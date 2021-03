Sparta prodloužila smlouvy s pěti mladíky, totéž chce i s Hložkem

Praha - Fotbalová Sparta prodloužila smlouvy s pěticí mladých hráčů ve věku od 18 do 23 let. Jsou mezi nimi Ladislav Krejčí mladší, Martin Vitík a Tomáš Wiesner z A-týmu a Adam Gabriel s Františkem Kotkem z rezervního mužstva. O prodloužení kontraktu bude vedení Letenských usilovat i u osmnáctiletého útočníka Adama Hložka, s nímž už zahájilo jednání. Klub o tom informoval na svém webu.

"Progres našich talentů, ať už jsou v A-týmu, béčku, na Strahově v akademii, nebo na hostování, hodně sledujeme. Budoucnost klubu představují do velké míry mladí hráči, kteří se pravidelně zlepšují a jejich vývoj jde správnou cestou," řekl sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

"Nesoustředíme se proto jen na vyjednávání s těmi, kterým končí smlouvy, ale průběžně připravujeme nové kontrakty pro hráče, u kterých sledujeme progres. Dalším krokem v této strategii bude ambice prodloužit smlouvu s Adamem Hložkem. Jednání o prodloužení smlouvy už jsme zahájili," uvedl čtyřicetiletý bývalý hráč Sparty, Dortmundu a Arsenalu.

Letenští se snaží povzbuzovat mladé hráče, které zasáhla tvrdá protikoronavirová opatření, kvůli nimž platí absolutní zákaz kolektivního amatérského sportování.

"Pro kluky z mládežnických výběrů je teď sice obecně složitá doba, nehrají zápasy, v poslední době většina trénuje téměř jen individuálně. Ale to, že nám na práci s talentovanými hráči záleží, by měli vnímat a mělo by to pro ně představovat velkou motivaci," prohlásil Rosický.

O využití mladých hráčů v A-týmu vedení pravidelně debatuje s trenérem Pavlem Vrbou. "Do tréninkového režimu jsou zapojení i další mladí kluci. Teď v reprezentační pauze bude příležitost, aby se kouč seznámil s dalšími strahovskými talenty," konstatoval Rosický, který za českou reprezentaci odehrál 105 zápasů.