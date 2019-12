Sparta prohrála v Hradci Králové 2:5 a přišla o vedení v tabulce

Hradec Králové - Hokejisté Hradce Králové porazili ve 31. extraligovém kole Spartu 5:2. Východočeši uspěli naplno podruhé za sebou, Pražané naopak vyšli po čtvrteční porážce v Brně podruhé po sobě naprázdno a přenechali vedení v tabulce Liberci. Na Bílé Tygry ztrácí Sparta dva body, ale odehrála o tři zápasy více.

Pražané začali lépe a byli aktivnější. Z jejich snahy však nic zásadního nepřišlo, naopak v páté minutě zvládli domácí skvělou akci. Bek Nedomlel poslal dlouhou přihrávku Jerglovi, ten se s pukem bleskově otočil a nahrál před prázdnou branku Perretovi. Francouz nezaváhal a Hradec vedl.

Jenže nevydrželo mu to dlouho, přesně 19 sekund. Takhle rychle hosté odpověděli. Dvořáček překonal Mazance pohotovou ranou, nejlepší hráč Mountfieldu v posledních týdnech nestihl zareagovat.

Od té chvíle už se hrál vyrovnaný duel a šance měly oba týmy. Nakonec skóroval Hradec, ve 13. minutě se trefil Cingel střelou nad Sedláčkův beton. Sparťanský gólman a také bývalý hráč Hradce Králové neměl při brance čisté svědomí, neboť nešlo o nechytatelnou ránu.

Zlomové chvíle zápasu přišly v 25. minutě. Královéhradečtí hráli přesilovku, hosté se ale dostali do velké šance. Smejkal jel sám na bránu, jenže netrefil. Spartu to mrzelo hned za pár vteřin, když domácí Klíma, jenž ještě na začátku sezony oblékal dres Sparty, využil přesilovku parádní trefou do horního rohu.

Navíc o sedm minut později hokejisté Mountfieldu odskočili až na rozdíl tří branek: Chalupa se z pravého křídla dostal šikovným manévrem před Sedláčka, brankář zasáhl, ale na Cingelovu dorážku už nestačil. Domácím se dařilo, hráli asi nejlepší zápas od příchodu kouče Růžičky. K jejich pohodě tradičně přispíval i Mazanec. Skvělou formu potvrdil například při dalším Smejkalově úniku. Ani tentokrát gólman nezaváhal.

Ve třetí třetině Mountfield hlídal náskok, hosté měli velké problémy při snaze překonat obranu domácích. Povedlo se jim to v 55. minutě, když Řepíkovu akci zakončil Smejkal. Spartě to nakonec nepomohlo, stejně jako power play, k níž trenér Krupp přikročil už čtyři minuty před koncem. Tento risk potrestal domácí Chalupa.

Hlasy trenérů po utkání: Vladimír Růžička (Hradec Králové): "Celý zápas byl hodně vyrovnaný, naši hráči si vedli velmi dobře. Měli jsme hlavně v první třetině i několik přečíslení. Pozitivní je, že se nám konečně podařilo dát góly. Výborný výkon podal znovu Marek Mazanec, který ve druhé třetině chytil asi tři nájezdy. Odjeli jsme Spartě pak o tři góly, to bylo rozhodující." Uwe Krupp (Sparta): "V první řadě bych chtěl Hradci pogratulovat k bodům. Byl to zápas, který se rozhodoval v první třetině, kde byl soupeř hrozně silný a hrál opravdu hodně dobře. My se je pak snažili celou dobu dohnat. Srovnali jsme na 1:1, ale utekli nám a rozhodující gól vstřelil Kevin Klíma při přesilovce. Postupně jsme se zlepšovali, jenže nám dost kluků chybí, což bylo taky znát."

Mountfield Hradec Králové - HC Sparta Praha 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 5. Perret (Jergl, Nedomlel), 13. Cingel (M. Chalupa), 25. Kevin Klíma (Cingel, Cibulskis), 32. Cingel (M. Chalupa, Nedomlel), 58. M. Chalupa - 5. Dvořáček (Pšenička), 55. Smejkal (Řepík, Tomášek). Rozhodčí: Šír, Veselý - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 3:2, navíc Řepík (Sparta) 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 5441.

Sestavy:

Hradec Králové: Mazanec - Cibulskis, Zámorský, Šalda, F. Pavlík, Rosandič, Nedomlel, Čáp - M. Chalupa, Cingel, Smoleňák - Perret, Koukal, Jergl - R. Pavlík, Lev, Kevin Klíma - R. Pilař, Dragoun, Paulovič. Trenéři: V. Růžička a T. Martinec.

Sparta: J. Sedláček - Kalina, Blain, Polášek, Piskáček, Tomáš Dvořák, M. Jandus, od 41. navíc Poizl - Smejkal, Tomášek, Řepík - Sukeľ, V. Růžička, Rousek - A. Kudrna, Pech, Forman - Dvořáček, T. Pšenička, Říčka. Trenér: Krupp.