Sparta protáhla vítěznou sérii v Olomouci

Olomouc - Hokejisté Sparty vyhráli v utkání 13. kola extraligy na ledě Olomouce 4:0. Pražané tak protáhli vítěznou sérii už na osm utkání. Dva góly - shodně navíc v oslabení - vstřelil útočník David Tomášek, jenž si navíc připsal i nahrávku. Svou první nulu v sezoně vychytal díky 28 úspěšným zásahům Matěj Machovský. Olomouci se nadále nedaří prolomit střelecké trápení. Hanáci ztratili šestý z posledních sedmi zápasů, za poslední čtyři domácí vystoupení dali jediný gól.

Domácí vstoupili do utkání velmi aktivně a Machovský musel být od úvodních minut v pozoru. Nejvíce ho prověřila třetí olomoucká formace, proti které musel hned ve třetí minutě několikrát zasahovat při závaru před brankou. Třetí domácí pětka byla také u dalších dvou šancí, ale ani Olesz z bezprostřední blízkosti Machovského překonat nedokázal. Velmi přesný byl také domácí brankář Konrád, který Olomouc podržel zejména při šancích Buchteleho a Košťálka. Těžkou situaci musel řešit také těsně před koncem první třetiny, kdy Ďalogovu střelu dorážel Pech těsně mimo.

Velkou šanci otevřít skóre měla Olomouc při čtyřminutové přesilovce po dvou faulech Smejkala. Paradoxně však ve vlastní přesilové hře hned dvakrát inkasovala, když se v obou případech prosadil Tomášek. Nejdříve Buchtele vyvezl puk z vlastní třetiny a nachystal ho Tomáškovi před téměř odkrytou branku. Krátce poté Tomášek překvapil Konráda pokusem ze strany a zajistil svému týmu dvoubrankové vedení.

Korigovat nepříznivý stav se několika nebezpečnými střelami pokoušel domácí Irgl, Machovský ale předvedl dobré zákroky a puk za svá záda nepustil. Radovali se naopak opět hosté, když první přesilovku Pražanů v zápase využil Řepík. Olomouc po třetí brance vystřídala brankáře a nově příchozí Lukáš hned musel zasahovat proti dalším šancím hostů.

Také Řepík mohl ve třetí třetině přidat svoji druhou branku, ale jeho střelu zastavila tyč olomoucké branky. Sparta byla nadále nebezpečná a domácí od další branky zachránil skvělý zákrok Lukáše, který vytáhl proti Pechovi v úniku tří proti jedinému bránícímu hráči. Další přečíslení tří proti jednomu už ale Sparta využila a čtvrtou její branku přidal po Kudrnově přihrávce Sukeľ. Hostující brankář Machovský za svá záda naopak žádný puk nepustil a udržel čisté konto.

Hlasy trenérů po utkání:

Jan Tomajko (Olomouc): "V první třetině jsme začali dobře a měli jsme dobrý pohyb. Vytvořili jsme si i nějaké šance. Dá se ale říct, že tou čtyřminutovou přesilovkou jsme si dnes prohráli zápas. Poté už jsme se do toho nedostali, byla to taková křeč. Místo toho, abychom tou přesilovkou zápas sami rozhodli, tak jsme si ho tam prohráli. Ve třetí třetině jsme do toho měli víc jít, takto hrát nemůžeme. Nejsme spokojení s tím, jak jsme se pak prezentovali a musíme se v dalším zápase zlepšit. Máme sice zraněné nějaké hráče, ale to tak v sezoně bývá. Musí za to vzít zase někdo další. Dnes to tam ale nebylo."

Uwe Krupp (Sparta): "Se vším respektem jsme dnes byli připravení na velmi těžké utkání. Olomouc je dobře pracující tým, jemuž trenéři ordinují agresivní styl hokeje. Bylo pro nás důležité zůstat ve hře po první třetině. Když je stav remízový nebo prohráváte o gól, tak jste stále ve hře. Dokázali jsme zablokovat několik střel a dobře chytal Machovský. Vstřelit dvě branky v oslabení se nestává tak často a samozřejmě to byl rozhodující moment utkání. Tomášek je důležitou částí našeho týmu a podává na pozici centra skvělé výkony. Důležitá byla také další branka v přesilové hře na 3:0, po níž jsme získali sebevědomí. Olomouc poté musela otevřít hru, což nám dávalo více prostoru v útočné třetině. Odehráli jsme dnes dobré utkání, které nám vyhrály naše speciální formace."