Sparta potřetí v sezoně porazila Budějovice, rozhodla ve druhé části

Praha - Hokejisté Sparty porazili v dohrávaném zápase 21. kola extraligy České Budějovice 5:0 a vyhráli tak i třetí vzájemný souboj s Motorem v sezoně. Pražané rozhodli o zisku tří bodů ve druhé třetině, ve které v rozmezí jedenácti minut čtyřikrát skórovali. Druhé čisté konto v sezoně udržel Josef Kořenář. Gól a dvě asistence si připsal Ostap Safin, jenž tak odehrál bodově nejvydařenější utkání v extraligové kariéře.

V dresu domácích poprvé nastoupil finský útočník Vauhkonen, na střídačku se po krátké nemoci vrátil kouč Hořava.

Pražané byli v první třetině mírně střelecky aktivnější, výraznou gólovou šanci si ale nevypracovali. Vitouch sice ve druhé minutě dostal puk za záda Hrachoviny, rozhodčí však branku pro předcházející hru vysokou hokejkou neuznali.

Jihočeši v útoku také příliš nehrozili, v 16. minutě byl přesto blízko gólu Vráblík. Brankář Kořenář, který chytal místo zraněné jedničky Kováře, vyrazil jeho střelu jen těsně vedle pravé tyčky.

Na začátku druhé části si Sparta pomohla v přesilové hře. Vyloučení Percyho využil kapitán domácích Řepík a připsal si 13. gól v sezoně. Vyrovnat mohli Hanzl nebo Bindulis, Kořenáře ale nepřekonali a Pražané následně utkání ovládli.

Ve 29. minutě se po brejku se štěstím prosadil Kousal, jenž trefil tyč, ale Hrachovina si puk srazil do branky. O 90 sekund později připravil Safin bleskovou přihrávkou zpoza branky gól pro Buchteleho a pětiminutovku hrůzy pro Jihočechy zakončil opět Safin, jehož přihrávku si do branky srazil Bindulis.

Do třetí třetiny nastoupil v brance hostů Strmeň, ani on ale neudržel čisté konto. V 54. minutě jej prostřelil Vitouch. Sparta tak před nejnižší domácí návštěvou v sezoně - 7201 diváky - bez problémů dovedla zápas do vítězného konce a uspěla počtvrté za sebou.

Hlasy trenérů po utkání:

Hans Wallson (Sparta): "Jsme rádi, že jsme vyhráli. První třetina nebyla z naší strany dobrá, nehráli jsme, jak jsme chtěli. Ve druhé jsme ale hráli velmi dobře, kontrolovali jsme puk. Ve třetí to bylo také slušné, celkem jsme dovolili soupeři jen čtrnáct střel. V první části ale náš gólman chytal velmi dobře a dal nám šanci na konci vyhrát. Celkově jsme spokojeni s druhou a třetí třetinou, s první ne."

David Čermák (České Budějovice): "Věděli jsme, jaký má Sparta tým. V jaké je formě. Chtěli jsme v zápase držet co nejdéle nerozhodný stav a trošku Spartu potrápit. V první třetině se nám to dařilo, bohužel ve druhé třetině jsme udělali velké chyby, dvakrát jsme špatně vystřídali a jakmile se Sparta dostala do vedení, tak zápas v pohodě dohrála do vítězného konce."

Dohrávka 21. kola hokejové extraligy:

HC Sparta Praha - HC Motor České Budějovice 5:0 (0:0, 4:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 23. Řepík (D. Kaše, Sobotka), 29. P. Kousal (Mikliš), 31. Buchtele (Safin), 34. Safin (Moravčík), 54. D. Vitouch (Safin, Buchtele). Rozhodčí: Úlehla, Kika - Špůr, J. Svoboda. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 7201.

Sestavy:

Sparta: Kořenář - Mikliš, Kempný, M. Jandus, Němeček, Moravčík, Polášek, Tomek - Řepík, Sobotka, Forman - P. Kousal, Horák, D. Kaše - Safin, D. Vitouch, Buchtele - Vauhkonen, G. Thorell, Konečný. Trenéři: Hořava a Wallson.

České Budějovice: Hrachovina (41. Strmeň) - Vráblík, Štencel, Percy, Šenkeřík, Hovorka, Bindulis - Gulaš, Pech, Vondrka - Valský, M. Hanzl, Dzierkals - Doležal, Vopelka, Strnad - Tomeček, Toman, Koláček. Trenér: Čermák.