Sparta přivítá ve středečním ligovém šlágru obhájce titulu Plzeň

Praha - Zbývajícími pěti zápasy dnes pokračuje vložené 29. kolo první fotbalové ligy. Druhý tým tabulky Sparta vyzve na Letné obhájce titulu Plzeň, která na svého soupeře na třetím místě ztrácí šest bodů. Poslední Zlín přivítá pražské Bohemians 1905, nad nimiž doma v nejvyšší soutěži nezvítězil od dubna 2003 devětkrát po sobě.

Sparta 15 kol za sebou neprohrála, v posledních dvou ligových zápasech ale remizovala a aktuálně ztrácí tři body na vedoucí Slavii, která v úterý vyhrála v Ostravě. Letenští jako jediní na jaře v lize neprohráli a od říjnové porážky na Slavii nenašli přemožitele v 18 soutěžních zápasech. Na podzim zvítězili v Plzni 1:0 a vyhráli teprve druhý z posledních 10 vzájemných ligových duelů.

"S Plzní to bude fyzicky náročný zápas, mají dobré standardky a protiútoky. Musíme zase začít vítězit. Zaměřili jsme se na detaily, zejména v ofenzivě. Dvakrát po sobě jsme remizovali, s tím ve Spartě nejsme spokojení, protože pokaždé jdeme za vítězstvím," řekl asistent trenéra Sparty Lars Friis.

Plzeň venku v lize čtyřikrát po sobě nezvítězila, z toho třikrát prohrála. "Spartě se v jarní části mimořádně daří. Jsou velmi silní v domácím prostředí. Jestli tam chceme uspět, musíme podat vynikající výkon. Pokud na Spartě vyhrajeme, jsme znovu ve hře o nejvyšší příčky, pokud by se to nepovedlo, už je téměř nemožné ligu vyhrát. Věřím, že to zvládneme," uvedl kouč Viktorie Michal Bílek, jenž v minulosti působil ve Spartě jako hráč i trenér.

Zlín prohrál tři kola po sobě a na předposlední Pardubice ztrácí tři body. "Zápas s Bohemkou je pro nás strašně důležitý. Tři body doma s Bohemkou jsou možná tak důležité, abychom vůbec mohli přemýšlet o tom, že se v nadstavbové části dostaneme do pozice, která nám v závěrečné části dá šanci hrát o baráž a setrvání v lize. Musíme si uvědomit, že si to musíme uhrát sami, nikdo jiný nám asi nepomůže," prohlásil trenér "Ševců" Pavel Vrba.

Čtvrtí Bohemians minule prohráli po sedmi kolech. "Jsem rád, že jsme uhráli šestku, to byla naše priorita. Před nadstavbou nás ještě čekají dva zápasy v základní části, které budou hodně důležité a rozhodnou o tom, z jaké pozice do nadstavby půjdeme," konstatoval trenér Jaroslav Veselý.

Nadstavbovou skupinu o titul uzavírá šestá Olomouc. Sigma se představí v Jablonci, jenž je na konci prostřední skupiny o umístění. Severočeši doma v lize s Hanáky ve 14 utkáních za sebou neprohráli.

Tři body na Olomouc ztrácí sedmý Hradec Králové. Východočeši ve svém mladoboleslavském azylu, kde hrají po dobu výstavby nového stadionu, přivítají devátý Liberec. "Votroky" do konce sezony povede dosavadní asistent Stanislav Hejkal. Jednasedmdesátiletý trenér Miroslav Koubek se na jejich lavičku po nemoci nevrátí. Hejkal už vedl Hradec v minulých třech kolech.

V souboji dvou sousedů z tabulky a týmů bojujících o záchranu se Brno utká s Českými Budějovicemi, které jsou před svým soupeřem o bod na 12. místě.

Základní část první ligy vyvrcholí v neděli 30. kolem. Poté se mužstva rozdělí do tří nadstavbových skupin o titul, umístění a záchranu.

Hlasy před středečními zápasy:

Trinity Zlín (v tabulce: 16.) - Bohemians Praha 1905 (4.)

Pavel Vrba (trenér Zlína): "Zisk tří bodů s Bohemkou je možná tak důležitý, abychom vůbec mohli přemýšlet o tom, že se v nadstavbové části dostaneme do pozice, která nám v závěrečné části dá šanci hrát o baráž a setrvání v lize. Musíme si uvědomit, že si to musíme uhrát sami, nikdo jiný nám nepomůže."

Jaroslav Veselý (trenér Bohemians): "Jsem rád, že jsme už uhráli šestku, to byla naše priorita. Proti Slavii jsme dostali na zadek, ale můžeme se uklidnit z šestky. Před nadstavbou nás ještě čekají dva zápasy, které budou hodně důležité a rozhodnou o tom, z jaké pozice do ní půjdeme. Zahrajeme si o čtyřku se Slováckem a zřejmě s Olomoucí."

FK Jablonec (10.) - Sigma Olomouc (6.)

David Horejš (trenér Jablonce): "Zápas v Budějovicích jsme nezvládli, ale takový fotbal někdy je. Poslední dobou jsme výkony i výsledky měli. Vysoká porážka z Budějovic nás nesmí poznamenat. Nezvládli jsme ten zápas a musíme se z toho poučit. Musíme teď na to zareagovat a dobře se připravit na zápas s Olomoucí."

Jiří Saňák (asistent trenéra Olomouce): "Jablonec bude jistě náročný soupeř bez ohledu na jeho poslední výsledek. Je to dobré a dobře vedené mužstvo, navíc hrajeme venku. Víme, že se nám to o víkendu s Teplicemi výrazně nepovedlo. Na druhou stranu nemůžeme všechno, co jsme dosud udělali, hodit za hlavu a bláznit. Musíme pracovat dál, zpětnou vazbu v týmu máme dobrou. Může být dobře, že hrajeme hned ve středu. Uděláme maximum pro to, abychom zaváhání odčinili a získali body."

FC Hradec Králové (7.) - Slovan Liberec (9.)

Stanislav Hejkal (asistent trenéra Hradce): "Bude to určitě jiný zápas než na podzim, ale Liberec je zvyklý na rotaci kádru každý půlrok. Ze začátku jara měl nějaké problémy, ale teď si to u nich sedlo. Mají rychlé, agresivní mužstvo. V základní sestavě nastupují čtyři hráči tmavé pleti, kteří týmu dají něco jiného - takovou rychlost, dynamičnost. Je to dobré mužstvo. V derby v Jablonci měli vyhrát, byli lepší. Nedělní zápas s Brnem uklízeli za 35 minut na 3:0, pak to jenom dohrávali."

Luboš Kozel (trenér Liberce): "Vítězství nad Brnem pro nás bylo nesmírně důležité. Věděli jsme, že tam leží klíč k tomu, abychom byli ve střední nadstavbové skupině. Ale hotovo ještě není a musíme si to sami uhrát ve středu. Jsem rád, že výkony v posledních pěti zápasech jsou dobré, že mužstvo za tím jde. Věřím, že nám to vydrží."

Zbrojovka Brno (13.) - Dynamo České Budějovice (12.)

Martin Hašek (trenér Brna): "Čeká nás další důležitý zápas. Opět se potkávají sousedi v tabulce a opět se hraje o šest bodů. Budějovice doma minule vstřelily pět branek, takže na tom v hlavách budou výrazně lépe než my. Nám zápas v Liberci nevyšel, prohráli jsme po špatném výkonu po neakceptovatelných chybách. Takový výkon nemá naději na úspěch. Teď je na nás, abychom správně zareagovali a důležitý zápas zvládli."

Marek Nikl (trenér Č. Budějovic): "S Jabloncem jsme herně i s ohledem na výsledek podali zatím asi nejlepší výkon pod naším vedením. Byl to povedené, musíme na to navázat v Brně. Chceme vyhrát všechny zápasy. Takže i do Brna jedeme s cílem uspět a zase hrát dobrý fotbal."

Sparta Praha (2.) - Viktoria Plzeň (3.)

Lars Friis (asistent trenéra Sparty): "S Plzní to bude fyzicky náročný zápas, soupeř má dobré standardky a protiútoky. Dvakrát po sobě jsme remizovali, s tím ve Spartě nejsme spokojeni, protože pokaždé jdeme za vítězstvím. Musíme zase začít vítězit. Zaměřili jsme se na detaily, zejména v ofenzivě."

Michal Bílek (trenér Plzně): "Spartě se v jarní části mimořádně daří. Doma jsou velmi silní. Jestli tam chceme uspět, musíme podat vynikající výkon. Naše sebevědomí může jít po výhře nad Zlínem trošku nahoru a do utkání na Spartě můžeme jít s čistou hlavou. Chceme tam uspět a ještě víc se přiblížit Spartě a Slavii. Zápas ukáže, jak se bude vyvíjet zbytek sezony. Pokud na Spartě vyhrajeme, jsme znovu ve hře o nejvyšší příčky. Pokud by se to nepovedlo, už je téměř nemožné ligu vyhrát. Znovu se budeme soustředit na to, abychom byli velmi pozorní v defenzivě, ale musíme být i odvážní. Jednoznačně odvážnější než na Slavii (při březnové prohře 1:2). Věřím, že středeční utkání bude úplně jiné."

Statistické údaje před středečními zápasy: Trinity Zlín (16.) - Bohemians Praha 1905 (4.) Výkop: středa 26. dubna, 17:30. Rozhodčí: Černý - Hájek, Dresler - Adámková (video). Bilance: 24 6-9-9 24:29. Poslední zápas: 2:3. Předpokládané sestavy: Zlín: Rakovan - Cedidla, Simerský, Kolář, Procházka - Hlinka, Didiba - Vukadinovič, Hrubý, Fantiš - Kozák. Bohemians: Jedlička - Hůlka, Křapka, Vondra - Köstl, Jindřišek, Jánoš, Kovařík - Drchal, Matoušek - Puškáč. Absence: Fillo (disc. trest), Hloušek (rozhodnutí klubu), Tkáč (zranění), Čanturišvili (nejistý start) - Petrák, Shejbal (oba zranění), Čermák (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Kozák (7 ŽK), Didiba, Kolář, Rakovan, Vukadinovič - Puškáč, Valeš, Vondra (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Kozák - Drchal, Matoušek, Puškáč (všichni 5). Zajímavosti: - Bohemians posledních 9 vzájemných ligových zápasů neprohráli a Zlín v nejvyšší soutěži 4x za sebou porazili - Bohemians od dubna 2003 ve Zlíně v lize 9x po sobě neprohráli a ve 4 z posledních 5 duelů tam zvítězili - Zlín zvítězil v jediném z posledních 9 ligových utkání a 3 kola po sobě prohrál - Zlín doma v lize zvítězil v jediném z posledních 4 utkání, v sezoně tam však získal 16 z celkových 22 bodů - Zlín je s 10 nerozhodnými výsledky spolu s Olomoucí remízovým "králem" ligy - Bohemians minule prohráli po 7 kolech - Bohemians venku v lize minule prohráli po 3 zápasech, v sezoně tam ale získali 26 z celkových 45 bodů - Hrubý (Zlín) oslaví den po utkání 29. narozeniny - Fantiš si může připsat 300. ligový start, Vukadinovič může nastoupit ke 200. utkání v české lize a Didiba (všichni Zlín) k 50. duelu FK Jablonec (10.) - Sigma Olomouc (6.) Výkop: středa 26. dubna, 17:30. Rozhodčí: Všetečka - Arnošt, Leška - Radina (video). Bilance: 53 25-13-15 69:58. Poslední zápas: 0:3. Předpokládané sestavy: Jablonec: Hanuš - Martinec, Král, Souček - Šulc, Hübschman, Považanec, Polidar - Chramosta, Jovovič - Sejk. Olomouc: Macík - Pokorný, Beneš, Sláma - Chvátal, Breite, Ventúra, Pospíšil, Zmrzlý - Navrátil, Chytil. Absence: Houska, Kratochvíl, Krob, Malínský - Matoušek, Přichystal (všichni zranění), Růsek, Spáčil, Vodháněl (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Houska (7 ŽK), Heidenreich, Krob, Martinec, Polidar, Považanec - Breite, Matoušek, Sláma, Ventúra, Vraštil, Zmrzlý (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Chramosta (13) - Chytil (11). Zajímavosti: - Olomouc vyhrála 2 z posledních 3 vzájemných ligových zápasů (oba doma) - Jablonec doma v lize s Olomoucí 14x za sebou neprohrál - Jablonec 4 kola po sobě nezvítězil - Jablonec doma v lize 5x za sebou neprohrál a v posledních 2 zápasech tam remizoval - Olomouc vyhrála jediné z posledních 4 kol - Olomouc venku v lize prohrála jediné z posledních 6 utkání a získala tam polovinu ze 40 bodů v sezoně - Olomouc je s 10 nerozhodnými výsledky spolu se Zlínem remízovým "králem" ligy - Vodháněl (Olomouc) oslaví den před utkáním 26. narozeniny, Kratochvílovi bude v den zápasu 27 let a Krobovi (oba Jablonec) den po duelu 36 let FC Hradec Králové (7.) - Slovan Liberec (9.) Výkop: středa 26. dubna, 17:30. Rozhodčí: Hocek - Hurych, Pospíšil - Nehasil (video). Bilance: 31 6-8-17 26:49. Poslední zápas: 0:2. Předpokládané sestavy: Hradec: Bajza - Klíma, Čech, Smrž - Harazim, Kodeš, Rada, Novotný - Ryneš, Kučera - Vašulín. Liberec: Vliegen - Ndefe, Plechatý, Purzitidis - Fukala, Červ, Valenta, Frýdek, Ghali - Tupta, Olatunji. Absence: Leibl (trest za ČK), Čihák, Gabriel, Kubala, Ševčík (všichni zranění), Kubala (nemoc) - Gebre Selassie, Višinský (oba zranění), Doumbia, Mikula (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Kučera, Reichl, Smrž - Preisler (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Kubala, Vašulín (oba 6) - Červ (4). Zajímavosti: - Liberec v lize s Hradcem 11x za sebou neprohrál a v 5 z posledních 6 vzájemných utkání v nejvyšší soutěži zvítězil - Hradec doma v lize Liberec 5x po sobě neporazil - Hradec v sobotu prohrál v Pardubicích 0:1 a nebodoval po dvou vítězstvích 2:1 - Hradec doma v lize minule zvítězil po 6 porážkách, v sezoně tam získal jen 17 z celkových 37 bodů - Hradec po dobu výstavby stadionu hraje domácí zápasy v azylu v M. Boleslavi - Liberec 5 kol po sobě neprohrál - Liberec venku v lize 4x za sebou nezvítězil a v posledních 2 zápasech tam remizoval - Hradci bude ve čtvrtém ligovém utkání po sobě chybět nemocný trenér Koubek, kterého na lavičce znovu zastoupí asistent Hejkal Zbrojovka Brno (13.) - Dynamo České Budějovice (12.) Výkop: středa 26. dubna, 17:30. Rozhodčí: Křepský - Paták, Horák - Starý (video). Bilance: 37 14-12-11 57:40. Poslední zápas: 2:3. Předpokládané sestavy: Brno: Berkovec - Hrabina, Štěrba, Tijani, Granečný - Blecha, Texl - Alli, Ševčík, Falta - Řezníček. Č. Budějovic: Janáček - Čoudek, Havel, Králik - Čmelík, Hora, Hellebrand, Čavoš, Potočný - Adediran, Čermák. Absence: Hlavica (4 ŽK), Endl, Pachlopník, Souček, Šural (všichni zranění), Divíšek, Koželuh, Matejov, Rogožan - Čolič, Sladký (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Granečný (7 ŽK), Alli, Berkovec, Hrabina, Ševčík - Sladký, Sluka (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Řezníček (19) - Čmelík (5). Zajímavosti: - Č. Budějovice vyhrály 2 z posledních 3 vzájemných ligových zápasů - Č. Budějovice prohrály jediný z posledních 6 ligových zápasů v Brně - Brno vyhrálo jediné z posledních 8 kol - Brno doma v lize vyhrálo jediné z posledních 4 utkání a s 15 z celkových 30 bodů v sezoně je tam nejhorší v soutěži - Č. Budějovice minule porazily Jablonec 5:1 a zvítězily po 3 ligových prohrách - Č. Budějovice venku v lize 8x za sebou nezvítězily - Potočný (Č. Budějovice) slaví den před utkáním 32. narozeniny Sparta Praha (2.) - Viktoria Plzeň (3.) Výkop: středa 26. dubna, 19:30. Rozhodčí: Orel - Kubr, Slavíček - Petřík (video). Bilance: 54 26-8-20 75:62. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Sparta: Kovář - Vitík, Sörensen, Ladislav Krejčí II - Wiesner, Sadílek, Kairinen, Zelený - Čvančara, Haraslín - Kuchta. Plzeň: Staněk - Holík, Hejda, Jemelka, Sýkora - Kalvach, Bucha - Vlkanova, Vydra, Mosquera - Chorý. Absence: Jankto (rozhodnutí klubu), Pešek (rekonvalescence), Čvančara, Mejdr (oba nejistý start) - Pernica (zranění), Havel, Hejda, Kopic (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Daněk, Haraslín, Kairinen, Krejčí, Kuchta, Mejdr, Zelený - Havel, Chorý, Květ, Ndiaye, Sýkora (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Čvančara - Chorý (oba 12). Zajímavosti: - Sparta na podzim zvítězila v Plzni 1:0 a vyhrála teprve podruhé z posledních 10 vzájemných ligových duelů - Sparta prohrála jediný z posledních 4 domácích ligových zápasů s Plzní - Sparta 15 kol za sebou neprohrála, v posledních 2 ligových zápasech remizovala - Sparta doma v lize 13x po sobě neprohrála, minule tam v nejvyšší soutěži nezvítězila po 8 zápasech a 5x po sobě tam pokaždé dala aspoň 3 branky - Sparta jako jediná na jaře v lize neprohrála a od říjnové porážky na Slavii nenašla přemožitele v 18 soutěžních zápasech - Plzeň vyhrála 2 z posledních 3 kol (obě doma) - Plzeň venku v lize 4x po sobě nezvítězila (z toho 3 porážky) - Staněk (Plzeň) oslaví den po utkání 27. narozeniny - kouč Plzně Bílek v minulosti působil jako hráč i trenér ve Spartě