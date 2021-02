Sparta přivítá v bitvě o první místo Třinec

Praha - Přímý souboj o první místo nabídne v úterý program dohrávaného 10. kola hokejové extraligy. Sparta v něm přivítá Třinec, který na Pražany ztrácí ze druhé příčky jediný bod. Oba týmy mají výbornou formu - Sparta vyhrála osmkrát za sebou, Třinečtí neztratili za uplynulých sedm kol ani bod. Trápení naopak prožívají hráči Brna, špatné výsledky se pokusí napravit proti Hradci Králové.

Sparta bude v bitvě o první místo postrádat reprezentanty Němečka a Tomáška, po třech zápasech by se ale do sestavy mohl vrátit člen elitní formace Sobotka.

"Všechny týmy mají nahuštěný program, my jsme teď odehráli pět utkání téměř obden a měli jsme k tomu i dvě cesty na Moravu. Ve Vítkovicích jsme k tomu strávili o hodinu navíc kvůli dopingové kontrole. Teď zaplaťpánbůh soupeř přijede z dálky taky za námi," řekl trenér Josef Jandač.

Pražané Oceláře v této sezoně ještě neporazili, ve Slezsku dvakrát prohráli. I když ve druhém případě až po nájezdech. "Bude to dobrý souboj o první místo a my se na něj těšíme," uvedl Jandač.

Třinec může v případě úspěchu vystřídat Spartu znovu v čele tabulky. Kouč Václav Varaďa si už dříve postěžoval, že pro šlágr nemůže využít reprezentanty Špačka, Stránského a Musila a cítí jisté znevýhodnění.

"Vnímám to jako velký zásah do mužstva. Při zraněních, kdy jsou mimo Rodewald, Kundrátek, Kurovský, Jaroměřský... Nějak to v úterý poskládáme, mrzí nás ale, že si to nemůžeme rozdat se všemi zdravými a přítomnými. Taková situace je. Zbývá nějakých jedenáct zápasů do konce základní části, je tam ještě čas pracovat s tím, abychom nakonec dosáhli našich cílů," řekl Varaďa.

Kometa už vyhlíží reprezentační přestávku, ale před ní musí ještě zvládnout zápas s Hradcem. Chybět jí budou obránci Filip Král, který si bude plnit reprezentační povinnosti, a po dohodě klubů i Petr Zámorský. "Máme široký kádr, šanci dostanou jiní," řekl trenér Jan Zachrla.

Brňané mají za sebou šest domácích zápasů bez zisku bodu. "Už je to ubíjející a s Hradcem to musíme zlomit," pověděl kapitán Martin Zaťovič. "Vázne nám koncovka a disciplína, to je alfa a omega," řekl Zachrla.

Hradec Králové se přes nedávnou prohru v Liberci drží stále na dosah kýžené první čtyřce. "Domácí sice doma dlouho nebodovali, ale pro oba týmy to bude podobně těžký zápas. Bude však záležet na našem výkonu, jak budeme bruslit, jak se vyhneme faulům, jak odbráníme jejich dobré přesilovky. Je spousta aspektů, které rozhodnou o výsledku. Necháme tam ale všechno, před pauzou se o to chceme porvat," prohlásil útočník Petr Koukal.

Vítkovice si bezpečně hlídají místo v play off a v úterý mají možnost ve vzájemném utkání odstup od třináctého Zlína ještě navýšit na sedmnáct bodů. "Chceme především potvrdit body a hlavně přenést si na led výkon z nedělního zápasu v Brně," plánoval trenér Miloš Holaň.

Zlín se po duelu v Třinci vrátí opět na sever k zápasu s Vítkovicemi. K řadě marodů přibude mezi absencemi i obránce Daniel Gazda, mířící na reprezentační start. "Nesmíme tolik faulovat, hlavně je třeba bojovat a třeba to urveme nějakou špinavou výhrou 2:0 nebo 2:1," řekl Gazda před svým odjezdem.

Karlovy Vary se pokusí přerušit sérii čtyř porážek proti Olomouci, jejíž šňůra neúspěchů je o jedno utkání kratší. Naposledy ale dokázala Energie uzmout v Litvínově alespoň bod. "Prohra nás sice štve, ale je tam evidentní posun v našem herním projevu. V naší hře se objevují věci, které jsme chtěli dělat a co jsme si řekli, že musíme na konci sezony vylepšit. Musíme si z toho vzít to pozitivní," nabádal útočník Jiří Černoch.

Olomouc vyhrála z posledních sedmi kol jediné utkání a může mluvit o štěstí, že je za ní ještě slabší dvojice týmů, které neohrožují její postavení ve vyřazovací části. "Potřebovali bychom přidat v produktivitě. S tím se ale potýkáme prakticky celou sezonu, není to nic nového. Bohužel nás to limituje, i když hra není špatná," prohlásil trenér Zdeněk Moták.

Třetí Mladá Boleslav získala z posledních čtyř zápasů 10 bodů z 12 možných, nyní přivítá desátý Litvínov. Poslední České Budějovice čeká duel se sedmými Pardubicemi, které ztratily v nájezdech dobře rozehraný duel na Spartě. Utkání Plzeň - Liberec se bude hrát ve středu 24. února.

Statistické údaje před dohrávaným 10. kolem Tipsport extraligy: HC Sparta Praha (1.) - HC Oceláři Třinec (2.). Začátek zápasu: 17:20 (ČT Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:4, 4:5 po sam. nájezdech. Nejproduktivnější hráči: Michal Řepík 42 zápasů/43 bodů (21 branek + 22 asistencí) - Martin Růžička 41/53 (15+38). Statistiky brankářů: Matěj Machovský průměr 2,13 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,81 procenta a pětkrát udržel čisté konto, Oldřich Cichoň 0 a 100, Alexander Salák 2,12 a 91,75, Jakub Neužil 2,27 a 90,00 - Jakub Štěpánek 2,35, 90,06 a jednou udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,37 a 89,32. Zajímavosti: - Sparta vyhrála osmkrát za sebou a ztratila jediný bod. Bodovou sérii drží Pražané už 14 utkání a jen dvakrát během ní vyhráli. - Pražané doma zvítězili sedmkrát v řadě a ztratili jen dva body. - Třinec vyhrál sedmkrát za sebou a neztratil ani bod. Z posledních jedenácti duelů prohrál jediný. - Oceláři venku zvítězili ve třech z uplynulých čtyř duelů. - Třinec porazil Spartu ve vzájemných zápasech třikrát za sebou a pokaždé to bylo na jeho domácím ledě. V O2 areně prohrál dvakrát za sebou. - Útočník Erik Hrňa z Třince může sehrát 600. zápas v extralize, slovenský forvard Ocelářů Vladimír Dravecký může nastoupit ke 400. utkání. - Kapitán Ocelářů Petr Vrána, který přišel v lednu 2019 do Třince právě ze Sparty, čeká osm zápasů na jubilejní 100. gól v extralize. BK Mladá Boleslav (3.) - HC Verva Litvínov (10.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:2, 2:3. Nejproduktivnější hráči: David Šťastný 40/42 (21+21) - Viktor Hübl 41/28 (10+18). Statistiky brankářů: Jan Růžička 2,15, 91,63 a třikrát udržel čisté konto, Gašper Krošelj 2,48 a 90,91 - Denis Godla 2,54, 91,16 a čtyřikrát udržel čisté konto, Šimon Zajíček 2,67 a 89,01. Zajímavosti: - Mladá Boleslav po sérii tří vítězství podlehla v neděli doma Liberci 1:2 v prodloužení, ale bodovala počtvrté za sebou. - Bruslařský klub doma prohrál dvě z uplynulých tří utkání. - Litvínov v neděli porazil doma Karlovy Vary 3:2 v prodloužení a zabral po dvou porážkách. - Verva venku vyhrála tři z uplynulých pěti duelů. - Litvínov vyhrál v Mladé Boleslavi dvakrát za sebou. - Slovinský brankář Gašper Krošelj z Mladé Boleslavi oslaví v úterý 34. narozeniny. HC Energie Karlovy Vary (8.) - HC Olomouc (12.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:1, 3:2. Nejproduktivnější hráči: Jakub Flek 40/28 (14+14) - Jan Káňa II 38/21 (12+9). Statistiky brankářů: Filip Novotný 2,92, 90,76 a dvakrát udržel čisté konto, Vladislav Habal 3,53 a 88,14, Patrik Hamrla 4,16 a 88,03, Adam Horák 5,00 a 86,49 - Branislav Konrád 2,57, 91,61 a jednou udržel čisté konto, Jan Lukáš 3,20 a 90,04. Zajímavosti: - Energie prohrála čtyřikrát za sebou a získala jediný bod. Z posledních sedmi zápasů vyhrála jediný, přičemž získala jen čtyři body. - Energie dvakrát za sebou doma prohrála a vyhrála na vlastním ledě jen dva z uplynulých osmi duelů. - Olomouc třikrát za sebou nebodovala a vyhrála jediný z uplynulých sedmi zápasů, přičemž dosáhla jen na tři body. - Hanáci venku prohráli čtyři z posledních pěti zápasů. - Karlovy Vary po sérii pěti porážek ve vzájemných zápasech dvakrát za sebou zvítězily. Madeta Motor České Budějovice (14.) - HC Dynamo Pardubice (7.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3 v prodl., 1:2. Nejproduktivnější hráči: Zdeněk Doležal 40/27 (13+14) - Anthony Camara 34/30 (17+13). Statistiky brankářů: Marek Čiliak 4,04 a 86,86, Jan Strmeň 3,01 a 89,62 - Pavel Kantor 2,55, 90,64 a jednou udržel čisté konto, Milan Klouček 3,27 a 90,20, Konstantin Barulin 3,26 a 89,47. Zajímavosti: - Motor sice bodoval dvakrát za sebou, ale prohrál osm z posledních deseti zápasů. - České Budějovice doma čtyřikrát za sebou prohrály a nezískaly ani bod. - Pardubice třikrát v řadě bodovaly a z toho dvakrát vyhrály. - Dynamo venku bodovalo v pěti z uplynulých šesti zápasů a z toho čtyřikrát vyhrálo. - Běloruský útočník Andrej Kosticyn si odpyká poslední díl sníženého disciplinárního trestu (z původních sedmi zápasů na tři) za faul na olomouckého obránce Adama Rutara. Do hry se může vrátit v pondělí 15. února právě proti Olomouci. - Kanadský útočník David Gilbert z Motoru v úterý oslaví 30. narozeniny, forvardovi Danielu Voženílkovi bude ve středu 25 let. - Útočníkovi Ondřeji Romanovi z Pardubic chybí jedna branka k dovršení hranice 100 gólů v extralize. HC Vítkovice Ridera (11.) - PSG Berani Zlín (13.). Začátek zápasu: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:2, 3:0. Nejproduktivnější hráči: Dominik Lakatoš 38/31 (17+14) - Antonín Honejsek 30/22 (6+16). Statistiky brankářů: Daniel Dolejš 2,45, 92,16 a dvakrát udržel čisté konto, Miroslav Svoboda 2,80, 90,48 a jednou udržel čisté konto - Libor Kašík 3,08, 91,53 a dvakrát udržel čisté konto, Daniel Huf 2,91, 91,07 a jednou udržel čisté konto, Michal Kořének 3,91 a 88,10. Zajímavosti: - Vítkovice po sérii tří porážek v neděli uspěly a vyhrály v Brně nad Kometou 4:0. Bylo to jejich teprve druhé vítězství z uplynulých sedmi duelů. - Ostravané doma po sérii čtyř výher dvakrát za sebou prohráli a získali jediný bod. - Zlín čtyřikrát za sebou prohrál a nezískal ani bod. Vyhrál jen dva z posledních deseti duelů. - Berani venku prohráli šest z posledních sedmi zápasů. - Vítkovice bodovaly v pěti z uplynulých šesti vzájemných duelů a čtyři z nich vyhrály. - Útočník Zbyněk Irgl z Vítkovic čeká pět zápasů na dovršení hranice 200 branek v extralize. HC Kometa Brno (9.) - Mountfield Hradec Králové (6.). Začátek zápasu: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:6, 1:2. Nejproduktivnější hráči: Peter Mueller 35/44 (20+24) - Radek Smoleňák 41/29 (17+12). Statistiky brankářů: Karel Vejmelka 2,71, 91,53 a třikrát udržel čisté konto, Pavel Jekel 1,94 a 95,24, Lukáš Klimeš 3,04 a 91,39 - Marek Mazanec 2,30, 91,35 a jednou udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 2,05, 92,41 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Kometa dvakrát za sebou nebodovala a vyhrála jen dvě z posledních deseti utkání. - Brňané doma šestkrát za sebou prohráli a nezískali ani bod. - Mountfield bodoval v pěti z posledních šesti utkání a z toho čtyřikrát vyhrál. - Hradec Králové prohrál venku dva z posledních tří duelů. - Mountfield vyhrál tři z posledních čtyř vzájemných zápasů. - Útočník Jakub Valský z Komety může sehrát 600. zápas v extralize. Tabulka: 1. Sparta Praha 42 26 3 5 8 159:93 89 2. Třinec 41 25 4 5 7 152:104 88 3. Mladá Boleslav 41 20 5 7 9 132:98 77 4. Liberec 41 20 6 4 11 122:89 76 5. Plzeň 42 20 5 6 11 135:107 76 6. Hradec Králové 41 20 4 3 14 116:97 71 7. Pardubice 41 17 5 4 15 111:115 65 8. Karlovy Vary 41 15 5 3 18 112:136 58 9. Brno 41 13 5 4 19 107:120 53 10. Litvínov 41 11 8 3 19 100:119 52 11. Vítkovice 41 12 4 6 19 92:116 50 12. Olomouc 41 11 3 4 23 80:122 43 13. Zlín 41 9 3 3 26 85:134 36 14. České Budějovice 41 5 4 7 25 107:160 30