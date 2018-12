Praha - Hokejisté Sparty porazili ve 31. kole extraligy Mladou Boleslav 1:0 a ukončili sérii čtyř porážek. Doma Pražané uspěli dokonce po šesti utkáních, v nichž nezískali ani bod. Utkání rozhodl ve 45. minutě Lukáš Klimek, brankář Matěj Machovský udržel počtvrté v sezoně čisté konto. Mladá Boleslav přišla před více než deseti tisíci diváky o čtyřzápasovou šňůru výher.

Hned v první minutě vyzkoušeli pozornost brankářů domácí Vrána a hostující Vondrka, Kantor i Machovský ale byli připraveni. Lehce aktivnější byli hráči Sparty, velké šance však diváci v O2 areně neviděli.

V šesté minutě zkoušel otevřít skóre Dvořák, neuspěl však stejně jako Knotek později na druhé straně. V závěru první třetiny si hosté zahráli úvodní přesilovku, gólu se ale nedočkali. I proto, že před úspěšnou dorážkou Žejdla rozhodčí přerušili hru.

Nezáživný obraz hry se nezměnil ani po první přestávce, do náznaku šance se dostal Blain, Kantor jeho střelu bez větších problémů vyrazil. Ve 33. minutě přebruslil obránce Pražanů Vondrka, Machovský ale jeho brejk zlikvidoval.

Velkou šanci dostat se do vedení měla Mladá Boleslav při čtyřminutovém vyloučení Pavelky, ve dlouhé početní výhodě si však Středočeši nevytvořili žádnou šanci.

Ve třetí části se už diváci branky dočkali. Buchteleho střela skončila ještě na tyči, což potvrdil i videorozhodčí, krátce poté však Klimek pohotově zakončil Formanovu akci a Sparta vedla. Uklidnit domácí mohli Delisle a Sill, své příležitosti ale nevyužili.

Ideální možnost vyrovnat měli hosté v závěru v přesilových hrách, neprosadili se ale ani při 35 sekund dlouhé výhodě pět na tři. I díky tomu Sparta poprvé v sezoně Mladou Boleslav porazila.

Hlasy trenérů po utkání:

Uwe Krupp (Sparta): "Pro nás to byl hodně důležitý zápas. Oba týmy hrály disciplinovaně. Chtěli jsme hrát s větším zápalem než minule. Hodně se hrálo ve středním pásmu, dlouho to bylo 0:0 a to je pak o jedné chybě, o jednom gólu. Věděli jsme, že Mladá Boleslav má rychlé hráče a umí rychle přecházet do protiútoku. Proto jsme chtěli hrát pozorně v obraně a nepouštět je do podobných situací. Hráči odehráli velmi dobré utkání a jsem šťastný, že jsme vyhráli 1:0."

Miloslav Hořava (Mladá Boleslav): "Odehráli jsme se Spartou relativně vyrovnaný zápas, myslím, že z naší strany lepší než minule, kdy jsme tady vyhráli. Bylo to o prvním gólu a bohužel ho dala Sparta."

HC Sparta Praha - BK Mladá Boleslav 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Branka a nahrávky: 45. Klimek (Forman, T. Pavelka). Rozhodčí: Hejduk, Šír - Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení: 5:1. Bez využití. Diváci: 10.553.

Sestavy:

Sparta: Machovský - Delisle, Piskáček, T. Pavelka, Blain, De la Rose, Tomáš Dvořák, Kalina - Kudrna, P. Vrána, Buchtele - Forman, Klimek, Smejkal - Rousek, Pech, Pšenička - Beran, Sill, Jones. Trenéři: Krupp a J. Nedvěd.

Mladá Boleslav: Kantor - Kotvan, Pláněk, Hrdinka, Dlapa, Bernad, Němeček, Kurka - Vondrka, T. Knotek, Skalický - L. Pabiška, Žejdl, D. Šťastný - Pacovský, P. Musil, M. Látal - Flynn, Najman, P. Kousal. Trenéři: M. Hořava, Rulík a Patera.