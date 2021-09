Sparta přivítá v EL Rangers, duel budou sledovat děti

Praha - Fotbalisté Sparty přivítají ve čtvrtek ve 2. kole skupiny A Evropské ligy úřadující skotské mistry Rangers, kteří v osmifinále posledního ročníku této soutěže vypadli s jiným pražským celkem Slavií. Zatímco sparťané načali hlavní fázi Evropské ligy bezbrankovou remízou v Kodani na hřišti obhájce dánského titulu Bröndby, celek z Glasgow doma podlehl Lyonu 0:2. Kvůli trestu za rasismus nesmějí na Letnou dospělí fanoušci, díky výjimce pro organizované dětské skupiny však na stadion může přijít 10.000 dětí od šesti do 14 let s doprovodem. Kapacita je už naplněná.

"Jsme spokojení, že jsme s Bröndby získali bod a rozjeli jsme tu soutěž tak, že s Rangers budeme hrát zápas, který pro nás bude hodně důležitý. Doufám, že v domácím prostředí potvrdíme bod z tohoto zápasu. Byl by to velice dobrý vstup do Evropské ligy," řekl trenér Pražanů Pavel Vrba na tiskové konferenci.

Jeho svěřenci se na zápas s Rangers naladili v sobotu ligovým vítězstvím 5:2 ve Zlíně. "Tahle výhra je pro nás pozitivní i směrem k příštímu týdnu, kdy nás čekají Rangers a v neděli derby se Slavií," uvedl sedmapadesátiletý bývalý kouč Plzně nebo české reprezentace. Nejistý zůstává start kapitána Bořka Dočkala, který v den zápasu oslaví 33. narozeniny. Naposledy nastoupil 7. srpna.

Týmy se v pohárech utkaly pouze v 1. kole Pohárů mistrů evropských zemí (dnešní Liga mistrů) v sezoně 1991/92. Letenští postoupili po domácí výhře 1:0 a venkovní prohře 1:2 po prodloužení. Od porážky na Ibrox Stadium v říjnu 1991 sparťané nepodlehli skotským týmům v pohárech šestkrát po sobě, z toho pětkrát je porazili. V minulé sezoně skupiny Evropské ligy zdolali městského rivala Rangers Celtic dvakrát 4:1.

Sparťané i Rangers zvítězili v pohárech v jediném z posledních sedmi duelů. Svěřenci trenéra Stevena Gerrarda v nich navíc dali maximálně po jedné brance. Do vyřazovací fáze Evropské ligy projdou vždy první dva týmy. Mužstva na třetím místě nově čeká play off Evropské konferenční ligy.

"Výsledek s Lyonem nás zklamal. Pořád se ale ve skupině hraje o 15 bodů. Takový začátek jsme si nepředstavovali, ale stále je šance na postup ze skupiny, což je náš hlavní cíl," citoval web uefa.com bývalého kapitána anglické reprezentace a Liverpoolu Gerrarda, jehož celek vede domácí soutěž.

Rangers v pohárech na hřištích českých týmů nevyhráli ani jeden ze čtyř zápasů a ve třech z nich prohráli. V březnu remizovali v Edenu se Slavií 1:1, doma jí však podlehli 0:2. V odvetě ve skotské metropoli záložník Rangers Glen Kamara obvinil kapitána hostů Ondřeje Kúdelu z rasismu. I když Kúdela rasismus popřel, dostal od UEFA zákaz startu v 10 zápasech, kvůli čemuž přišel o mistrovství Evropy.

Finskému reprezentantovi Kamarovi, který po utkání v Glasgow v útrobách stadionu Kúdelu fyzicky napadl, zastavila disciplinární komise činnost na tři utkání. Útočník Rangers Kemar Roofe navíc v odvetě brutálním zákrokem zranil slávistického brankáře Ondřeje Koláře, který od té doby nosí ochrannou masku podobně jako kdysi Petr Čech.

Duel na Letné má výkop v 18:45. Děti musejí na stadion přijít s doprovodem. Na jednoho dospělého připadá minimálně 10 a maximálně 19 dětí.

Statistické údaje před utkáním Sparta Praha - Glasgow Rangers: Výkop: čtvrtek 30. září, 18:45 (Sport 1). Rozhodčí: Palabiyik - Sesigüzel, Olguncan - Bitigen (video, všichni Tur.). Bilance (klubová): ČR (Československo) - Skotsko: 34 19-5-10 52:37. 1966/67 PMEZ: Celtic Glasgow - Dukla Praha 3:1, 0:0, 1981/82 PVP: Dukla Praha - Glasgow Rangers 3:0, 1:2, 1982/83 UEFA: Bohemians Praha - Dundee United 1:0, 0:0, 1985/86 UEFA: Slavia Praha - St. Mirren 1:0, 0:3 po prodl., 1986/87 UEFA: Heart of Midlothian - Dukla Praha 3:2, 0:1, 1987/88 UEFA: Dundee United - Vítkovice 1:2, 1:1, 1991/92 LM: Sparta Praha - Glasgow Rangers 1:0, 1:2 po prodl., 1992/93 PVP: Airdrieonians - Sparta Praha 0:1, 1:2, 1992/93 UEFA: Slavia Praha - Hearts 1:0, 2:4, 1998/99 UEFA: Olomouc - Kilmarnock 2:0, 2:0, 2002/03 UEFA: Žižkov - Glasgow Rangers 2:0, 1:3 po prodl., 2003/04 UEFA: Celtic Glasgow - Teplice 3:0, 0:1, 2006/07 UEFA: Heart of Midlothian - Sparta Praha 0:2, 0:0, 2009/10 EL: Aberdeen - Olomouc 1:5, 0:3, 2020/21 EL: Celtic Glasgow - Sparta Praha 1:4, 1:4, 2020/21 EL: Slavia Praha - Glasgow Rangers 1:1, 2:0, 2021/22 EL: Jablonec - Celtic Glasgow 2:4, 0:3. Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Sparta v Evropě: LM/PMEZ 146 54-30-62 190:203 EL/UEFA 119 48-34-37 169:144 PVP 30 15-5-10 68:32 Celkem 295 117-69-109 427:379 Rangers v Evropě: LM/PMEZ 163 62-40-61 234:222 EL/UEFA 126 57-39-30 185:123 PVP 54 27-11-16 100:62 Superpohár UEFA 2 0-0-2 3:6 Celkem 345 146-90-109 522:413 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Sparta: Nita - Wiesner, Panák, Čelůstka, Hancko - Pavelka, Sáček - Pešek, Hložek, Haraslín - Drchal. Rangers: McLaughlin - Tavernier, Goldson, Balogun, Bassey - Kamara, Lundstram, Aribo - Hagi - Morelos, Roofe. Absence: Höjer, Holec, Juliš, Ladislav Krejčí II, Polidar, Pulkrab (všichni zranění), Ladislav Krejčí I (nemoc), Dočkal, Karabec, Souček (všichni nejistý start) - Helander, Jack, Kent (všichni zranění), Ofoborh (zranění + není na soupisce), Defoe (není na soupisce). Zajímavosti: - týmy se v pohárech utkaly pouze v 1. kole Pohárů mistrů evropských zemí (dnešní Liga mistrů) v sezoně 1991/92; Sparta postoupila po domácí výhře 1:0 a venkovní prohře 1:2 po prodloužení - Sparta od prohry s Rangers v říjnu 1991 nepodlehla skotským týmům v evropských pohárech 6x po sobě (z toho 5 výher) a v minulé sezoně skupiny EL zdolala jiný celek z Glasgow Celtic 2x 4:1 - úřadující skotští mistři Rangers porazili česká mužstva v pohárech v jediném z posledních 4 utkání - Rangers nevyhráli v pohárech na hřištích českých týmů ani jeden ze 4 zápasů (z toho 3 prohry) - Rangers v uplynulém ročníku EL vypadli v osmifinále s jiným pražským celkem Slavií po remíze 1:1 v Edenu a domácí prohře 0:2 - Sparta vstoupila do skupiny EL remízou 0:0 v Kodani proti Bröndby, Rangers doma podlehli Lyonu 0:2 - Sparta se v základní skupině EL představí ve 2. sezoně po sobě, posledně skončila 3. a do vyřazovací fáze nepostoupila - mužstva v pohárech nezvítězila v 6 z posledních 7 utkání, Rangers v nich navíc dali maximálně po 1 brance - Sparta doma v pohárech vyhrála jediný z posledních 3 zápasů - Sparta v generálce zvítězila v lize ve Zlíně 5:2 a prohrála jediný z posledních 8 soutěžních duelů - Rangers hrají skupinu EL 4. sezonu po sobě - Rangers nezvítězili venku v pohárech 3x za sebou (z toho 2 remízy) - Rangers v sobotu v generálce v lize zvítězili na hřišti FC Dundee 1:0 a neprohráli 9 z posledních 10 soutěžních utkání - Rangers vede jako trenér bývalý kapitán anglické reprezentace a Liverpoolu Gerrard - za Rangers v sezoně 2006/07 hrál Čech Sionko - kapitán Sparty Dočkal oslaví v den zápasu 33. narozeniny - kvůli trestu za rasismus nesmí na Letnou dospělí fanoušci, na stadion však smí přijít 10.000 dětí