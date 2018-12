Plzeň - Hokejisté Plzně porazili ve 29. kole Spartu Praha 5:2 a oplatili svému soupeři porážku z jediného vzájemného měření sil v této sezoně. Domácí o své výhře rozhodli především díky dvěma využitým přesilovým hrám. Navíc i nakonec vítěznou trefu zaznamenal v závěru prostřední části Jaroslav Kracík krátce po skončení početní výhody. Pražané zakončili sérii pěti duelů venku a potřetí v řadě nebodovali.

Ve vyrovnané úvodní části hosté nejprve nevyužili přesilovou hru a až po jejím skončení osamocený Klimek na brankovišti nepřekonal vyjetého gólmana Frodla. Domácí zahrozili z rychlého přečíslení, Kracík ovšem nedokázal bekhendem zblízka přehodit levý beton explzeňského Machovského. Sparťanský gólman inkasoval až ve 14. minutě, kdy během početní výhody pět na tři tečoval Gulašovu střílenou přihrávku do sítě Kovář.

Za chvíli mohl po náporu v útočném pásmu zvýšit Kodýtek, zblízka ovšem v dobré pozici neuspěl. Poté Indiáni svojí nedisciplinovaností soupeři nabídli také přesilovku pět na tři, Košťálek však v 17. minutě napálil tvrdou střelou jen pravou tyč plzeňské branky.

Po pauze hosté nevyužili ani další přesilovku a naopak zahrozil ve vlastním oslabení nebezpečným pokusem Straka. Krátce před polovinou utkání už po šikovné zadovce Formana zpoza branky vyrovnal přesnou ranou pod břevno Klimek na 1:1.

O pouhých 107 vteřin později ale hostující obránci nechali v mezikruží příliš prostoru Gulašovi, který ve 32. minutě dorážkou vrátil Plzni vedení. Rychle odpovědět mohl aktivní Smejkal, z úhlu však nedokázal přehodit ležícího Frodla a za chvíli jedničku Indiánů neprostřelil ani nekrytý Klimek. Sparťanské ofenzivní vzedmutí ukončily fauly. Gulaš nahozením přes clonící hráče trefil jen břevno, ale krátce po návratu vyloučeného Blaina na led upravil ve 39. minutě Kracík z mezikruží na 3:1.

Na začátku závěrečné třetiny po objetí branky Forman šikovně nabil Pechovi na kontaktní gól, ale záhy se při hře čtyři na čtyři nechal vyloučit Smejkal. Následnou přesilovku ve 44. minutě zužitkoval po ideální přihrávce Kováře ranou z voleje na 4:2 Němec.

Hosté mohli zareagovat také v přesilovce čtyři na tři, Pechovu dorážku mířící do odkryté branky ale stačil vyrazit na čáře bruslí mimo Jakub Kindl. Na zvrat už hosté neměli sílu a domácí je aktivním pojetím nepustili do závěrečného tlaku. Navíc ještě uzavřel skóre trefou do prázdné branky Straka.

HC Škoda Plzeň - HC Sparta Praha 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 14. Jan Kovář (Gulaš, Kaňák), 32. Gulaš (Indrák), 39. Kracík (Stach, Čerešňák), 44. V. Němec (Jan Kovář, Čerešňák), 60. P. Straka (Eberle) - 30. Klimek (Forman, Smejkal), 42. Pech (Forman, Smejkal). Rozhodčí: Pešina, R. Svoboda - T. Pešek, D. Klouček. Vyloučení: 7:8. Využití: 2:0. Diváci: 7436.

Plzeň: D. Frodl - Čerešňák, J. Kindl, Jones, Allen, Kaňák, Vráblík - Gulaš, Jan Kovář, Indrák - Kratěna, Kracík, Stach - D. Kindl, Preisinger, V. Němec - Eberle, Kodýtek, P. Straka. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík, J. Špaček a Pejchar.

Sparta: Machovský - Delisle, Piskáček, T. Pavelka, Blain, De la Rose, Tomáš Dvořák, Košťálek - A. Kudrna, P. Vrána, Buchtele - Forman, Klimek, Smejkal - Rousek, Pech, Kumstát - M. Beran, Sill, Pšenička. Trenéři: Krupp a J. Nedvěd.