Olomouc - Fotbalisté Sparty v dnešním utkání 11. kola první ligy prohráli 0:1 v Olomouci a vedoucí Slavia s druhou Plzní jim můžou v neděli odskočit na rozdíl čtyř bodů. Jedinou branku zápasu dal Martin Nešpor a Sigma je v neúplné tabulce po nečekaném vítězství předposlední už jen o skóre.

Sparta nastoupila bez Nicolae Stanciua a klíčového záložníka v sestavě nahradil Michal Sáček. Olomouc naopak nasadila záložníka Šimona Faltu, který původně dostal za chybné vyloučení v minulém kole trest na jeden zápas, ten však v pátek odvolací komise odložila.

Olomouc vstoupila do zápasu aktivně a ve 28. minutě jako první zahrozila, ale tvrdá střela Michala Vepřeka po odraženém míči šla přímo na hostujícího gólmana Florina Nitu. Ve 35. minutě už se však domácí dočkali, když David Houska vystřelil a míč do branky tečoval Martin Nešpor.

Vstřelená branka Sigmu nabudila a dostala favorita pod tlak a v samotném závěru poločasu se domácí dostali i do dvou nebezpečných šancí. Ve 43. minutě Nita špatně vyběhl, ale Falta toho nevyužil a neprosadil se ani Nešpor. Vzápětí střílel Houska, ale těsně vedle pravé tyče.

Sparta do druhé půle poslala na hřiště Bogdana Vatajelua místo Michala Sáčka a zvýšila aktivitu. K šancím to však nevedlo, navíc hru rozkouskovaly časté fauly. Po jednom z nich dostal čtvrtou žlutou kartu v sezoně kapitán Sparty Josef Šural a za dva týdny po reprezentační pauze přijde o zápas s Mladou Boleslaví.

V 73. minutě naopak mohla udeřit Olomouc, ale Plškovu ránu skvěle vyrazil Nita a střídající Pilař poslal dorážku hlavou těsně vedle. Sparta se dostala do šance až tři minuty před koncem. Golgol Mebrahtu sám na brankáře Buchtu, ale nedokázal ho přelobovat.

Sparta, která v minulém kole v Plzni přišla jako poslední v lize o neporazitelnost, si tak připsala druhou porážku za sebou. Olomouc naopak vyhrála druhé z posledních tří utkání a už je předposlední jen o skóre, ale čtrnácté Slovácko a třinácté Teplice mají o zápas méně. Spartě patří v tabulce třetí místo o skóre před Ostravou.

Hlasy po utkání:

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Myslím si, že od začátku zápasu byl naprosto viditelný záměr, jak chceme hrát a rychlost, která se tam objevovala i ta víra v to, že dneska můžeme uspět. Byli jsme daleko přímočařejší a agresivnější. Zápas nebyl bez chyb, ale proti těm předešlým utkáním tam bylo daleko víc ochoty pracovat. Nevím, jestli je to jenom motivace na soupeře, nebo jestli to můžeme brát jako nějaký trvalý stav. Takovýhle výkon musíme opakovat i proti soupeřům, kteří třeba tu atraktivitu nemají takovou. Myslím si, že se nám dobře podařilo eliminovat největší zbraně Sparty, velmi důležitou roli hrál dneska fakt, že nenastoupil Stanciu. Byli jsme připraveni na Kangu i na Tetteha, což se stoperům dobře povedlo. Myslím, že z celkového pohledu jsme měli dalších čtyři, pět šancí, kdy jsme to mohli potvrdit. První poločas byl z naší strany výborný, završený tou naší patnáctiminutovkou, kdy to tam lítalo a říkal jsem si, jestli nás to nebude mrzet. Druhý poločas už byl takový ten náš evergreen, kdy trošku začneme bránit, ale bylo by potřeba abychom v těch vypjatějších situacích dokázali balon podržet. Sparta nás zatlačila, ale my jsme jí to poctivým výkonem znesnadnili a znova opakuji, že vyložené brankové příležitosti si nevypracovala. Z tohoto pohledu si myslím, že to bylo velmi zasloužené vítězství a hráčům patří velký respekt."

Zdeněk Ščasný (trenér Sparty): "My jsme se v prvních dvaceti minutách nechali ukolébat tím, že máme v uvozovkách zápas pod kontrolou. Nebyli jsme nebezpeční i když jsme tam měli dvě příležitosti, které měly skončit brankou. Nedrželi jsme balon a od dvacáté minuty do konce poločasu to byl určitě jeden z nejhorších výkonů za dobu mého působení. Dokonce si dovolím tvrdit, že vůbec za tu dobu, co jsem ve Spartě zpátky. A byli jsme o zásluze potrestáni. Na některé posty jsme neměli lepší řešené, ale na čtyřech až pěti postech jsme nepodali optimální výkon. To byl velký rozdíl mezi námi a Olomoucí, která hrála rychle, kombinačně, chodila do soubojů a my jsme to do poločasu nezvládali. Ve druhé půli se opticky zdálo, že jsme ve hře, byli jsme určitě lepší, ale bylo to taky tím, že Olomouc se zatáhla, hrála už jenom na brejky. Bohužel my jsme to, co jsme si tam jakoby vytvořili jsme nedokázali proměnit. Pro nás není dobré, že jsme prohráli dvakrát za sebou. Teď si to musíme zanalyzovat a vyhodnotit. Musíme se dát do pořádku, pokud chceme hrát tu špici a tam my samozřejmě musíme zůstat, tak musíme po pauze nastoupit v jiném rozpoložení."

Sigma Olomouc - Sparta Praha 1:0 (1:0)

Branky: 35. Nešpor. Rozhodčí: Franěk - Paták, Vlasjuk. ŽK: Houska, Zahradníček - Costa, Šural, Kanga. Diváci: 7259.

Olomouc: Buchta - Vepřek, Jemelka, Štěrba, Sladký - Falta, Houska, Kalvach, Zahradníček (73. Pilař) - Plšek (89. Polom), Nešpor (69. Yunis). Trenér: Jílek.

Sparta: Nita - Costa, Kaya, Radakovič, Chipciu - Plavšic (76. Mebrahtu), Frýdek, Kanga, Sáček (46. Vatajelu) - Tetteh (59. Pulkrab), Šural. Trenér: Ščasný.