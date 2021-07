Sparta první duel 2. předkola LM na hřišti Rapidu prohrála 1:2

Vídeň - Fotbalisté Sparty navzdory vedení prohráli úvodní utkání 2. předkola Ligy mistrů na hřišti Rapidu Vídeň 1:2. Za Pražany se už ve třetí minutě prosadil Ladislav Krejčí mladší, jenže Christoph Knasmüllner v rozmezí 63. až 71. minuty otočil skóre. Odveta na Letné je na programu ve středu 28. července.

Sparťané, kteří jako první český tým vstoupili do pohárové sezony, usilují o devátý postup do základní skupiny Ligy mistrů, Rapid o třetí. Oba celky si hlavní fázi naposledy zahrály v ročníku 2005/06. Letenští od té doby neuspěli v kvalifikaci soutěže sedmkrát po sobě, zatímco "zelenobílí" třikrát.

Vítěz dvojutkání si zajistí minimálně účast v hlavní fázi Evropské ligy a ve 3. předkole Ligy mistrů narazí na třetí celek uplynulé sezony francouzské ligy Monako. Poražený stále nebude mít jistotu podzimní účasti v pohárech a ve 3. předkole Evropské ligy si zahraje s kyperskou Famagustou.

Nově už při rovnosti skóre z obou zápasů nerozhoduje větší počet branek vstřelených na soupeřově hřišti, naopak se prodlužuje.

Před úvodním výkopem moderátor představil na ploše legendárního záložníka Antonína Panenku, který v 80. letech vybojoval s Vídeňany dva tituly a tři domácí poháry. Mistr Evropy z roku 1976 se dočkal od diváků bouřlivých ovací a "kotel" Rapidu následně vyvolával jeho jméno. Někdejší hráč pražských Bohemians 1905 obdržel na památku dres s číslem osm. Spolu s Panenkou byl oceněn i bývalý slovenský brankář rakouského celku Ján Novota.

Spartu přijelo podpořit několik desítek fanoušků, kteří byli vpuštěni do svého sektoru, přestože UEFA kvůli pandemii koronaviru oficiálně zakazuje účast hostujících fanoušků v předkolech pohárů. V Rakousku neplatí kapacitní omezení na sportovní akce, duelu proto přihlíželo 19.500 diváků.

Pražanům, kteří hrají předkolo Ligy mistrů po pěti letech, výborně vyšel začátek a po 140 vteřinách hry se ujali vedení. Krejčí mladší se ve vápně položil do centru kapitána Dočkala a hlavou k tyči překonal Strebingera, který po zranění hlavy stejně jako dříve Čech nebo nyní slávista Kolář nosí ochrannou helmu.

Rapid se pokusil o rychlou odpověď, Arase však z úhlu na Nitu nevyzrál. Na druhé straně se Krejčí starší propracoval po zmatcích v šestnáctce ke střele, kterou domácí gólman zastavil.

V 26. minutě Nita vytáhl dalekonosnou Ljubicicovu ránu na roh. Náskok Letenských mohl navýšit Wiesner, jenže Strebinger jeho zakončení z vápna zneškodnil.

Po změně stran Nita zastavil i Karovu střelu z voleje. V 63. minutě však nestačil na Knasmüllnerův povedený lob do šibenice. Vídeňský rodák o osm minut později dokonal zvrat, když si naběhl na Ljubicicův pas a zakončil z první do protipohybu Nity.

Sparta se začala tlačit dopředu, výraznější šanci si však nevypracovala. Naopak střídající Fountas protáhl Nitu. Letenští v osmém utkání s rakouskými soupeři v soutěžích UEFA (bez Poháru Intertoto) poprvé prohráli.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Sparty): "Zápas byl rozdílný ve dvou poločasech. V prvním poločase jsme hráli velice dobře. Kromě gólu jsme měli další dvě situace, z nichž jsme mohli náskok zvýšit. Bohužel se nám to nepodařilo. Soupeř nás víceméně potrestal po první akci, kterou ve druhém poločase měl. Potom měl fázi, kdy byl lepší. Po naší chybě v rozehrávce dal druhou branku. Pak se zápas zase vyrovnal. Měli jsme tam jednu šanci, při standardce jsme hlavičkovali z malého vápna, bohužel jsme nedali druhý gól. Výsledek pro nás není úplně optimální. Na druhou stranu v pohárové matematice tím, že se nepočítá gól venku tak jako jindy, je to trošku jiné. Je to prohra, ale určitě v odvetě máme šanci a věřím, že se o to popereme a nepříznivý vývoj za týden otočíme."

Rapid Vídeň - Sparta Praha 2:1 (0:1)

Branky: 63. a 71. Knasmüllner - 3. Ladislav Krejčí II. Rozhodčí: Gözübüyük - Balder, Bluemink (všichni Niz.). ŽK: Ullmann, Wimmer, Stojkovič, Grahovac - Štetina. Diváci: 19.500.

Rapid: Strebinger - Stojkovič, Hofmann, Wimmer, Ullmann - Petrovič (73. Grahovac), Ljubicic - Arase (64. Fountas), Knasmüllner (87. Schick), Grüll - Kara. Trenér: Kühbauer.

Sparta: Nita - Vindheim, Štetina, Hancko, Höjer - Wiesner (83. Karlsson), Dočkal (83. Karabec), Pavelka, Ladislav Krejčí II, Ladislav Krejčí I (69. Pešek) - Hložek. Trenér: Vrba.