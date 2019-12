Sparta přestřílela Litvínov 8:4

Praha - Hokejisté Sparty přestříleli doma ve 32. extraligovém kole Litvínov 8:4 a vyhráli po dvou porážkách. Hosté vedli 2:1, ale Pražané v polovině utkání během 70 sekund obrátili stav a vedení už nepustili. Sparťané zůstali druzí, Verva se po výhře Vítkovic v Pardubicích propadla na předposlední třináctou pozici. Litvínov a Sparta se znovu utkají už v sobotu 4. ledna pod širým nebem v Drážďanech.

V první třetině dlouho hrozili především hosté, ale v 15. minutě otevřeli v přesilovce domácí. Růžička nabil na střelu od modré Košťálkovi, který návrat do sestavy po třízápasovém trestu za faul na libereckého obránce Dernera oslavil gólem. Litvínov vyrovnal dvě vteřiny před koncem úvodní části. Bek Říha ranou na bližší tyč překonal Machovského.

Zkraje druhého dějství se sparťané při Říhově vyloučení prosadili podruhé. Rozhodčí však po konzultaci s videem gól kvůli Pechovu kopnutí odvolal. A tak na druhé straně udeřil v oslabení Litvínov. Machovský vyrazil Jarůškovu střelu před úspěšně zakončujícího Kašpara.

O chvíli později hosté málem přidali po nepřehledné situaci třetí trefu. Akce si znovu vyžádala zhlédnutí záznamu, který odhalil, že puk brankovou čáru nepřešel.

V 29. minutě domácí srovnali. Sparťanský kapitán Řepík se dostal před Jánošíka, srazil se s gólmanem Honzíkem a kotouč doputoval do sítě. Litvínov si vzal na pomoc trenérskou výzvu, ale branka platila.

O 70 vteřin později přihrál Košťálek rozjetému Pechovi, jenž střelou z kruhu dokonal obrat. Poté se Pražanům naskytla 50 vteřin dlouhá přesilovka pět na tři, kterou však nevyužili. Následně se neprosadil ze samostatného úniku Forman. V závěrečné minutě druhé třetiny se ale domácí znovu dočkali, když zadák Polášek vyslal v početní výhodě od modré tvrdou střelu.

V polovině třetí části zakončil přečíslení tři na jednoho Smejkal. Hosté si poté zahráli přesilovku a zkusili hru bez gólmana, jenže Pšenička přidal do prázdné branky šestou trefu Sparty. Litvínov se nakonec v početní výhodě díky Petružálkovi prosadil a v následující přesilovce snížil Lukeš na rozdíl dvou gólů. Petružálek zaznamenal třetí bod v utkání.

Domácí však větší drama nepřipustili, Pech překonal bekhendem Honzíka a oslavil 100. gól v dresu Pražanů. V 59. minutě stanovil konečný výsledek přesilovkovým zásahem Řepík.

Sparta zvítězila v O2 areně potřetí za sebou a Litvínov porazila popáté v řadě. Na vedoucí Liberec ztrácí dva body. Bílí Tygři však odehráli o tři zápasy méně. Před třetí Plzní, která má k dobru dvě utkání, mají Pražané náskok pěti bodů.

Verva prohrála třetí z posledních čtyř zápasů a venku sedmý z uplynulých osmi. Na poslední Pardubice má tříbodový náskok.

Hlasy trenérů po utkání:

Uwe Krupp (Sparta): "Litvínov začal v první třetině dobře, byli jsme trochu v jeho sevření, hodně nás zatlačil a dobře bruslil. Náš gól na 1:0 byl důležitý, ale remíza 1:1 po první třetině byla zasloužená. Ve druhé třetině nás nakoply přesilové hry, dobře jsme hráli s pukem a zatlačili je. Bylo to velmi vyrovnané utkání. Dosáhlo to bodu, kdy mohl jít zápas kterýmkoli směrem. Musím hráče pochválit. Tvrdě bojovali, ukázali charakter a odvahu a našli cestu ke třem bodů proti velmi dobrému týmu. Skóre je trochu vysoké, ale takový je hokej. Mám radost z gólů, protože v předchozích zápasech se nám moc nedařilo proměňovat šance."

Jindřich Kotrla (Litvínov): "Do poloviny zápasu jsme byli lepším týmem, měli jsme více ze hry, dostávali jsme soupeře pod tlak. V polovině zápasu přišlo sporné rozhodnutí, kdy byl uznaný gól v náš neprospěch. Po té chvíli se naše hra sesypala, přestali jsme plnit věci, které jsme do té doby plnili. Sparta toho využila. Špatně jsme dneska hráli oslabení a přesilovky od půlky zápasu a dopadlo to tak, jak to dopadlo."