf. V součtu s minulou sezonou nevyhrál v nejvyšší soutěži sedmkrát po sobě.

Jako první zahrozila v šesté minutě Sparta, Sáčkovu ránu zpoza šestnáctky ale Le Giang vytáhl na roh. Poté "Klokani" zatlačili Letenské. Dostálovu střelu z voleje gólman Nita vyrazil a následně ho po Květově dorážce zastoupil na brankové čáře obránce Wiesner. Dostál se neprosadil ani z úhlu.

V 21. minutě domácí brankář zastavil Polidarovu ránu zpoza vápna. Také Ljovinův pokus na druhé straně Nita vytáhl na roh a Le Giang si zase poradil s Peškovým zakončením z úhlu. Letní posila Sparty na gólmana nevyzrála ani v závěru úvodního dějství stejně jako o chvíli později Wiesner.

Ve druhé minutě nastavení vršovický celek udeřil. Ljovin přistrčil do vápna na Puškáče, který před brankou našel zakončujícího Dostála. Domácí bek se v nejvyšší soutěži trefil poprvé od loňského 23. srpna.

Po přestávce Sparta výrazně přidala na aktivitě. Pešek se přízemní střelou ještě neprosadil, ale v 55. minutě se hosté dočkali vyrovnání. Pavelka se ve vzduchu opřel do Karlssonova rohu a přesnou ranou k tyči nedal Le Giangovi šanci. Vzápětí málem dokonal obrat Hložek, jenže orazítkoval jen břevno. Bohemians ve druhém poločase Nitu přímo neohrozili.

Sparta, která v úterý prohrála v odvetě 3. předkola Ligy mistrů v Monaku 1:3 a z kvalifikace vypadla, od listopadu 2001 nepohrála v lize na půdě Bohemians 14. utkání po sobě. "Klokanům" podlehla v jediném z posledních 28 duelů v nejvyšší soutěži.

Hlasy po utkání:

Luděk Klusáček (trenér Bohemians): "Diváci se bavili, viděli velmi kvalitní zápas. Zdálo se mi, že v prvním poločase jsme byli o něco lepší. Ve druhém nás Sparta přitlačila, proto remízu považuju za spravedlivou. Bod dneska musíme brát, i když jsme vedli. Kluky bych chtěl pochválit, dřeli, bojovali, dali do toho všechno. Bohužel to nepřineslo tři body, s výkonem jsem ale spokojený."

Pavel Vrba (trenér Sparty): "První a druhý poločas je nesrovnatelný a byl to důvod, proč jsme nevyhráli. V prvním poločase jsme ztratili spoustu balonů, v rozehrávce jsme byli nepřesní. Měli jsme tam dvě situace, v nichž jsme dobře vystřelili. Hlavně ale naše hra byla strašně pomalá a obrovské ztráty udělaly to, že soupeř tam měl několik závarů a mohli jsme prohrávat víc než 0:1. Je to spravedlivý výsledek vzhledem k tomu, že první poločas byla lepší Bohemka a ve druhém my."

Bohemians Praha 1905 - Sparta Praha 1:1 (1:0)

Branky: 45.+2 Dostál - 55. Pavelka. Rozhodčí: Pechanec - Paták, Horák - Adam (video). ŽK: Necid (Bohemians). Diváci: 3905.

Bohemians: Le Giang - Köstl, Bederka, Vondra - Dostál, Květ (59. Vacek), Ljovin (84. Krch), Hronek (84. Bartek), Kovařík - Keita (59. Chramosta), Puškáč (68. Necid). Trenér: Klusáček.

Sparta: Nita - Wiesner, Štetina, Hancko, Polidar - Karlsson (76. Minčev), Pavelka (76. Souček), Sáček, Karabec (66. Pulkrab), Pešek - Hložek. Trenér: Vrba.