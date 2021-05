Sparta přivítá v dohrávce Plzeň, může jít na druhé místo

Praha - Fotbalisté Sparty přivítají v dohrávce 23. kola první ligy rivala z Plzně. V případě zisku tří bodů by se dostali na druhé místo o skóre před Jablonec, Západočechy by výhra přiblížila čtvrtému Slovácku na rozdíl bodu. Zatímco Pražany vede někdejší trenér Viktorie Pavel Vrba, obnovenou premiéru na lavičce hostů prožije bývalý hráč a kouč Sparty Michal Bílek, který v pondělí nahradil odvolaného Adriana Guľu.

Letenští bodovali pět kol za sebou a doma v lize vyhráli pod Vrbou všech šest duelů. S Plzní ale v nejvyšší soutěži prohráli posledních pět zápasů. "Mám obavy z každého utkání. Respektuji každý mančaft, každého trenéra. Samozřejmě, pro Plzeň to rozhodnutí (změnit trenéra) není jednoduché," řekl Vrba na on-line tiskové konferenci po nedělní ligové výhře nad Ostravou 3:1.

"Vedení se tak rozhodlo a já se těším, až uvidím (plzeňské asistenty Marka) Bakoše a (Pavla) Horvátha. Před zápasem a po něm bude přátelská atmosféra. V zápase si ale nedáme ani metr. Když bude výsledek stejný jako proti Baníku, budu samozřejmě spokojený," uvedl Vrba, který dovedl Plzeň ke třem titulům. Ve Viktorii působil i se svým současným asistentem Zdeňkem Bečkou.

Vedení Plzně v neděli odvolalo slovenského kouče Guľu po sobotní ligové remíze 3:3 s předposlední Příbramí. Kolo předtím Západočeši utrpěli debakl na hřišti mistrovské Slavie 1:5. V této ligové sezoně uhrála Viktoria venku pouze 17 z celkových 52 bodů.

"Asi bych byl radši, kdybychom měli více tréninků, abychom si řekli, jak chceme hrát, a hráči to plně pochopili. Ale nic se neděje. Ve středu nás čeká důležitý zápas. Kádr je tu dobrý, hráči určitě bleskově pochopí, co po nich chci. Věřím, že odvedeme kvalitní práci s dobrým výsledkem už ve středu," prohlásil pro plzeňský web Bílek, jenž podepsal smlouvu do roku 2023.

Bílek vedl Západočechy už v sezoně 2006/07, po pěti kolech však odešel do Sparty, s níž hned získal double za vítězství v lize a domácím poháru. Jako hráč u toho byl i Horváth, který se vrátil do Viktorie spolu s Bílkem. V minulosti už v Plzni jako asistent působil.

"Na Spartě jsem působil dlouho jako hráč, byl jsem tam i jako trenér. Očekávám zajímavé utkání. Sparta v posledním zápase hrála velmi dobře a vyhrála, takže v ní určitě bude lepší atmosféra než předtím. My máme co napravovat. Věřím tomu, že výsledkově zabereme a do konce sezony získáme tolik bodů, které nám zaručí účast v evropských soutěžích," konstatoval Bílek, jehož tým čeká ve čtvrtek 20. května finále domácího poháru se Slavií.

Zápas se odehraje téměř přesně dva měsíce po původním termínu 13. března. Kvůli koronaviru v Plzni a následné karanténě týmu však musel být odložen. Utkání má výkop v 18:00. Díky pilotnímu projektu ministerstva zdravotnictví mohou fanoušci na Letné zaplnit 10 procent kapacity stadionu.

Statistické údaje před středeční dohrávkou 23. kola první fotbalové ligy: Sparta Praha (v tabulce: 3.) - Viktoria Plzeň (5.) Výkop: středa 12. května, 18:00. Rozhodčí: Pechanec - Kříž, Hock - Franěk (video). Bilance: 49 24-7-18 67:53. Poslední zápas: 1:3. Předpokládané sestavy: Sparta: Nita - Wiesner, Čelůstka, Hancko, Polidar - Karlsson, Pavelka, Sáček, Dočkal, Hložek - Juliš. Plzeň: Staněk - Havel, Kaša, Brabec, Hybš - Káčer, Kalvach, Čermák - Ba Loua, Ondrášek, Kopic. Absence: Ladislav Krejčí I, Ladislav Krejčí II, Kozák, Plechatý, Vindheim (všichni zranění), Štetina (rekonvalescence), Plavšič, Souček (oba nejistý start) - Bucha (zranění), Beauguel, Kovařík, Limberský, Matějka, Staněk (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Ladislav Krejčí II, Pavelka (oba 7 ŽK), Juliš, Nita, Polidar, Wiesner - Hejda, Kaša, Šulc (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Juliš (11) - Beauguel (12). Zajímavosti: - Plzeň vyhrála posledních 5 vzájemných duelů v lize (z toho 4 doma) a prohrála v jediném z posledních 9 - Plzeň vyhrála na Spartě 2 z posledních 3 ligových zápasů - Sparta neprohrála 5 kol po sobě - Sparta doma pod trenérem Vrbou vyhrála v lize všech 6 utkání a v 5 z nich dala minimálně 3 branky; v této sezoně tam získala 34 z celkových 62 bodů - Plzeň poslední 2 kola nevyhrála a inkasovala v nich 8 gólů - Plzeň minule venku v lize prohrála po 6 zápasech, v této sezoně tam však získala jen 17 z celkových 52 bodů - trenér Sparty Vrba během dvou angažmá v Plzni získal 3 ligové tituly a 3x si zahrál skupinu LM; ve Viktorii působil i jeho nynější asistent Bečka - na lavičce Plzně po nedělním odvolání trenéra Guľy prožije obnovenou premiéru Bílek, který Viktorii krátce koučoval v sezoně 2006/07; v minulosti ve Spartě působil jako hráč i trenér a vedl tam svého současného asistenta Horvátha - zápas se v původním březnovém termínu nehrál kvůli koronaviru v týmu Plzně