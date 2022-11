Sparta při Hořavově premiéře vyhrála v Karlových Varech a utnula sérii proher

Praha - Hokejisté Sparty pod vedením staronového kouče Miloslava Hořavy vyhráli na ledě Karlových Varů 5:1 a ukončili sérii šesti porážek. Plný bodový zisk získali Pražané poprvé od 14. října, po jedenácti zápasech. Gólem a asistencí se na výhře hostů podílel David Tomášek. Sparta se posunula na 11. místo tabulky, Karlovy Vary klesly na sedmé.

"Už v posledních zápasech jsme šli nahoru a bylo vidět, že psychika není optimální. Vždy rozhodli detaily. Mělo to ale vzestupnou tendenci. Dnes to byl vynikají výkon a jsme rád za tým. Doufám, že v tom budeme pokračovat," řekl Tomeček.

Sparta pod staronovým trenérem nastoupila ve shodné sestavě jako ve středu v Třinci, pouze do obrany se vrátil uzdravený Moravčík.

Hosté měli v úvodu tři slibné šance, brankáře Lukeše však překonat nedokázali. Energie se poprvé předvedla v 9. minutě, Redlichův samostatný nájezd ale Kovář vyrazil.

V 17. minutě se Pražané dostali do vedení, když se Havlínova přihrávka šťastně odrazila k před brankou volnému Gustafu Thorellovi, švédský útočník koncovce nezaváhal a připsal si první gól v sezoně.

O druhý gól hostů se postaral na začátku druhé části obránce Němeček, jenž zužitkoval tlak Sparty po příchodu z kabin. Vzápětí mohl snížit Kohout, ale Západočeši se nedokázali prosadit ani při přesilových hrách při vyloučení Němečka a Erika Thorella.

K ukončení čekání na výhru posunul ve 41. minutě Spartu Tomášek. V závěru druhé třetiny ještě v přesilovce ze slibné příležitosti nestihl zakončit, 19 sekund po začátku závěrečné dvacetiminutovky se ale prosadil střelou od modré čáry.

Hned vzápětí mohl duel zdramatizovat Chalupa, čerstvá karlovarská posila ale trefila jen tyč a dorážku sparťané zablokovali. Když se poté ve 46. minutě prosadil hostující Safin, bylo o osudu utkání rozhodnuto. Vedení Sparty poté dokonce v oslabení navýšil po ukázkovém přečíslení dva na jedno Horák.

Energie se ale nakonec gólu dočkala, trefu Černocha ale rozhodčí uznali až po kontrole u videa. Rozhodčí branku, díky které Kovář přišel o možné druhé čisté konto v sezoně, uznali i přesto, že puk přešel brankovou čáru po přerušení hry.

"Vysvětloval mi to rozhodčí a přiznám se, že to pravidlo neznám. I když zapíská, tak to neznamená, že když je puk v pohybu, tak gól neplatí. Platí. A to jsme nevěděl. Myslel jsem si, že když zapíská, tak je ukončená hra," řekl trenér Sparty Hořava s tím, že si pravidla nastuduje.

"Jsem rád, že v tom nejsem sám, protože jsem věděl, že jsme gól dali, ale také jsme věděli, že bylo pískáno vteřinu předtím. Nebyli jsme si tak jistí, zda to je nebo není gól," doplnil jej kouč Energie David Bruk.

Více ale domácí i přes zjevnou snahu nedokázali, Sparta jim tak oplatila porážku z prvního vzájemného souboje v sezoně.

Hlasy trenérů po utkání:

David Bruk (Karlovy Vary): "Pro nás je to velmi špatný výsledek. Musím říct, že Sparta odehrála skvělý zápas. Ani my, i přesto, že je výsledek 5:1, tak jsme nebyli odevzdaným soupeřem. Rozdíly byly v tom, že Sparta výborně pokryla předbrankový prostor a my jsme se špatně dostávali před výborně chytajícího brankáře. Beci nás tam moc nepouštěli. Zdálo se mi, že Sparta je trošičku šikovnější nebo důraznější v přesilových hrách. Tam bych viděl největší rozdíl, proč Sparta sebrala tři body a sebrala je zaslouženě."

Miloslav Hořava (Sparta): "Do Varů jsme přijeli s tím, že víme, že Vary hrají výborně a jsou na šestém místě. My jsme přijeli jako třináctý tým tabulky. Podřídili jsme vše tomu, abychom získali jakýkoliv počet bodů. I s hráči jsme si řekli, že tam musíme nechat všechno, abychom získali nejméně jeden bod. Podařilo se nám získat tři, za což jsme rádi. Celé mužstvo si šlo pro výsledek postupně, i když jsme měli štěstí a podržel nás brankář Kovář, který chytal výborně."