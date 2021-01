Sparta potvrdila Sobotkovo setrvání do koce sezony

Praha - Hokejový útočník Vladimír Sobotka bude působit v pražské Spartě až do konce této sezony. Dohodu s třiatřicetiletým bývalým hráčem Bostonu, St. Louis či Buffala, který přišel v polovině listopadu po krátkém angažmá ve švýcarském celku Rapperswil-Jona, potvrdil klub na twitterovém účtu.

"Vláďovo setrvání v týmu pro nás bylo prioritou. Je to vynikající článek do kabiny a skvělý hráč," uvedl sportovní manažer Sparty Jaroslav Hlinka. Sobotka si v této sezoně připsal v dresu Pražanů ve 24 zápasech 23 bodů za čtyři branky a 19 asistencí.

Minulé dvě sezony působil Sobotka v Buffalu. V NHL skončila účastníkovi tří mistrovství světa a Světového poháru v roce 2016 v Torontu tříletá smlouva na 10,5 milionu dolarů a byl nechráněným volným hráčem. Sezonu načal v Rapperswilu, kde ve čtyřech duelech zaznamenal dvě asistence.

Sobotku draftoval v roce 2005 ve čtvrtém kole na 106. místě Boston a hráč o dva roky později odešel do Severní Ameriky ze Slavie. V NHL má na kontě 548 utkání a 171 bodů za 53 branek a 118 asistencí. V 51 zápasech play off zaznamenal pět gólů a 13 přihrávek.

V roce 2014 Sobotka odešel na tři sezony do KHL do Omsku a na konci ročníku 2016/17 se vrátil do St. Louis. V minulé sezoně odehrál odchovanec Třebíče jen 16 zápasů, protože 8. listopadu si poranil po zákroku kanonýra Tampy Bay Nikity Kučerova koleno a musel na operaci.

V extralize má Sobotka bilanci 147 utkání a 77 bodů za 24 branek a 53 asistencí.