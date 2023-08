Sparta prohrála v Záhřebu s Dinamem 1:3 a je blízko konci v EL

Záhřeb - Fotbalisté Sparty neudrželi vedení a v úvodním utkání závěrečného 4. předkola Evropské ligy prohráli na hřišti Dinama Záhřeb 1:3. Pražané jsou po vyřazení v kvalifikaci Ligy mistrů z minulého týdne blízko konci i v druhé pohárové soutěži, jistou mají minimálně účast v Evropské konferenční lize. Odveta s chorvatským celkem je na programu za týden.

Českého mistra na stadionu Maksimir poslal do vedení v 39. minutě z penalty Ladislav Krejčí, ale před koncem prvního poločasu srovnal Dario Špikič a po necelé hodině hry dokonal obrat Dino Perič. Vzápětí přidal třetí branku domácích Luka Ivanušec. Domácí trenér Sergej Jakirovič, který v pondělí nahradil odvolaného Igora Biščina, tak prožil vítěznou premiéru.

Sparta nezdolala Dinamo ani ve třetím soutěžním utkání, v sezoně 2008/09 s ním v prvním kole Poháru UEFA (dnešní EL) dvakrát remizovala, do skupiny ale díky tehdejšímu pravidlu o gólech vstřelených na hřišti soupeře postoupili Záhřebané.

Mužstva se do 4. předkola EL dostala po neúspěchu v kvalifikaci Ligy mistrů; Dinamo ve 2. předkole vyřadilo Astanu, ale poté v další fázi nestačilo na AEK Atény, zatímco Sparta neuspěla v dramatické domácí odvetě na penalty s FC Kodaň.

V brance Dinama už podle očekávání chyběl kapitán Livakovič, který je na odchodu do Fenerbahce Istanbul. Nahradil ho Nevistič, pro něhož to byl soutěžní debut v sezoně. Dánský trenér Sparty Priske postavil očekávanou sestavu, pouze na pozici hrotového útočníka překvapivě dostal přednost Olatunji na úkor Kuchty. Nigerijský hráč si připsal první start za Spartu v zahajovací jedenáctce.

Domácí zahrozili už po necelých dvou minutách, Petkovič přistrčil míč Baturinovi a jeho prudká rána zpoza vápna skončila na tyči. Poté se dlouho nic zajímavého nedělo, v 36. minutě ale Birmančevič nacentroval do vápna a Perič v souboji s Krejčím zahrál rukou. Po chvilce vstoupil do hry videorozhodčí a italský sudí Guida po zhlédnutí opakovaných záběrů nařídil pokutový kop. K němu se postavil Krejčí a sparťanský kapitán na rozdíl od penaltového rozstřelu s Kodaní nezaváhal.

Před koncem první půle ale hosté o vedení přišli. Kairinen ztratil na půlící čáře míč, Petkovič se vydal do rychlého protiútoku a Špikič zakončením na vzdálenější tyč překonal vyběhnutého Vindahla.

Zkraje druhého dějství se k balonu dostal v šestnáctce Olatunji, jenže obránce Moharramí jeho střelu zblokoval na roh. Na opačné straně zamířil Baturina před vápnem nad.

V 58. minutě vítěz posledních šesti ročníků chorvatské ligy otočil skóre. Vindahl zastavil hlavičku Petkoviče i dorážku Ivanušice, proti Peričovi byl ale už bezmocný. Za další tři minuty domácí udeřili potřetí. Ivanušec si vyměnil balon s Ljubičičem a přízemní střelou na vzdálenější tyč se nemýlil. V další šanci Ivanušec těsně minul, poté zakončil podobně i střídající Stojkovič.

V 79. minutě se na hranici malého vápna dostal míč ke zcela osamocenému Kuchtovi, ale jeho slabý pokus skončil v náruči Nevističe. Tečovaná střela dalšího příchozího sparťana z lavičky Laciho skončila vedle.

Sparta nedokázala zvítězit v pohárech posedmé za sebou a od sezony 2012/13 nevyhrála venku v předkolech pohárů 17 utkání v řadě. Dinamo doma v pohárech s českými týmy neprohrálo ani pátý zápas.

Hlasy po utkání:

Brian Priske (trenér Sparty): "Takový výsledek jsme nechtěli, odveta v Praze bude těžká. Viděli jsme kvalitu Dynama. Vyvíjelo se to pro nás dobře, dali jsme první gól, ale bohužel jsme do přestávky inkasovali. Vedoucí branka nám mohla poskytnout dobrou pozici do druhého poločasu. Nebráníme dobře standardní situace a dobře jsme neubránili ani třetí gól. Nevím, jestli jsme byli v útoku příliš pasivní, z hlediska ofenzivy to ale nebyl náš nejlepší výkon. Příliš často jsme ztráceli míč, dopředu jsme hráli příliš rychle a dávali jsme si dlouhé přihrávky."

Ladislav Krejčí (obránce Sparty): "Teď je to samozřejmě velké zklamání, ale je to boj o Evropskou ligu. Věřím, že jsme doma mnohem silnější. Když dáme rychlý gól v první půlce, budeme na doraz. Víme, jak nás fanoušci doma ženou. Určitě to není nic nezvládnutelného."

Dinamo Záhřeb - Sparta Praha 3:1 (1:1)

Branky: 44. Špikič, 58. Perič, 61. Ivanušec - 39. Krejčí z pen. Rozhodčí: Guida - Bindoni, Tegoni - Colombo (video, všichni It.). ŽK: Baturina - Laci. Diváci: 12.170.

Sestavy:

Dinamo: Nevistič - Moharramí, Ristovski, Perič (86. Šutalo), Ljubičič - Špikič (65. Emreli), Mišič, Baturina (65. Stojkovič), Bulat (75. Sučič), Ivanušec (86. Mychajličenko) - Petkovič. Trenér: Jakirovič.

Sparta: Vindahl - Sörensen, Panák, Krejčí - Wiesner, Kairinen, Sadílek (68. Laci), Zelený (82. Ryneš) - Birmančevič (68. Pešek), Haraslín (62. Minčev) - Olatunji (62. Kuchta). Trenér: Priske.