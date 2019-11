Sparta přivítá v extralize Kladno, Zlín změří síly s Kometou

Praha - Dvěma zápasy po pokračuje ve středu po reprezentační přestávce hokejová extraliga. V atraktivní dohrávce 10. kola přivítá vedoucí Sparta před zaplněným hledištěm O2 areny Kladno s hrajícím majitelem Jaromírem Jágrem. Předehrávka 21. kola nabídne souboj předposledního Zlína s Brnem. Čtvrtá Kometa ztrácí na Spartu jen tři body.

První středočeské derby dvou tradičních soků po návratu Kladna mezi elitu bude mít podle všeho skvělou kulisu. Od posledního vzájemného souboje o extraligové body uběhlo více než pět a půl roku. Dosud největší návštěvu v sezoně měl nedávný zápas Sparty s Brnem (14.578 diváků). "Ještě to nemohu stoprocentně potvrdit, ale očekáváme, že na středeční zápas bude vyprodáno," uvedl tiskový mluvčí Pražanů Marek Táborský.

Sparťané si mohli díky reprezentační pauze spojené s turnajem Karjala užívat průběžné vedení v extralize. Za zády mají ale silnou smečku pronásledovatelů. "Neflákali jsme se a trénovali, asi jako všichni. Hráči si uvědomují, že je to všechno jen dočasné a nic to neznamená. Takže zítra ke strojům, vyhrnout rukávy a jde se zpátky do práce," řekl ČTK asistent trenéra Jaroslav Nedvěd.

"Na Spartu se chtějí všichni vytáhnout, ať je v tabulce na jakémkoliv místě, teď ale možná ještě o to více. Kladno určitě nepřijede jen odevzdat body, budou bojovat a snažit se nás porazit. My nesmíme lajdačit, je třeba k tomu přistoupit velmi zodpovědně," zdůraznil Nedvěd.

Trenéři během středeční přípravy na zápas upozorní hráče na hrozbu, jíž stále představuje sedmačtyřicetiletý Jágr. "Uděláme si rozbor herních situací a přesilovek, v nichž je silný. Asi těžko na něho budeme hrát osobku, ale jeho jméno tam určitě zazní. Upozorníme, že je výborný na malém prostoru, a také na to, že těch dosavadních osm gólů dal z pravé strany z podobného místa. Pořád je v něm obrovská síla," varoval Nedvěd.

V týmu skončil obránce Ďaloga, pokračuje naopak Jurčina a s týmem již po zotavení z otřesu mozku trénuje naplno další zkušený bek Piskáček.

Rytíři jsou sice čelu extraligy hodně vzdáleni, ale i jim poslední zápasy před pauzou vyšly. Po výhře 4:3 v prodloužení na ledě Vítkovic si mohli užít dva dny volna. "Potom už jsme se zase připravovali a některé dny jsme šli na led i dvakrát. Doufáme, že na Spartu budeme připravení," věřil kladenský trenér David Čermák.

Středočeši naplno vnímají pozornost, jakou jejich zápas se Spartou přitahuje. "Vždycky to se Spartou bylo derby, o motivaci se nemusí mluvit. Všichni se proti Spartě budou chtít vytáhnout a doufám, že podáme výkon, se kterým bychom mohli uspět," doplnil Čermák.

Předposlední Zlín získal o polovinu bodů méně než Kometa, ale do první odvety v sezoně půjde s výhrou 7:0 z první čtvrtiny na ledě Brna. "Ve středu by stačilo i 2:0," usmál se trenér Robert Svoboda, který ale v říjnu tým ještě netrénoval. "Každopádně jdeme do utkání dobře připravení a natěšení," ujistil Svoboda.

K optimismu ho svádí i vyprazdňující se marodka: Fořt, Okál i Řezníček už mohou nastoupit. Chybějí kapitán Žižka, jehož zranění se ukázalo vážnější, a dlouhodobý marod gólman Kašík. Místo něj angažovali ve Zlíně jako hosta Marka Čiliaka právě z Komety. První zápas v Brně na vlastní žádost nechytal, ve středu to může být jinak. "Nic nebrání tomu, aby Čiliak nastoupil," řekl Svoboda, ale více nechtěl brankářské téma rozebírat.

Pro Kometu byl domácí debakl 0:7 nejhorší porážkou za posledních pět let, ale v reprezentační přestávce už zdaleka nebyl na programu dne. "Kluci to hodili za hlavu už po posledním hvizdu, důkazem je šest následných vítězství," připomněl trenér Kamil Pokorný. "Naopak, spíš si připomínáme utkání, která se nám loni ve Zlíně povedla. Jedeme tam s tím, že chceme nějaké body urvat," dodal Pokorný.

Brno míří do Zlína bez zraněných Muellera a Baranky, mimo hru je i jeden z dalších útočníků, ale jeho jméno Brňané tají. "Z toho důvodu složíme útočné trojice jinak, než bývalo zvykem," nechtěl Pokorný před zápasem odkrývat karty.

V Kometě si ani nijak nelámou hlavu, kdo bude za Zlín chytat, zda "jejich" Čiliak či domácí Huf. "Kvalitní zakončení a dobrou koncovku potřebujete proti každému brankáři, takže se musíme zaměřit na sebe," zdůraznil Pokorný.

Statistické údaje před středečními zápasy extraligy: -------- Dohrávka 10. kola: HC Sparta Praha (1.) - Rytíři Kladno (11.). Začátek zápasu: 18:30 (O2 TV Sport). Nejproduktivnější hráči: Michal Řepík 17 zápasů/17 bodů (7 branek + 10 asistencí) - David Stach 16/13 (6+7). Statistiky brankářů: Jakub Sedláček průměr 2,04 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 92,82 procenta, Matěj Machovský 2,62, 91,80 a jednou udržel čisté konto - Denis Godla 3,30 a 89,76, Lukáš Cikánek 5,04 a 86,23, Adam Brízgala 5,00 a 85,00. Zajímavosti: - Do pravděpodobně vyprodané O2 areny zavítá nejvyšší návštěva této sezony extraligy. Dosud ji stanovilo 14.578 diváků na duelu Sparty s Kometou Brno ze 17. kola (3. listopadu). - Sparta vyhrála jedenáct z posledních dvanácti zápasů a ztratila v nich jen sedm bodů. - Kladno po sérii pěti porážek před reprezentační pauzou dvakrát vyhrálo. - Sparta ve vzájemných zápasech šestkrát za sebou bodovala a z toho pětkrát vyhrála. Naposledy se celky utkaly 4. února 2014, kdy Pražané doma ještě v Tipsport Areně vyhráli 6:0. Předehrávka 21. kola: PSG Berani Zlín (13.) - HC Kometa Brno (4.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemný zápas v této sezoně: 7:0. Nejproduktivnější hráči: Antonín Honejsek 17/12 (4+8) - Martin Zaťovič 16/16 (8+8). Statistiky brankářů: Marek Čiliak 3,31, 89,13 a jednou udržel čisté konto, Daniel Huf 2,73, 90,83 a jednou udržel čisté konto, Libor Kašík 3,05 a 89,84 - Karel Vejmelka 2,17, 93,45 a dvakrát udržel čisté konto, Lukáš Klimeš 5,45 a 72,73. Zajímavosti: - Zlín před vlastním publikem dvakrát za sebou nebodoval a je s pouhými šesti body za dvě výhry nejhorším celkem extraligy v domácím prostředí. - Berani prohráli tři z posledních čtyř utkání a získali v nich jen čtyři body. - Kometa po sérii šesti výher vyšla dvakrát za sebou bodově naprázdno. - Brňané před reprezentační pauzou prohráli na ledě Sparty 4:5 a byla to pro ně první porážka venku po pěti vítězstvích v řadě. - Zlín vyhrál v úvodním vzájemném souboji v této sezoně na ledě Komety 7:0 a uštědřil jí nejvyšší porážku od 26. září 2014, kdy doma podlehla Spartě 1:8. Porazil tak Brňany po předchozích pěti prohrách podruhé za sebou. - Brněnský útočník Luboš Horký oslaví ve čtvrtek 22. narozeniny.