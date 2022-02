Sparta remizovala 0:0 v Českých Budějovicích

České Budějovice - Fotbalisté Sparty vstoupili do jarní části první ligy bezbrankovou remízou v Českých Budějovicích a v nejvyšší soutěži zaváhali po sérii čtyř výher. Svěřenci trenéra Pavla Vrby ve 20. kole nedokázali naplno využít odpolední senzační porážky vedoucí Slavie 0:1 s Karvinou a z třetího místa tabulky ztrácí na lídra dva body. Ve středu se úhlavní pražští rivalové střetnou ve čtvrtfinále domácím poháru.

Letenští nastoupili do zápasu bez řady opor. Z různých důvodů jim chyběli Höjer, Polidar, Souček, Hancko, Gabriel, Krejčí starší, Juliš, Nita nebo Pulkrab.

Sparta se dlouho nemohla propracovat přes českobudějovickou defenzivu. První nebezpečnou akci si proto připravili Jihočeši, když ve 14. minutě Van Buren zamířil těsně vedle. Hosté zahrozili ve 38. minutě. Hložek šikovně pohybem zmátl Valentu, který upadl, ale sparťanský útočník zamířil pouze do boční sítě.

"Za celý zápas jsme si vytvořili jen jednu stoprocentní příležitost a to jen díky individuální akci Adama Hložka. Jinak jsme se prakticky nedostali do žádné situace, ze které bychom mohli dát gól," řekl trenér Sparty Pavel Vrba na tiskové konferenci.

Českobudějovičtí dobře vstoupili i do druhého poločasu. V 51. minutě měl velkou příležitost po Skovajsově přihrávce Mihálik, ale podobně jako Van Buren v úvodní půli nemířil přesně. Domácí byli ve druhé části nebezpečnější. Čtvrt hodiny před koncem měl šanci také Hora, ale v pádu nezakončil razantně.

"Našemu výkonu dnes chyběl jen gól. Myslím si, že hráči odvedli velký kus práce, podle mě jsme hráli hodně dobře. Sparta byla v prvních deseti minutách nebezpečnější. Ale potom jsme předvedli výborný výkon, jen je škoda, že jsme žádnou akci nedotáhli ke gólu," uvedl českobudějovický trenér David Horejš.

Jihočeši tak celkem pohodlně s favoritem uhráli nerozhodný výsledek. Potvrdili tak, že se jim na Letenské v nedávné době celkem daří. Dynamo z posledních šesti vzájemných ligových utkání se Spartou prohrálo jen jednou.

"Postrádal jsem z naší strany mnohem víc individuálních akcí, a to především od hráčů, kteří by to měli udělat. Neprosadili jsme se, protože hráči Budějovice byli důrazní, zodpovědní a nedali nám prostor," prohlásil Vrba. "Chtěli jsme být aktivní a to se nám dařilo. Důležité bylo, že jsme i směrem dozadu působili kompaktně," dodal Horejš.

Hlasy po utkání:

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Našemu výkonu dnes chyběl jen gól. Myslím si, že hráči odvedli velký kus práce, podle mě jsme hráli hodně dobře. Sparta byla v prvních deseti minutách nebezpečnější. Ale potom jsme předvedli výborný výkon, jen je škoda, že jsme žádnou akci nedotáhli ke gólu. Měli jsme dobré náznaky v první půli, ale i po přestávce tam byly dobré věci, jen se nám je nepodařilo dotáhnout. Pokud jsme chtěli uspět za tři body, tak bychom museli některé naše akce dotáhnout. Na druhou stranu Sparta má velkou kvalitu a je to silný soupeř. Chtěli jsme být aktivní a to se nám dařilo. Důležité bylo, že jsme i směrem dozadu působili kompaktně."

Pavel Vrba (trenér Sparty): "Za celý zápas jsme si vytvořili jen jednu stoprocentní příležitost a to jen díky individuální akci Adama Hložka. Jinak jsme se prakticky nedostali do žádné situace, ze které bychom mohli dát gól. Musím ocenit soupeře, protože České Budějovice hrály hodně koncentrovaně a disciplinovaně. Těžko jsme se přes ně dostávali. Postrádal jsem z naší strany mnohem víc individuálních akcí a to především od hráčů, kteří by to měli udělat. Neprosadili jsme se, protože hráči Budějovic byli důrazní, zodpovědní a nedali nám prostor. Například v prvním poločase jsme měli dvě akce, kdy stačilo dobře odcentrovat, ale místo toho balon z naší strany skončil až u praporku. Pokud se chceme dostávat do šancí, musíme umět dávat i dobré centry do vápna. Z naší strany byly nedostatky a někdy hlavně ta defenziva nebyla stoprocentní."

Dynamo České Budějovice - Sparta Praha 0:0

Rozhodčí: Černý - Nádvorník, Podaný - Franěk (video). ŽK Hora - Pavelka. Diváci: 1000 (omezený počet).

Sestavy:

Č. Budějovice: Šípoš - Čolič, Havel, Králik, Skovajsa - Hora, Valenta - Van Buren, Škoda, Mršič (90. Vais) - Mihálik (90.+2 Brandner). Trenér: Horejš.

Sparta: Holec - Wiesner, Panák, Čelůstka, Polidar - Pešek (75. Minčev), Sáček (65. Pavelka), Ladislav Krejčí II, Dočkal (75. Karabec), Haraslín (90. Patrák) - Hložek. Trenér: Vrba.