Sparta přivítá ve fotbalové lize Baník s koučem Vrbou

Praha - Fotbalisté Sparty po čtyřech remízách za sebou nastoupí dnes v první lize doma proti Baníku Ostrava, který od léta vede bývalý trenér letenského týmu Pavel Vrba. Pražané se pod novým koučem Dánem Brianem Priskem trápí a vyhráli jediný ze čtyř domácích zápasů v ligové sezoně. Aktuálně devátou Ostravu ale na vlastním stadionu v nejvyšší soutěži devětkrát po sobě porazili.

Liberec bude hájit třetí místo v domácím utkání s Mladou Boleslaví, kterou vede někdejší kouč Slovanu Pavel Hoftych. Středočechům patří v tabulce desátá příčka. Liberec v lize s Boleslaví dvanáctkrát za sebou neprohrál. Nováčka Zbrojovku Brno, která drží pátou příčku, doma čeká konfrontace s jedenáctými Teplicemi. Ve zbylém dnešním duelu dvanácté České Budějovice přivítají čtrnáctou Olomouc.

Statistické údaje před zápasy 9. kola první fotbalové ligy:

Slovan Liberec (v tabulce: 3.) - FK Mladá Boleslav (10.)

Ivan Kopecký (asistent trenéra Liberce): "Čeká nás ambiciózní tým. I když se momentálně Mladá Boleslav nenachází ve vrchních patrech tabulky, je to pořád mužstvo, které má ve svém kádru zajímavé hráče. Pozor si musíme dát na rychlé Ekpaie, Ladru a Pecha a samozřejmě na tvůrce hry Matějovského. Síla Boleslavi je také ve standardních situacích. My bychom chtěli navázat na herní výkony z posledních zápasů a potvrdit body z minulého utkání na stadionu Bohemky."

Pavel Hoftych (trenér M. Boleslavi): "Po posledním utkání se Slováckem jsem měl rozporuplné pocity. Chtěli jsme tři body, nakonec jsme byli rádi za jeden. Čeká nás Liberec, který svůj tým v létě vhodně doplnil a dobře mu vyšel vstup do sezony. Jedeme se tam porvat o dobrý výsledek a ukončit pro Boleslav nepříznivou sérii bez výhry ve vzájemných zápasech."

Výkop: sobota 17. září, 16:00.

Rozhodčí: Křepský - Paták, Líkař - Kocourek (video).

Bilance: 37 21-8-8 75:52.

Poslední zápas: 3:3.

Předpokládané sestavy:

Liberec: Vliegen - Gebre Selassie, Prebsl, Plechatý - Mikula, Varfolomejev, Červ, Preisler - Višinský - Matoušek, Van Buren.

M. Boleslav: Šeda - Suchý, Karafiát, Šimek - Pech, Matějovský, Mareček, Fulnek - Ekpai, Mašek, Ladra.

Absence: Valenta (trest za ČK), Doumbia, Ghali (oba zranění), Frýdek (nejistý start) - Kubista, Škoda, Vaníček (všichni rekonvalescence).

Disciplinární ohrožení: nikdo - Suchý (3 ŽK).

Nejlepší střelci: Van Buren (5) - Škoda (4).

Zajímavosti:

- Liberec v lize s M. Boleslaví 12x za sebou neprohrál

- Liberec v posledních 15 domácích ligových zápasech s M. Boleslaví neprohrál

- Liberec prohrál jediné z posledních 5 kol

- Liberec vyhrál jediný z posledních 4 domácích ligových zápasů

- Liberec ve středu zvítězil v domácím poháru v Rokycanech 5:1

- M. Boleslav prohrála jediné z posledních 4 kol

- M. Boleslav venku v lize 2x za sebou zvítězila a získala tam 7 z celkových 9 bodů

- Rabušic (Liberec) slaví v den utkání 33. narozeniny

- trenér Hoftych před angažmá v M. Boleslavi vedl Liberec

Zbrojovka Brno (5.) - FK Teplice (11.)

Jozef Dojčan (asistent trenéra Brna): "Pohár byl v týdnu dobrou přípravou na prvoligový zápas. Proti Rosicím jsme podali slušný a zodpovědný výkon bez nějakého trápení. V podobě Teplic nás čeká těžký soupeř, který je v tabulce podobně jako my výš, než bylo očekáváno. Nemile nás překvapilo, že proti nám nastoupí odchovanec Fila, ale jeho hostování se dalo čekat, protože ve Slavii nebyl vytížen. Střeleckou formu má i Gning. My se ale musíme soustředit na sebe. Po dvou porážkách doma chceme konečně zabrat, bodovat a potěšit diváky."

Jiří Jarošík (trenér Teplic): "V poháru proti Žižkovu jsme prorotovali sestavu a dali šanci i hráčům, kteří tolik nenastupují. Ale bohužel výkon celého týmu nebyl takový, jaký bych si představoval. Ani v Brně nás nečeká vůbec nic jednoduchého, panuje tam euforie z vydařeného začátku ligy. Zbrojovka hraje velmi dobře, ale my budeme chtít na její půdě uspět."

Výkop: sobota 17. září, 16:00.

Rozhodčí: Batík - Pečenka, Leška - Machálek (video).

Bilance: 44 15-14-15 50:55.

Poslední zápas: 0:0.

Předpokládané sestavy:

Brno: Berkovec - Hrabina, Šural, Endl, Matejov - Souček, Texl - Hladík, Ševčík, Falta - Řezníček.

Teplice: Mucha - Vondrášek, Knapík, Hybš - Hyčka, Kučera, Jukl, Urbanec - Trubač - Gning, Fila.

Absence: Granečný (4 ŽK), Pachlopník (zranění), Divíšek (nejistý start) - nikdo.

Disciplinární ohrožení: Šural - Hybš (oba 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Řezníček, Ševčík - Gning, Urbanec (všichni 4).

Zajímavosti:

- Teplice s Brnem 3x za sebou neprohrály, navíc bez inkasovaného gólu (včetně poháru)

- týmy mají vyrovnanou vzájemnou ligovou bilanci 15 výher a porážek

- Brno doma v lize s Teplicemi 3x za sebou neprohrálo a neinkasovalo (2 remízy 0:0)

- Brno poslední 4 kola střídá domácí porážku a venkovní vítězství

- Brno doma v lize 2x za sebou prohrálo a získalo tam jen 4 z celkových 13 bodů

- Teplice prohrály jediné z posledních 5 kol

- Teplice vyhrály jediné z posledních 6 venkovních ligových utkání (bez baráže)

- Brno ve středu v domácím poháru vyhrálo 4:0 v Rosicích, Teplice po prodloužení zvítězily 2:1 na Žižkově

- Souček (Brno) oslaví den po utkání 22. narozeniny

- Štěrba (Brno) čeká na 50. ligový start

Dynamo České Budějovice (12.) - Sigma Olomouc (14.)

Jozef Weber (trenér Č. Budějovic): "Očekáváme zlepšený výkon oproti posledním dvěma utkáním. Po povedené šňůře jsme se po šesti kolech dostali na bodový zisk, který jsme potřebovali, ale poslední dva zápasy jsme nezvládli. Jak doma s Mladou Boleslaví, tak na Slavii. Pokusíme se o první domácí vítězství v sezoně. Bude k tomu určitě potřeba daleko větší aktivita než na Slavii. Musíme přidat na důrazu a herní kvalitě, to nám hodně chybělo v těch dvou utkáních."

Milan Kerbr (asistent trenéra Olomouce): "Na hráčích jde vidět každodenní odhodlání, abychom naši situaci zlomili a konečně se dostali do nějakých klidnějších míst. Budějovice na nás mají bod a my se chceme dostat před ně. Pevně věřím, že tam dokážeme vyhrát. Jsme dobře připraveni, únava z poháru by neměla mít vliv. Chybět nám bude Pokorný, ale vrací se Vraštil, možností na skladbu sestavy máme dost."

Výkop: sobota 17. září, 16:00.

Rozhodčí: Zelinka - Antoníček, Dohnálek - Szikszay (video).

Bilance: 40 14-13-13 50:50.

Poslední zápas: 2:1.

Předpokládané sestavy:

Č. Budějovice: Janáček - Sladký, Broukal, Havel, Králik, Skovajsa - Čmelík, Hellebrand, Čavoš, Sluka - Zajíc.

Olomouc: Trefil - Chvátal, Poulolo, Beneš, Zmrzlý - Spáčil, Breite - Navrátil, Růsek, Jakub Matoušek I - Chytil.

Absence: Hora (disc. trest), Mršič (zranění) - Pokorný (4 ŽK), Macík, Stoppen (oba zranění), Vaněček, Zorvan (oba nejistý start).

Disciplinární ohrožení: nikdo - Chytil (3 ŽK).

Nejlepší střelci: Škoda (2) - Chytil (4).

Zajímavosti:

- Č. Budějovice v lize s Olomoucí 6x za sebou neprohrály

- Č. Budějovice prohrály jediný z posledních 10 vzájemných domácích ligových zápasů a s Olomoucí na vlastním stadionu 4x za sebou bodovaly

- Č. Budějovice zvítězily v jediném z posledních 7 kol a 2x po sobě prohrály

- Č. Budějovice doma v lize 5x za sebou nezvítězily a v této sezoně jsou tam s jediným bodem o skóre nejhorším týmem soutěže

- Olomouc vyhrála jediné z posledních 7 kol

- Olomouc venku získala 6 z celkových 7 bodů v sezoně

- Olomouc v úterý vyhrála v domácím poháru v Uničově 4:2 až po prodloužení

Sparta Praha (4.) - Baník Ostrava (9.)

Thomas Nörgaard (asistent trenéra Sparty): "Potřebujeme vyhrát, zařvat si a propojit se s fanoušky. Chodí na nás pořád, maximálně nás podporují a můžeme jim to vrátit jedině vítězstvím. Nezáleží na tom, proti komu hrajeme, prostě potřebujeme tři body. Vůbec neřeším to, že trenér Baníku Vrba dříve vedl Spartu. Může to být ale motor pro některé hráče, kteří s ním pracovali. Vždy chcete porazit bývalého trenéra."

David Oulehla (asistent trenéra Ostravy): "Vítězství nad Pardubicemi nám pomohlo. Výsledek byl pro nás důležitý a v týdnu se lépe pracovalo. I když víme, že ne všechno bylo bez chyb, že stále máme co zlepšovat. Sparta taky řeší určité problémy, také se dostala pod tlak. Načítáme si její hru, taky má i své slabší stránky a budeme se snažit jich nějak využít. Samozřejmě je to ale pořád top klub s velice kvalitním kádrem. Základ je nebát se, být aktivní, nebát se hrát. S tím do toho musíme jít."

Výkop: sobota 17. září, 19:00.

Rozhodčí: Klíma - Kubr, Machač - Franěk (video).

Bilance: 59 35-14-10 107:52.

Poslední zápas: 3:1.

Předpokládané sestavy:

Sparta: Kovář - Mejdr, Sörensen, Zelený, Höjer - Jankto, Pavelka, Sadílek, Daněk - Čvančara, Kuchta.

Ostrava: Laštůvka - Ndefe, Frydrych, Lischka, Fleišman - Cadu, Boula, Kuzmanovič, Tetour, Plavšič - Klíma.

Absence: Čelůstka, Haraslín, Ladislav Krejčí II, Pešek, Vindheim (všichni zranění), Juliš (nejistý start) - Svozil (zranění), Almási (rekonvalescence), Kaloč, Takács, Sanneh (všichni nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Čvančara, Pavelka - Šehič (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Čvančara (4) - Kuzmanovič (3).

Zajímavosti:

- Sparta v lize s Ostravou 11x za sebou neprohrála

- Sparta vyhrála posledních 9 domácích ligových zápasů s Ostravou

- Sparta v lize 7x za sebou neprohrála, ale v posledních 4 kolech remizovala

- Sparta doma v lize vyhrála jediný z posledních 6 zápasů a v sezoně tam získala jen 5 z celkových 13 bodů

- Sparta je spolu se Slováckem, Jabloncem a Zlínem se 4 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligové sezony

- Ostrava minule zvítězila po 4 kolech

- Ostrava venku v lize 9x za sebou nevyhrála a ve všech 3 zápasech této sezony tam remizovala

- trenér Vrba před angažmá v Ostravě vedl Spartu

Tabulka:

1. Slavia 8 6 1 1 31:6 19 2. Plzeň 7 6 1 0 14:6 19 3. Liberec 8 4 2 2 14:8 14 4. Sparta 8 3 4 1 12:7 13 5. Brno 7 4 1 2 13:12 13 6. Hradec Králové 8 4 1 3 7:8 13 7. Bohemians 1905 8 3 2 3 12:11 11 8. Slovácko 8 2 4 2 10:12 10 9. Ostrava 8 2 3 3 12:12 9 10. Mladá Boleslav 8 2 3 3 11:11 9 11. Teplice 8 2 3 3 10:19 9 12. České Budějovice 8 2 2 4 8:15 8 13. Jablonec nad Nisou 8 1 4 3 13:15 7 14. Olomouc 8 2 1 5 9:11 7 15. Zlín 8 1 4 3 8:13 7 16. Pardubice 8 1 0 7 4:22 3