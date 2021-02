Sparta prohrála doma s Olomoucí 0:3

Praha - Hokejisté Sparty podlehli v utkání 46. kola extraligy Olomouci 0:3, když poprvé od začátku sezony neskórovali. Pražané zůstali po 17 zápasech poprvé bez bodu, doma prohráli podruhé za sebou a přišli o vedení v tabulce. Góly vítězů dali v první třetině Petr Kolouch a Tobiáš Handl, v závěru pojistil úspěch Michal Kunc. Druhé čisté konto v sezoně vychytal brankář Branislav Konrád.

Favorit začal zostra - hned v první minutě se podařilo Pražanům dostat puk za záda hostujícího gólmana Konráda, jenže o radost je připravilo přezkoumání situace na videu. Odhalilo kopnutí kotouče nohou, pokračovalo se tak za bezbrankového stavu. Na druhé straně po Košťálkově zaváhání minul Bambula.

Sparta nevyužila dvě přesilovky a Hanáci ji potrestali. Kolouch se dostal za domácí obránce a povedenou ranou překonal Machovského. Uběhlo jen 80 sekund a zaskočení Pražané inkasovali znovu. Poté, co ztratili puk ve vlastním obranném pásmu, neuhlídal Tomášek najíždějícího Handla, který zvýšil na 2:0. Sparťané se snažili o kontaktní gól, jenže ztroskotávali na pozorném Konrádovi.

Hned na začátku druhého dějství mohl snížit Rousek, ale Konrád s dávkou štěstí kotouč vytěsnil mimo tyčky. Vzápětí vychytal i Kudrnu, který zakončoval zblízka. Říčka otřel svůj pokus o pravou tyčku olomoucké branky.

Střelecká převaha byla jasně na straně Sparty, z kontrů však hrozili i Hanáci. Machovský ale držel svůj tým nad vodou. Minutu před druhou přestávkou měl třetí gól hostů na holi Káňa, jenže těsně minul.

Zkraje třetího dějství nevyužili Pražané ani čtvrtou početní výhodu v utkání a bylo čím dál více zřejmé, že velmi pozorně hrající Hanáci už si cenný úspěch sebrat nenechají. V 56. minutě vyslal Konrád skvěle do brejku Káňu, který sice neuspěl, ale Sparta pak brzy zariskovala s power play, čehož využil Kunc.

Hlasy trenérů po utkání:

Josef Jandač (Sparta): "My jsme celé dnešní utkání valili bohužel do kopce. I když začátek nebyl úplně špatný, jak jsme potom dostali poměrně rychle po sobě dva góly, tak víme, že Olomouc je hodně urputné mužstvo, které dobře brání. Nebyli jsme schopní se prosadit. Asi nejlepší třetinou byla ta druhá, kdy jsme měli nějakou střeleckou převahu, ale bezchybný Konrád nám nic nedovolil. A my jsme mu to ani nijak neztížili, nebyli jsme ve správný čas na správném místě a nepomohli jsme si ani v přesilovkách. Utkání se nám vůbec nepovedlo, ale pokusíme se to hodit za hlavu a připravit se dobře na Hradec Králové."

Zdeněk Moták (Olomouc): "Musím říct, že mám radost. Přijeli jsme dnes vlakem a když jsme byli v Olomouci na nádraží, nějaký člověk tam po nás řval, ať něco hrajeme, tak doufám, že jsme udělali radost i jemu. Podali jsme dnes kvalitní výkon. Přežili jsme úvodní nápor Sparty v prvních pěti minutách, její nátlakovou hru do útoku i přesilové hry. To myslím, že bylo zásadní pro celý vývoj utkání. Až na pár situací jsme Spartě dobrou obrannou hrou nedovolili vstřelit branku. Velké absolutorium zaslouží celé mužstvo v čele s brankářem Braňem Konrádem."