Sparta prodloužila smlouvu s Přibylem, který vyhlíží návrat na led

Praha - Vedení hokejistů extraligové Sparty se dohodlo na prodloužení smlouvy s útočníkem Danielem Přibylem. Pražané mu dali šanci i přesto, že šestadvacetiletý útočník se dlouhodobě potýkal se zdravotními problémy a naposledy hrál v sezoně 2016/17. Nyní by se měl brzy vrátit na led.

"Je to náš odchovanec, chceme mu dát další šanci, aby se vrátil po těžkém zranění zpátky k hokeji a do našeho klubu, ke kterému má skvělý vztah," uvedl pro web Sparty sportovní manažer Jaroslav Hlinka. "Věříme, že smůlu se zraněním konečně prolomí. Uděláme co nejvíce pro jeho návrat, stále má na to, aby byl platným hráčem v naší sestavě. Dopřáli jsme mu dostatek času k plnohodnotnému uzdravení," doplnil.

Centr s reprezentačními zkušenostmi Přibyl se dlouho potýkal s pravým kolenem. Naposledy si zahrál ve Stocktonu v zámořské AHL na farmě Calgary. Nyní se zdá, že vleklé potíže jsou zažehnány a v nejbližších dnech se vrátí po individuální přípravě na led.

"V posledních týdnech jsem zvýšil tréninkové dávky, takže cítím trochu únavu, naštěstí už tu zdravou. Každý den se posouvám dál a už se hrozně těším, až budu zpátky na ledě," řekl Přibyl.

Z nové šance od Sparty je nadšený. "Moc si toho vážím. Zároveň si ale uvědomuju, že je to hlavně na mně. Já si to musím odmakat, oddřít spoustu hodin, abych byl opět tolik silný a konkurenceschopný v extralize," řekl.

Poté, co měl dvakrát přetržený přední zkřížený vaz, přišly další komplikace. "Když jsem se měl vracet, domluvil jsem se s doktory v Kanadě i tady, že mi z kolena vyndají šroub. Pravděpodobně jsem při tomto zákroku chytil infekci do nohy," popsal.

Noha mu otékala, důvod hledal dlouho. "Dostal jsem se až do Olomouce k panu doktoru Holibkovi, který infekci odhalil a koleno mi čistil. A při jednom čištění zjistil, že mi koleno operovali špatně, takže jsem šel u něj na další operaci," řekl.

Nyní už se cítí připravený. K lékařům dochází jen na kontroly a od klubu dostal dostatek času. "Už jsem se v tomhle ohledu párkrát vytrestal. V minulosti jsem pár věcí uspěchal a nebyl stoprocentně připravený. Teď už mi nepřijde moc rozumné řešit, zda se vrátím o týden dřív nebo později za cenu, že už to třeba pak nepůjde nikdy," dodal.