Sparta při návratu kouče Hořavy ukončila v Brně sérii osmi porážek

Praha - Hokejisté pražské Sparty vyhráli ve 23. kole extraligy v Brně nad Kometou 5:2 a ukončili sérii osmi porážek. Úspěšnou obnovenou premiéru si na lavičce Pražanů odbyl kouč Miloslava Hořavy, který doplnil na pozici hlavního kouče Josefa Jandače. Kometa prohrála pátý z posledních sedmi duelů.

Kometa hned v úvodu zasypala navrátilce do sestavy Sparty Saláka několika střelami, ten ale jasné šance Muellera a poté i Holíka vychytal. Karta se obrátila na druhé straně, když byl v 5. minutě vyloučen Mallet. Jeho hákování záhy potrestal novic v hostující sestavě Matuškin, jehož rána zapadla do brněnské branky.

V 7. minutě bylo z pohledu domácích hokejistů ještě hůř. Thorell našel před brankovištěm Chlapíka, který vyšťoural kotouč pod Klimešovými betony a procedil ho do sítě. Nejprve se šli na inkriminovanou situaci podívat rozhodčí, kteří gól uznali. Následovala intervence brněnské střídačky, ale ani ta nevyšla.

Navíc šli domácí do čtyř. Těžké chvíle Brňané přežili a v závěru třetiny se dostali do hry. V 17. minutě vypálil Mueller, Salák puk vyrazil a pohotový Krištof poslal puk do odkryté branky. Třetina plná vzruchu, osobních soubojů a důrazné hry tak skončila lépe pro Spartu.

Do druhé části vstoupila Kometa hodně aktivně, sedm minut nepustila soupeře z obranné třetiny. Největší šanci měl Holík, který jel od modré čáry sám na Salákovu bránu, ale zkušený gólman jeho únik dokázal vychytat. Poté se svěřencům Jiřího Kalouse naskytla přesilovky, v ní byli nejblíže brance Ďaloga s Krištofem, to už je hosté odolali. Na akci Zaťoviče už ale byli krátcí. Kapitán Komety obalamutil Jeřábka, obhodil si ho rychlou kličkou a střelou do šibenice nedal Salákovi šanci.

Sparta do té doby neměla prakticky nic, ale vyrovnávací branka s ní nezatřásla a trpělivě čekala na příležitost. Tak přišla za minutu a dvě vteřiny, kdy Moravčíkovu střelu od modré čáry šikovně tečoval Hašek, pro kterého to byla premiérová trefa v nejvyšší soutěži. Do konce třetiny se už výsledek nepohnul, byť byl blízko vyrovnání Horký, ale Salák zasáhl betonem.

Poslední dějství začalo opatrně, na šanci se čekalo do její páté minuty a stálo to za to. Horký se z vlastního pásma dostal do útočného pásma a střelou z mezikruží orazítkoval tyč Salákovy svatyně.

Jak se později ukázalo, byl to důležitý moment zápasu, neboť Sparta dostala možnost početní výhody, vteřinu po jejím skončení se po střele Matuškina nejlépe zorientoval v brankovišti Horák a Sparta odskočila na rozdíl dvou branek. Pražané byli po osmi prohrách v řadě rázem při chuti a mnoho toho Kometě ve zbytku zápasu nedovolili. Dobře bránili a navíc v poslední minutě poslal Thorell puk do prázdné brány při brněnské power play.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Kalous (Brno): "Zápas se zlomil v náš neprospěch ve druhé třetině, kdy jsme tlačili a měli jsme hodně šancí. Byť jsme dotáhli na 2:2, tak hned jsme dostali takovou haluz - nešťastný gól. To jsou momenty, které tým sráží. Ve třetí třetině, byť tam snaha byla, tak to byla spíš křeč z naší strany. Nebyli jsme schopní zápas otočit a utkání jsme prohráli."

Josef Jandač (Sparta): "Pro nás je tato výhra velmi cenná. Povedlo se nám to urvat, pomohl nám návrat Saši Saláka, který byl riskantní. Nastoupil v podstatě bez tréninku. Podržel nás hlavně ve druhé třetině. Dali jsme góly v přesilovce, to jsme potřebovali. Pořád jsme ve stravu, kdy musíme pracovat, konsolidovat sestavu a dát dohromady marody. Určitě se nám bude dýchat trochu lépe, než kdybychom šli do pauzy s další prohrou. Ještě bych se chtěl omluvit domácím trenérům, že jsme si po zápase nepodali ruce. Ne že bychom nechtěli, byli jsme v euforii jako kdybychom vyhráli mistrovství světa. Tímto se omlouváme."

HC Kometa Brno - HC Sparta Praha 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 17. Krištof (Mueller), 33. Zaťovič (Mueller) - 5. Matuškin (E. Thorell, R. Horák), 7. Chlapík, 34. P. Hašek (Moravčík, D. Vitouch), 47. R. Horák (Matuškin, E. Thorell), 60. E. Thorell. Rozhodčí: Kika, Obadal – Lederer, Rožánek. Vyloučení: 5:5. Využití: 0:1. Diváci: 7187.

Sestavy:

Brno: Klimeš - Holland, Ďaloga, Roth, Kučeřík, D. Mikyska, Gulaši, Bartejs - Mueller, Krištof, Kollár - L. Horký, P. Holík, Zaťovič - R. Pavlík, Ostřížek, M. Haščák - Vincour, Rákos, Mallet. Trenér: Kalous.

Sparta: Salák - Moravčík, Matuškin, Polášek, T. Pavelka, R. Jeřábek, Tomáš Dvořák - Řepík, R. Horák, Konečný - Prymula, Chlapík, E. Thorell - M. Forman, D. Kaše, T. Jandus - Šmerha, D. Vitouch, Z. Doležal - P. Hašek. Trenéři: Hořava a Jandač.