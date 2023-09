Sparta přivítá Slovácko, Slavia bude hrát v Pardubicích

Praha - První fotbalová liga po reprezentační přestávce o víkendu pokračuje osmým kolem. Lídr tabulky a obhájce titulu Sparta bude v neděli hostit čtvrté Slovácko. Druhá Slavia se v sobotu představí v Pardubicích. Plzeň o den později nastoupí ve Zlíně, který vede bývalý trenér Viktorie Pavel Vrba. V neděli se rovněž uskuteční podještědské derby mezi Jabloncem a Libercem.

Sparťané vedou tabulku o skóre před úhlavním pražským rivalem, s nímž se v Edenu utkají v příštím kole. Letenští v nejvyšší soutěži porazili Slovácko v jediném z posledních čtyř zápasů.

"Slovácko je dobrý tým, v sezoně se mu vede dobře. Patří mezi nejlepší mužstva, jsou silní. Po fyzické stránce udělali velký pokrok, hrají velmi intenzivně. V neděli to bude hodně zajímavý zápas," řekl sparťanský asistent trenéra Lars Friis.

Slávisté v nejvyšší soutěži ještě s Pardubicemi neprohráli a v posledních pěti duelech zvítězili bez inkasované branky. Východočechům patří dvanáctá pozice v tabulce.

"Pardubice hrají hodně podobně jako minulou sezonu. V týmu zůstal stejný trenér, nějaké personální změny tam nastaly převážně v defenzivní linii. I tak si ale myslím, že tým se prezentuje pořád stejně. Myslím, že nás čeká obdobné utkání jako v minulé sezoně, kdy jsme tam vyhráli 2:0," uvedl slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Plzeňští v lize porazili Zlín pětkrát za sebou a prohráli jediný z posledních 13 vzájemných zápasů. Západočeši jsou v tabulce šestí, ale mají k dobru odložené utkání v Mladé Boleslavi. Viktoria aktuálně drží sérii devíti soutěžních vítězství. "Věřím, že i když se Zlín hodně zlepšuje, tak kvalita je stále na naší straně a potvrdíme to," prohlásil plzeňský trenér Miroslav Koubek.

Jablonec v ligovém ročníku jako jediný tým ještě nezvítězil a spolu se Zlínem je poslední. Desátý Liberec rivalovi v nejvyšší soutěži nepodlehl čtyřikrát za sebou. "Bereme v potaz nejen to, že to je derby, ale že je to i důležitý zápas pro nás z pohledu bodového zisku," upozornil jablonecký kouč Radoslav Látal. "Na tréninku z hráčů cítím, že si uvědomují blížící se derby a nic nepodcení. Věřím, že to dobře dopadne," dodal liberecký trenér Luboš Kozel, který v minulosti Jablonec krátce vedl.

V sobotu jsou před večerním soubojem Pardubic se Slavií na programu čtyři utkání. Třetí Olomouc bude hostit třinácté České Budějovice. Sigma v ligové sezoně doma vyhrála všechny tři domácí duely, Dynamo naopak venku třikrát prohrálo.

Sedmí Bohemians v Ďolíčku vyzvou šestou Ostravu, která v ligovém ročníku venku rovněž ještě nebodovala. "Klokani" ale v nejvyšší soutěži neporazili Baník jedenáctkrát po sobě od října 2017.

Hradec Králové se představí v Mladé Boleslavi, kde měl minulé dvě sezony domácí azyl. Středočeši jsou osmí, "Votrokům" patří jedenáctá příčka. Boleslavský kouč Marek Kulič hrával za Hradec, jeho trenér Jozef Weber zase v minulosti vedl mužstvo soupeře.

Čtrnáctá Karviná přivítá deváté Teplice. Slezský nováček od úvodní výhry nad Zlínem získal v šesti kolech jediný bod a jako jediný tým nejvyšší soutěže vypadl ve 2. kole MOL Cupu, když podlehl 0:1 na hřišti třetiligového Uničova.

Hlasy trenérů:

Sigma Olomouc (v tabulce 3.) - Dynamo České Budějovice (13.)

Milan Kerbr (asistent trenéra Olomouce): "Chceme pokračovat v dobrých výkonech a sbírání bodů. Jsme v tabulce nahoře, chceme se tam udržet, i když víme, že je to jen začátek soutěže. K tomu musíme domácí zápasy zvládat za plný počet bodů. Zkraje sezony se nám to třikrát za sebou podařilo a budeme to chtít proti Českým Budějovicím natáhnout. Budějovice před pauzou vyhrály nad Jabloncem a celkově se zvedly. Rozhodně je nemůžeme nijak podcenit, mají kvalitní i zkušené hráče. My ale hrajeme doma a budeme chtít jít za úspěchem."

Tomáš Zápotočný (asistent trenéra Č. Budějovic): "Před reprezentační pauzou jsme získali hrozně důležité tři body s Jabloncem. Měli jsme klid na to potrénovat. Věřím, že po repre pauze to bude jiný tým, že jsme si už vybrali určitou daň smůly. Věřím, že navážeme na výkon proti Jablonci venku v Olomouci."

Bohemians Praha 1905 (7.) - Baník Ostrava (6.)

Jaroslav Veselý (Bohemians): "Do reprezentační pauzy jsme chtěli mít 12 bodů, máme devět, což není úplně špatné. Momentálně na týmy z první trojky nebo čtyřky nemáme, v minulé sezoně to bylo naopak, protože jsme byli v lepší formě. Teď pořád hledáme optimální podobu hry i sestavy. Hlavně musíme zapracovat na ofenzivně, pět vstřelených gólů je málo. Musíme přidat. Snad se to povede hned proti Baníku."

Pavel Hapal (Ostrava): "V prvním týdnu reprezentační přestávky jsme velice tvrdě trénovali. Ve druhém týdnu už jsme přípravu směřovali k Bohemce, která je hlavně doma velmi silná. Je to jedno z nejvíce soubojových mužstev v lize a kvalitní tým. Jsou celkem dlouho pohromadě, mají zažitý styl hry. Velmi dobře brání, mají rychlý přechod do ofenzivy. My se budeme snažit navázat na naše poslední zápasy před pauzou a chtěli bychom konečně uspět i venku."

FK Mladá Boleslav (8.) - FC Hradec Králové (11.)

Marek Kulič (M. Boleslav): "Čeká nás velice nepříjemný soupeř s dobře propracovanou defenzivou. Předpokládám, že Hradec bude hrát z obranného bloku do rychlých protiútoků. Nečeká nás nic jednoduchého, přesto chceme doma získat všechny tři body."

Stanislav Hejkal (asistent trenéra Hradce): "Čeká nás velice těžký soupeř, mladoboleslavský trenér Kulič má trochu jiný rukopis než jeho předchůdce Hoftych. V minulé sezoně ve druhém utkání základní části jsme (křídelníkovi Boleslavi) Kušejovi rychlostně nestačili, nicméně jsme na to zareagovali a v nadstavbě už jsme si s ním dokázali poradit."

MFK Karviná (14.) - FK Teplice (9.)

Tomáš Hejdušek (asistent trenéra Karviné): "Očekávám bojovné utkání. Myslím, že Teplice tady určitě nebudou chtít inkasovat. Neřešíme, jestli nastoupí se třemi, nebo čtyřmi obránci, díváme se na sebe. Musíme se je snažit otevřít a vyhrát. Během reprezentační pauzy jsme pracovali i s hlavami hráčů, snažili jsme se je dostat do pohody, na vítěznou vlnu. Zápasem o šest bodů bych to nenazval, každopádně jde do tuhého. Čekají nás zápasy pravdy a ukáže se, jak na tom jsme."

Zdenko Frťala (Teplice): "Reprezentační pauza byla hodně o kondici, také jsme doléčili některá zranění. Vyříkali jsme si věci, které nefungovaly tak, jako když jsme byli herně a bodově úspěšní na začátku sezony. Věřím, že slabší období máme za sebou. Jsou před námi dva venkovní zápasy, chceme v nich získat plusové body. Očekávám, že Karviná bude chtít za každou cenu pro ni velmi důležitý zápas zvládnout. Klíčem k úspěchu bude i zlepšení koncovky, protože v minulých zápasech jsme si vytvořili šance, které zůstaly nevyužity."

FK Pardubice (12.) - Slavia Praha (2.)

David Mikula (asistent trenéra Pardubic): "Po reprezentační pauze je vždy otázka, jak na tom oba týmy budou. Navíc když přijede tým, který má více reprezentantů. Slavia má široký kádr, proto máme před sebou více otazníků. Není jednoduché se trefit do předpokládané sestavy soupeře. Slavia patří mezi top týmy v republice. Několikátý rok po sobě hrají evropské poháry, takže zkušenost a kvalitu mají velkou. Na druhou stranu my jsme bodů poztráceli dost. Chtěli bychom tedy odehrát utkání, ve kterém získáme minimálně bod. Půjdeme se o něj porvat."

FC Zlín (15.-16.) - Viktoria Plzeň (5.)

Pavel Vrba (Zlín): "Vstup do soutěže nám nevyšel úplně podle našich představ, na druhou stranu jsme měli těžké soupeře. Teď nás zase čeká těžký zápas, asi takový, jako když hrajete se Spartou nebo se Slavií. Plzeň pravidelně hraje o titul nebo pohárové příčky, určitě je to soupeř, který patří k favoritům ligy. Určitě je to pro mě trochu jiný zápas, protože jsem v Plzni nějakou dobu působil, spoustu lidí v klubu znám. Ale dnes jsem ve Zlíně a samozřejmě chci uspět s ním."

Miroslav Koubek (Plzeň): "Mužstvo Zlína má svůj potenciál, myslím, že se zlepšuje a bude se zlepšovat. Pro mě to vůbec není nějaký kandidát na sestup, přes léto zaznamenávám pokrok ve vývoji mužstva pod vedením Pavla Vrby. Domácí budou velmi bojovní a odhodlaní, pravděpodobně budou vycházet spíš z aktivní defenzivy. My budeme v určitých pasážích hry možná v převaze dobývat blok soupeře, ale musíme si dát veliký pozor na jejich velmi dobré rychlé brejky. Věřím, že i když se Zlín hodně zlepšuje, kvalita je stále na naší straně a potvrdíme to."

FK Jablonec (15.-16.) - Slovan Liberec (10.)

Radoslav Látal (Jablonec): "Je to náš třetí domácí zápas po těžkém losu a dá se říct, že opět s těžkým soupeřem. Měli jsme tu Spartu a Slavii a teď nás čeká derby. Když jsem byl hráč, měl jsem derby vždy rád, je to něco navíc. Bereme v potaz nejen to, že to je derby, ale že je to i důležitý zápas pro nás z pohledu bodového zisku."

Luboš Kozel (Liberec): "V Liberci už působím nějaký ten pátek a vím, jaký význam má tento zápas pro fanoušky. To si uvědomujeme a věřím, že to na hřišti bude vidět. Nálada je bojovná. Na tréninku z hráčů cítím, že si uvědomují blížící se derby a nic nepodcení. Věřím, že to dobře dopadne."

Sparta Praha (1.) - 1. FC Slovácko (4.)

Luboš Přibyl (trenér brankářů Slovácka): "Sparta je velice těžký soupeř. Hlavně v domácím prostředí je velmi silná, dává hodně gólů. Bude to trochu jiný level než ostatní zápasy. Ale každé utkání začíná 0:0 a i v minulosti jsme byli schopni tam uhrát solidní zápasy, dokázali jsme tam dokonce zvítězit. Tak proč se o to nepokusit znovu? Podle mě bude důležité co nejdéle udržet čisté konto."