Praha - Fotbalisté Sparty remizovali v 16. ligovém kole s Jabloncem bez branek a zhořkla jim oslava 125. výročí od založení klubu. Domácí byli nejblíže ke gólu v 69. minutě, kdy kapitán Nicolae Stanciu neproměnil penaltu. Letenští nevyhráli ve třetím z posledních čtyř kol a na třetím místě tabulky mají ztrátu devíti bodů na vedoucí Slavii a pěti bodů na druhou Plzeň. Jablonec je čtvrtý o bod zpět za Spartou.

První ligový start v základní sestavě Letenských si připsal mladík Wiesner a bek Chipciu se posunul na kraj zálohy. Jablonec začal aktivně, ale po deseti minutách převzali iniciativu sparťané, kteří při oslavě výročí nastoupili v černých retro dresech.

Ve 13. minutě hostující brankář Hrubý vytěsnil Tettehův tečovaný pokus na roh a o devět minut později vyhrál souboj s nejlepším letenským střelcem ligové sezony znovu, když vyrazil jeho hlavičku. Mezitím z přímého kopu z úhlu Stanciu těsně přestřelil.

Jablonec dal v předchozích dvou venkovních ligových zápasech pokaždé šest gólů, ale na Letné v první půli do ofenzivy skoro nehrozil. Až ve 38. minutě tečoval Costa střelu Trávníka, hrajícího 150. zápas v české lize, a domácí brankář Nita musel rychle na zem.

Jablonecký kouč Rada, který vloni na jaře trénoval Spartu, po přestávce poslal na trávník místo Jovoviče Kratochvíla, ale ten se brzy zranil a musel střídat.

V druhé půli se dlouho hrálo bez větších šancí, až v 67. minutě po Wiesnerově centru hlavičkoval do tyče Pulkrab. Sudí Královec se po dohrání akce vrátil k následnému souboji a po zhlédnutí videozáznamu za Trávníkův faul na Pulkraba nařídil penaltu. Domácího kapitána Stanciua však vychytal gólman Hrubý.

V 81. minutě po dlouhé době zahrozil i Jablonec, Lischkovu hlavičku po rohu však Nita chytil. V nastavení pak střídající Chramosta střílel jen slabě. Severočeši i tak remízu brali, neboť na Letné v lize bodovali poprvé po pěti zápasech.

Hlasy po utkání:

Zdeněk Ščasný (trenér Sparty): "Hodnotí se mi to špatně, protože jsme zaprvé ztratili dva body a zadruhé jsme trochu dost pokazili oslavy. Jediné pozitivum snad bylo to, že jsme víceméně Jablonec, který dokázal vyhrát na Slavii a hraje dobře i v pohárech, nepustili do gólové šance. Nicméně nám chyběla kvalita směrem nahoru. Hlavně v první půli jsme měli v přechodových fázích některé situace vyřešit líp. Mohli jsme z toho vytěžit víc, ale bohužel jsme branku nedali. Ve druhé půlce jsme chtěli se zápasem něco udělat, ale nezvedlo se to, i když jsme tam měli pasáže, kdy jsme je trochu dostali pod tlak. Nicméně chyběla nám trpělivost, kvalita ve finální fázi a vyvrcholení bylo, že jsme neproměnili penaltu. Celkem logicky to skončilo 0:0. Jsem zklamaný, protože jsem věřil, že dokážeme zápas vyhrát. Projevilo se i to, že Kanga hlavně v domácích zápasech je ten, který nejen při výstavbě, ale hlavně při držení míče na polovině soupeře dokáže mužstvu dát kvalitu. To tam dnes nebylo. To není výmluva, to je fakt. Takže zklamání."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Myslím, že jsme vstoupili do zápasu velice dobře, byli jsme hodně aktivní směrem dopředu. Do 20. minuty jsme Spartu do ničeho nepustili, pak se hra vyrovnala a Sparta měla jednu velkou šanci, kdy nás podržel Hrubý. Hráče jsem o přestávce upozorňoval, že Sparta zvýší úsilí, že bude chtít strhnout vítězství na svou stranu. Že pokud budeme jen bránit, neuspěli bychom. I když Sparta v druhé půli měla víc pod kontrolou balon, až na jednu situaci si velkou šanci nevytvořila. Mrzí mě, že když jsme měli dvě situace, kdy jsme mohli jít sami na bránu, tak jsme se o to špatnou finální přihrávkou připravili. Ale nejvíc mě mrzí, když tam Nita vyběhl a Považanec se trochu zalekl. Kdyby do toho šel, šel by asi sám na bránu. Domácí se mohli dostat do vedení penaltou, ale podržel nás Hrubý. Prokázal, že je nadprůměrný ligový gólman. Cením si, že jsme získali na Spartě bod, odsud se body nevozí. Je to plusový bod. Poděkoval jsem hráčům, teď musíme odhodit ligu a připravit se na Evropskou ligu. Samozřejmě mě těší, že jsme se Spartou, Slavií ani Plzní nedostali gól. Uhráli jsme s nimi dobré výsledky a myslím, že jsme se jim vyrovnali i herně."

Sparta Praha - FK Jablonec 0:0

Rozhodčí: Královec - Nádvorník, Hájek - Franěk (video). ŽK: Frýdek, Čivič - Sobol, Hübschman. Diváci: 11.604.

Sparta: Nita - Wiesner (78. Vukadinovič), Radakovič, Costa, Čivič - Chipciu, Stanciu, Frýdek, Plavšič (62. Vatajelu) - Pulkrab (75. Šural), Tetteh. Trenér: Ščasný.

Jablonec: Hrubý - Holeš, Břečka, Lischka, Hanousek - Hübschman - Jovovič (46. Kratochvíl, 63. Kubista), Trávník, Považanec, Sobol (83. Chramosta) - Doležal. Trenér: Rada.