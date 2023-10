Sparta přivítá v lize České Budějovice, Slavia hostí Slovácko

Statistické údaje před zápasy 12. kola první fotbalové ligy:

Slovan Liberec (v tabulce: 11.) - Viktoria Plzeň (3.)

Výkop: sobota 21. října, 15:00.

Rozhodčí: Radina - Váňa, Machač - Černý (video).

Bilance: 54 18-13-23 59:71.

Poslední zápas: 1:2.

Hlasy před utkáním:

Josef Petřík (asistent trenéra Liberce): "Po Slavii nás čeká další silný soupeř. Plzeň sice malinko bodově ztrácí na pražská S, ale je to tým z české top trojky. Viktoria má velice zkušené a kvalitní mužstvo. Má vyrovnanou ofenzivu i defenzivu. Zkušený trenér Koubek tam praktikuje osvědčené rozestavení 3-5-2 většinou se dvěma útočníky silového typu, kteří jsou zároveň poměrně pohybliví, takže Plzeňští mají více herních variant. Střed zálohy mají velice kreativní, na lajnách zase rychlé hráče. Je to zkrátka velice nebezpečný tým s dobře nacvičenými standardkami. Proti Spartě i Slavii jsme odehráli velmi kvalitní pasáže, bohužel jsme to nevydrželi po celý zápas a stálo nás to body. Na ty lepší týmy zahrát umíme, věřím, že to předvedeme i teď s Plzní a budeme bodovat, nejlépe naplno."

Jan Trousil (asistent trenéra Plzně): "Liberec má výbornou ofenzivu. Teď se jim trošku nedaří v defenzivě, dostali ve dvou zápasech osm gólů. Ale byli velice nebezpeční v ofenzivě, mají tam výborné a velmi nepříjemné hráče Tuptu nebo Frýdka. Hlavně doma jsou nebezpeční v prvních poločasech, kdy vyvinou obrovský tlak. Ukázali to i se Slavií, poločas mohl skončit více než 2:1 pro ně. Na to se připravujeme, abychom jim otupili vstup do utkání, byli aktivní a dokázali to v Liberci zvládnout."

Předpokládané sestavy:

Liberec: Bačkovský - Mikula, Chaluš, Purzitidis - Ghali, Doumbia, Červ, Žambůrek, Preisler - Kulenovič, Tupta.

Plzeň: Tvrdoň - Hejda, Hranáč, Dweh - Kopic, Bucha, Kalvach, Cadu - Šulc - Chorý, Durosinmi.

Absence: Plechatý - Havel, Pernica, Staněk (všichni zranění).

Disciplinární ohrožení: Doumbia, Prebsl - Durosinmi (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Doumbia, Frýdek, Kulenovič, Tupta (všichni 2) - Durosinmi (6).

Zajímavosti:

- Plzeň vyhrála poslední 4 vzájemné ligové zápasy a inkasovala v nich jediný gól

- Plzeň prohrála jediný z posledních 16 ligových zápasů v Liberci a 2x za sebou tam zvítězila 1:0

- Liberec 6 kol po sobě nezvítězil a v posledních 2 ligových zápasech prohrál

- Liberec doma v lize 3x za sebou nevyhrál (z toho 2 porážky)

- Plzeň prohrála jediné z posledních 9 kol (z toho 7 vítězství)

- Plzeň vyhrála 2 z posledních 3 venkovních ligových zápasů

- Plzeň vyhrála 15 z posledních 16 soutěžních zápasů

- Plzeň má s 30 góly nejlepší ligový útok spolu se Spartou

- Plzeň má k dobru odložené utkání v M. Boleslavi

- Fukala (Liberec) oslaví den po utkání 23. narozeniny

- trenér Liberce Kozel v závěru hráčské kariéry působil v Plzni

- Hranáč (Plzeň) může odehrát 50. ligové utkání

FK Pardubice (13.) - Sigma Olomouc (4.)

Výkop: sobota 21. října, 15:00.

Rozhodčí: Rouček - Hrabovský, Šimáček - Pechanec (video).

Bilance: 6 1-2-3 7:13.

Poslední zápas: 2:2.

Hlasy před utkáním:

Radoslav Kováč (Pardubice): "Před reprezentační pauzou jsme získali cenný bod v Ostravě, který musíme brát. Chceme na to navázat doma, i když víme, že Olomouc je velmi těžký soupeř. Potřebujeme doma zabrat, zatím jsme tam v tomto ročníku moc bodů nezískali."

Jiří Saňák (asistent trenéra Olomouce): "Reprezentační přestávka byla pro nás atypická, protože jsme hráli pohár na Žižkově. Nevypadli jsme ze zápasového rytmu a bereme to jako pozitivum. Pardubice především na domácí půdě hrají velice dobře. Snaží se hrát aktivně a kombinačně, mají řadu šikovných hráčů, nejen v uvozovkách našeho Kryštofa Daňka. Rozhodně jedeme do Pardubic s pokorou, ale chceme tam uspět. Budeme hrát na novém stadionu v Pardubicích poprvé. Pro hráče je to určitě příjemnější, když se bude hrát před lepší kulisou, než když v minulosti tato utkání probíhala v azylu. Zároveň bychom rádi navázali třeba na nedávný zápas v Hradci, kde jsme také hráli poprvé na novém stadionu a výsledkově jsme uspěli."

Předpokládané sestavy:

Pardubice: Budinský - Icha, Halinský, Kukučka, Surzyn - Darmovzal - Míšek, Hlavatý, Daněk, Sychra - Černý.

Olomouc: Macík - Chvátal, Pokorný, Beneš, Zmrzlý - Breite, Ventúra - Vodháněl, Zorvan, Navrátil - Zifčák.

Absence: Lupač, Mareš - Kramář (všichni zranění), Růsek, Křišťál (oba rekonvalescence), Juliš, Sláma, Trefil, Vodháněl (všichni nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Helešic, Hlavatý, Krobot - Pospíšil, Vodháněl (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Daněk, Darmovzal, Krobot (všichni 2) - Juliš (5).

Zajímavosti:

- Olomouc prohrála jediný z dosavadních 6 ligových zápasů s Pardubicemi

- Olomouc v dosavadních 3 venkovních ligových utkáních s Pardubicemi neprohrála a 2x za sebou zvítězila

- Pardubice 4 kola po sobě nevyhrály, v posledních 2 ligových zápasech ale remizovaly (pokaždé 1:1)

- Pardubice zvítězily v jediném z 6 domácích utkání ligové sezony

- Olomouc minule v lize zvítězila po 2 porážkách

- Olomouc prohrála 2 z posledních 3 venkovních ligových zápasů

- Olomouc jako jediná v ligové sezoně ještě neremizovala

- trenér Pardubic Kováč hrával za Olomouc, kvůli 4 žlutým kartám bude chybět

- Breite (Olomouc) si může připsat 250. ligový start

FC Zlín (16.) - FK Mladá Boleslav (7.)

Výkop: sobota 21. října, 15:00.

Rozhodčí: Szikszay - Volf, Podaný - Adámková (video).

Bilance: 28 8-5-15 27:46.

Poslední zápas: 1:1.

Hlasy před utkáním:

Pavel Vrba (Zlín): "V reprezentační přestávce jsem měl k dispozici téměř celý kádr, tak jsme se zaměřili na věci, které nám v úvodu sezony nešly. Víme, v jaké jsme situaci, a doufám, že druhá část podzimu nám vyjde lépe než ta první. Čeká nás Mladá Boleslav, kterou považuji za stabilizovaný klub. Svoji úroveň potvrzuje i na podzim. Vnímám ji spíše jako celek laděný do defenzivy, ale má řadu rychlostních hráčů. Matějovský je stále tvůrcem hry, připomíná mi v lehčí formě Pavla Horvátha. My jdeme do boje už s poslední posilou Gonzálezem, věřím, že nám pomůže. Je to univerzální ofenzivní hráč."

Marek Kulič (M. Boleslav): "Ve Zlíně nás navzdory postavení soupeře v tabulce nečeká lehký zápas, ale jedeme se porvat o dobrý výsledek a získat body do tabulky. Věřím, že díky výhře nad Lipskem v přípravě budeme sebevědomější."

Předpokládané sestavy:

Zlín: Rakovan - Cedidla, Simerský, Kolář, Čelůstka - Didiba - Reiter, Janetzký, Tkáč, Fantiš - Vukadinovič.

M. Boleslav: Trmal - Kostka, Suchý, Kubista, Fulnek - Sakala, Matějovský - Kušej, Mareček, Solomon - Pulkrab.

Absence: Dostál (nejistý start) - Karafiát (trest za ČK), Hilál (nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Didiba, Janetzký - Pulkrab (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Tkáč (2) - Mareček (4).

Zajímavosti:

- M. Boleslav v lize se Zlínem 4x po sobě neprohrála, poslední 2 vzájemné zápasy skončily remízou

- Zlín vyhrál jediný z posledních 4 domácích ligových duelů s M. Boleslaví

- Zlín v lize 5x za sebou nevyhrál, v posledních 2 kolech remizoval

- Zlín doma v lize vyhrál jediné z posledních 5 utkání, ale získal tam 5 z 6 bodů v sezoně, i tak je tam nejhorší v soutěži

- Zlín má s 8 góly nejslabší útok ligy a 25 inkasovanými brankami spolu s Č. Budějovicemi i nejhorší defenzivu

- M. Boleslav minule v lize prohrála po 3 vítězstvích za sebou

- M. Boleslav vyhrála jediný z posledních 4 venkovních ligových duelů

- M. Boleslav má k dobru odložené utkání s Plzní

MFK Karviná (15.) - FC Hradec Králové (10.)

Výkop: sobota 21. října, 15:00.

Rozhodčí: Volek - Paták, Žurovec - Klíma (video).

Bilance: 4 2-1-1 9:7.

Poslední zápas: 0:1.

Hlasy před utkáním:

Juraj Jarábek (Karviná): "V Hradci se přes léto vyměnilo hodně hráčů, proběhla už také výměna trenéra. Mají nebezpečného hrotového útočníka Vašulína či šikovného záložníka Dancáka, k tomu zkušené kluky Pilaře s Krejčím. Hrajeme doma, a pokud podobně jako proti Liberci zopakujeme dobrý výkon založený na velké motivaci, bojovnosti a kvalitní organizaci hry, budeme úspěšní."

Stanislav Hejkal (asistent trenéra Hradce): "Karviná není klasickým nováčkem soutěže. Druhou ligu hrála jen rok, takže dobře ví, jak to na téhle úrovni vypadá. Nedávno změnila trenéra a teď předvádí skvělé výkony. Juraj Jarábek odvádí dobrou práci. Karviná pod ním porazila Liberec a v Budějovicích měla obrovskou smůlu. Myslím, že odtamtud měla odvézt minimálně bod."

Předpokládané sestavy:

Karviná: Holec - Čurma, Krčík, Svozil, Fleišman - Čavoš, Moses - Iván, Budínský, Bartl - Akinyemi.

Hradec: Bajza - Klíma, Ševčík, Čihák, Horák - Kodeš, Dancák - Harazim, Krejčí, Pilař - Vašulín.

Absence: Memič (4 ŽK), Mikuš, Zedníček (zranění) - Heidenreich, Koubek (všichni zranění), Čmelík, Leibl, Šašinka (všichni nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Boháč, Svozil - Čmelík, Kodeš, Krejčí, Leibl (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Akinyemi, Mikuš - Horák (všichni 3).

Zajímavosti:

- Karviná prohrála pouze poslední z dosavadních 4 ligových zápasů s Hradcem

- Karviná doma v lize s Hradcem neprohrála (vítězství a remíza)

- Karviná vyhrála jediné z posledních 10 kol

- Karviná získala všech 7 bodů v sezoně doma

- Hradec vyhrál jediné z posledních 6 kol

- Hradec venku v lize 6x po sobě nezvítězil a získal tam jen 2 z 11 bodů v sezoně

Slavia Praha (2.) - 1. FC Slovácko (5.)

Výkop: sobota 21. října, 18:00.

Rozhodčí: Petřík - Hájek, Hurych - Všetečka (video).

Bilance: 44 24-10-10 69:37.

Poslední zápas: 4:0.

Hlasy před utkáním:

Jindřich Trpišovský (Slavia): "Moc se těšíme. Je to zápas doma po reprezentační pauze, což jsme dlouho neměli, většinou začínáme venku. Doufám, že se ukážeme v dobrém světle a předvedeme dobrý výkon. Čeká nás podobný zápas jako vždy se Slováckem. S trenérem Svědíkem se potkáváme dlouho, tým se moc nezměnil, hrají podobně. Je to perfektně organizovaný, vyvážený a komplexní tým, zkušení hráči, kteří nedělají moc chyb. Proti Slovácku to vždy bývá zajímavý zápas s dobrou úrovní, myslím, že to bude podobné i teď."

Tomáš Palinek (asistent trenéra Slovácka): "Během pauzy jsme hodně potrénovali, na zpestření do toho zapadl i hokej. Jak se říká, dobili jsme baterky. V týmu vládla pohoda po předchozím vítězství nad Teplicemi. Teď už vše směřuje ke Slavii. Chceme se hlavně vyvarovat zbytečných individuálních chyb a být tím pádem úspěšnější než na Spartě. Slavia má velkou kvalitu, v sestavě může alternovat hodně hráčů. My se musíme odrazit od naší obranné činnosti a celkové organizace hry v defenzivě."

Předpokládané sestavy:

Slavia: Mandous - Masopust, Ogbu, Holeš - Douděra, Oscar, Wallem, Provod - Schranz, Jurečka - Chytil.

Slovácko: Heča - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Havlík, Daníček - Petržela, Valenta, Holzer - Cicilia.

Absence: Bořil (disc. trest), Zafeiris (4 ŽK), Pech, Ševčík (oba zranění), Sinyan (rekonvalescence), Hromada, Ogbu (oba nejistý start) - Kohút (zranění).

Disciplinární ohrožení: Ogbu - Kadlec (oba 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Chytil, Jurečka, Van Buren - Havlík (všichni 3).

Zajímavosti:

- Slavia v lize se Slováckem 8x za sebou neprohrála (z toho 7 vítězství)

- Slavia doma v lize se Slováckem 10x po sobě neprohrála (z toho 9 vítězství)

- Slavia v lize 14x po sobě neprohrála a spolu se Spartou jsou jedinými 2 neporaženými týmy v sezoně nejvyšší soutěže

- Slavia doma v lize 23x po sobě neprohrála

- Slavia má se 7 inkasovanými góly nejlepší obranu ligy

- Slovácko 5 kol střídá domácí výhru a venkovní porážku

- Slovácko venku v lize 2x za sebou prohrálo a neskórovalo

- Cicilia (Slovácko) si může připsat 50. start v české lize

Sparta Praha (1.) - Dynamo České Budějovice (12.)

Výkop: neděle 22. října, 15:00.

Rozhodčí: Berka - Mokrusch, Leška - Kocourek (video).

Bilance: 44 28-10-6 93:32.

Poslední zápas: 1:0.

Hlasy před utkáním:

Lars Friis (asistent trenéra Sparty): "Těšíme se na první zápas po reprezentační přestávce, zvlášť když hrajeme doma. Budějovice jsou dobrý tým, mají jasnou představu, jak hrát. Budou se nás snažit dostupovat, uvidíme, jak si s tím poradíme. Soustředíme se jen na sebe, tak to děláme vždy. Musíme vyhrát každý zápas, zejména doma."

Marek Nikl (Č. Budějovice): "Těšíme se. Jsme dobře připraveni, naladěni, věřím, že na Spartě dokážeme uspět. Sparta má velkou kvalitu i dobrou formu. Pro nás to může být o to výhodnější v tom, že nemáme co ztratit. Myslím, že Spartu dokážeme i něčím překvapit."

Předpokládané sestavy:

Sparta: Vindahl - Sörensen, Panák, Krejčí - Wiesner, Kairinen, Laci, Ryneš - Pešek, Birmančevič - Kuchta.

Č. Budějovice: Šípoš - Sladký, Havel, Králik, Trummer - J. Hora, Suchan - Skalák, Čermák, Alli - Adediran.

Absence: Olatunji (trest za ČK), Haraslín (zranění), Birmančevič (nejistý start) - Čoudek, Ondrášek, Zajíc (všichni rekonvalescence).

Disciplinární ohrožení: Olatunji - Havel (oba 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Haraslín (7) - J. Hora (3).

Zajímavosti:

- Sparta prohrála jediný z posledních 15 ligových zápasů s Č. Budějovicemi a 5x za sebou s nimi bodovala (bez inkasované branky)

- Sparta prohrála jediný z posledních 21 domácích ligových duelů s Č. Budějovicemi

- Sparta v 11 kolech této sezony spolu se Slavií jako jediná neprohrála (z toho 9 vítězství) a nebodovala v jediném z posledních 33 ligových duelů

- Sparta doma v lize prohrála jediný z posledních 22 zápasů a v této sezoně nejvyšší soutěže tam zvítězila ve všech 5 utkáních

- Sparta má spolu s Plzní s 30 góly nejlepší útok ligy

- Č. Budějovice minule v lize zvítězily po 3 kolech

- Č. Budějovice venku v lize 15x po sobě nezvítězily a v této sezoně tam získaly jediný z dosavadních 10 bodů

- Č. Budějovice mají s 25 inkasovanými góly spolu se Zlínem nejhorší obranu ligy

- Pešek (Sparta) si může připsat 150. ligový start

- asistent trenéra Č. Budějovic Zápotočný hrával za Spartu

FK Teplice (9.) - Baník Ostrava (6.)

Výkop: neděle 22. října, 15:00.

Rozhodčí: Pechanec - Dresler, Dohnálek - Szikszay (video).

Bilance: 53 17-19-17 62:62.

Poslední zápas: 1:2.

Hlasy před utkáním:

Zdenko Frťala (Teplice): "Baník má ambice hrát v první šestce, před reprezentační přestávkou měl navíc dobrou formu. Svědčí o tom to, že řada kvalitních a zkušených hráčů se nevejde do základní sestavy. My se bohužel nedali během reprezentační pauzy zdravotně do pořádku tak, jak jsme si představovali, navíc se zranil Fila. Jestli chceme udělat radost našim fandům, musíme zvolit agresivní přístup, správnou formu hry a dodržovat herní disciplínu."

Pavel Hapal (Ostrava): "Tepličtí mají od příchodu trenéra Frťaly velmi dobrou organizaci hry, hlavně v defenzivě. Doma sebrali body Spartě, Slavii a porazili Plzeň. Nečeká nás nic jednoduchého, protože v domácím prostředí jsou velice silní. Ale my chceme pokračovat v našich zlepšených výkonech. V reprezentační přestávce jsme dobře potrénovali a věřím, že budeme úspěšní i v Teplicích."

Předpokládané sestavy:

Teplice: Grigar - Knapík, Chaloupek, Mičevič - Radosta, Havelka, Jukl, Beránek - Hronek, Trubač - Vachoušek.

Ostrava: Letáček - Ndefe, Lischka, Pojezný, Kpozo - Buchta, Rigo, Boula, Ewerton - Kubala - Tanko.

Absence: Mareček (trest za ČK), Dramé (disc. trest), Gning, Fila, Urbanec, Vindheim (všichni zranění), Jásir, Mičevič (oba nejistý start) - Takács, Tetour (oba zranění).

Disciplinární ohrožení: Hora, Mareček - Boula (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Fila, Trubač (oba 2) - Tanko (5).

Zajímavosti:

- týmy mají vyrovnanou vzájemnou ligovou bilanci 17 výher i porážek a 19 remíz

- Ostrava vyhrála poslední 2 vzájemné ligové zápasy

- Teplice vyhrály jediný z posledních 6 domácích ligových duelů s Ostravou

- Teplice 3 kola po sobě nezvítězily, minule ale v lize prohrály poprvé po 3 zápasech

- Teplice doma v lize 4x za sebou nevyhrály (z toho 3 remízy) a získaly tam jen 6 z celkových 13 bodů v sezoně

- Ostrava 6 kol po sobě neprohrála

- Ostrava venku v lize minule vyhrála po 6 zápasech, v sezoně tam získala jen 4 z celkových 18 bodů

FK Jablonec (14.) - Bohemians Praha 1905 (8.)

Výkop: neděle 22. října, 18:00.

Rozhodčí: Všetečka - Ratajová, Novák - Radina (video).

Bilance: 41 22-10-9 60:39.

Poslední zápas: 1:4.

Hlasy před utkáním:

Radoslav Látal (Jablonec): "Vidíme, že mužstvo jde nahoru. Naše hra v posledních zápasech už měla nějaké parametry, do kterých bychom ji chtěli dostat. Věřím, že takto body přijdou. Už hned teď doma s Bohemians."

Jaroslav Veselý (Bohemians): "Vnímám, že jsme ve střední skupině, kam teď patříme. Měli bychom přestat snít o první šestce, naše výkony nejsou konzistentní, jednou je to nahoru, podruhé dolů. Musíme výkony více stabilizovat. Věřím, že po reprezentační pauze budeme kvalitnější, i co se týče střídání. Ukáže se to hned v Jablonci."

Předpokládané sestavy:

Jablonec: Hanuš - Štěpánek, Tekijaški, Martinec, Polidar - Hübschman - Čanturišvili, Houska, Kratochvíl, Chramosta - Krulich.

Bohemians: Jedlička - Hůlka, Vondra, Hybš - Dostál, Jánoš, Smrž, Kovařík - Prekop, Matoušek - Puškáč.

Absence: Hurtado (4 ŽK), Černák, Drchal, Náprstek, Pleštil, D. Souček, F. Souček (všichni nejistý start) - Hála, Novák, Petrák, Shejbal (všichni zranění).

Disciplinární ohrožení: nikdo - Beran, Hybš, Matoušek, Prekop (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Chramosta, Kratochvíl, Krulich - Kovařík, Matoušek, Puškáč (všichni 2).

Zajímavosti:

- Bohemians prohráli jediný z posledních 6 vzájemných ligových zápasů a Jablonec 2x po sobě porazili (s celkovým skóre 7:1)

- Jablonec doma v lize prohrál jen minulý z posledních 10 zápasů s Bohemians, 3x za sebou je tam ale neporazil

- Jablonec vyhrál jediný z posledních 13 ligových zápasů

- Jablonec minule doma v lize zvítězil, ale předtím tam 4x po sobě nevyhrál

- Jablonec je s 5 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy

- Bohemians prohráli jediné z posledních 4 kol, ale zvítězili v jediném z minulých 5 ligových utkání

- Bohemians venku v lize 3x po sobě prohráli

- D. Souček (Jablonec) čeká na 50. ligový start

Tabulka: