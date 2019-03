Praha - Hokejisté Sparty odvrátili ve třetím utkání předkola play off extraligy soupeřův první mečbol a porazili Vítkovice 4:3. Zároveň tak ukončili dlouhou sérii 12 porážek ve vyřazovacích bojích. Stav série, která bude pokračovat v pátek dalším duelem v Praze, je 1:2. Pražané inkasovali první, ale už do půlky zápasu otočili vývoj na 3:1. Gól a nahrávku si v dresu vítězů připsal útočník Lukáš Klimek, dvěma asistencemi pomohl Lukáš Rousek.

"Nechtěli jsme si vyřazení vůbec připouštět. V těch zápasech v Ostravě jsme byli více než vyrovnaným soupeřem a chtěli jsme na to navázat i v domácím prostředí. Publikum bylo skvělé a hnalo nás dopředu. Jen v závěru jsme se báli o výsledek a na naší hře to bylo znát. Když máme nůž na krku, tak hrajeme lépe. Ale my ho tam budeme mít zítra znova, takže v tom musíme pokračovat. Snad budeme hrát znovu dobře," přál si Rousek.

Sparta začala aktivně a dala jasně najevo velkou chuť se ještě poprat s nepříznivým vývojem série. V páté minutě přišla i první větší možnost domácích, jenže Hlinka na konci přečíslení tři na dva gólmana Bartošáka prostřelit nedokázal. Hosté kontrovali v úvodní početní výhodě před polovinou prvního dějství, slibné Romanovy pokusy však zastavil pozorný Machovský.

Pak těsně minul Bukarts a v 16. minutě slavili hokejisté Ridery vedoucí gól. Ačkoliv už se zdálo, že Pražané přestáli nelehkou chvilku po Trškově zakončení, dostal se k dorážce Tybor a prostřelil Machovského.

Spartě však do dalšího průběhu hodně pomohlo, že srovnala krok ještě do první přestávky. Z prostoru levého křídla vypálil Kudrna a ranou na bližší tyčku zastavil časomíru 26 sekund před koncem úvodní třetiny.

Druhá část patřila zcela jednoznačně domácím. Na koně jim pomohla skvělá efektivita v přesilovkách. Obrat dokonal v 25. minutě po zakončení z prostoru mezi kruhy Klimek a z velmi podobné situace, jen po přihrávce z druhé strany, se prosadil v 30. minutě i Jarůšek.

Sparta pokračovala s velkou chutí a dál zaměstnávala Bartošáka, jenže pohříchu nevyužila před druhou přestávkou obrovskou příležitost k dalšímu navýšení náskoku. Pražané měli k dispozici 96 vteřin hry pět na tři, avšak dvojnásobnou přesilovku sehráli žalostně a Bartošáka nepřiměli ani k jedinému ostřejšímu zákroku.

Náprava přišla zkraje třetí části v oslabení, kdy se po Bartošákově zaváhání radoval Delisle. Ostravané se však brzy vrátili do zápasu, když na konci 45. minuty využili další přesilovku zásluhou Schleisse, a to už po pouhých čtyřech sekundách.

"Ve třetí třetině to byl náš klasický výpadek... Asi jsme si mysleli, že už to máme uhrané, a zase nás to vyvedlo z omylu. Vítkovice na nás hodně zatlačily, to se nesmí stávat," uvedl domácí útočník Richard Jarůšek.

V 54. minutě navíc přišlo obrovské zaváhání také v podání strážce domácí branky. Machovskému se nepovedla rozehrávka u zadního hrazení a Kucsera snadno zakončil do odkryté branky. Domácí notně znervózněli a nakonec potřebovali i porci štěstí, když Šidlíkův pokus při power play Ostravanů zastavila tyč.

"Je to play off a je dobře vidět, co s hráči dělají takové ty krátké etapy toho zápasu. My jsme dostali čtvrtý gól a asi si každý myslel, že je po zápase, ale my jsme se dostali na 3:4 a najednou byla psychická výhoda na naší straně. Vyhrávali jsme osobní souboje, byl tam tlak do brány, sahali jsme po vyrovnání. Mrzí mě ta druhá třetina, kdy jsme byli zbytečně ustrašení a zalekli se toho. Zítra se ale chceme prezentovat výkonem z té třetí a sérii pokud možno ukončit," uvedl kouč hostů Jakub Petr.

Hlasy trenérů po utkání:

Uwe Krupp (Sparta): "Jednalo se samozřejmě o velmi důležitý zápas pro nás. A já jsem šťastný za výsledek. Myslím, že to byl další velmi těsný a vyrovnaný zápas. Vítkovice hrají velmi dobře defenzivně a nedají vám moc šancí ke skórování, navíc jsou nebezpečné dopředu. I když byl stav 4:1, rozhodně jsem neměl pocit, že už máme vyhráno. Pořád zbývalo hodně času do konce a tým soupeře má hodně výborných hráčů, kteří umějí zápasy otočit. Na konci jsme měli štěstí, když soupeř odvolal gólmana a nastřelil tyčku. Jsem šťastný za to, jaký jsme předvedli výkon. A také za to, že hrajeme dál. Zůstali jsme naživu, zvládli jsme to a musíme se pokusit o stejnou věc i zítra. Čekáme další hodně těžký zápas, v němž bude potřeba stejně skvělý přístup od hráčů, jaký měli dnes."

Jakub Petr (Vítkovice): "Samozřejmě jsme očekávali, že Sparta nastoupí do zápasu s trošku jiným taktickým záměrem než ve druhém utkání, přece jen byli doma a ty poslední domácí zápasy s Litvínovem či Libercem se jim povedly. Nechtěli jsme domácí pustit na začátku do tlaku a musím říct, že první třetinu jsme to plnili. Získávali jsme hodně kotoučů ve středním pásmu, potažmo jsme vstřelili branku. Nechci říkat, že gól do šatny s námi zamával, ale když se člověk podívá na náš výkon ve druhé třetině, tak na tom možná něco bude. Hlavní problém ale byl, že jsme tam měli čtyři vyloučené, Sparta se prosadila z přesilovek a přehrávala nás. Byli jsme pak sice blízko prodloužení, ale nemůžeme naříkat, že jsme sérii nevyhráli 3:0, protože těch devět třetin bylo hodně vyrovnaných."

Předkolo play off hokejové extraligy - 3. zápas:

HC Sparta Praha - HC Vítkovice Ridera 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 20. A. Kudrna (Blain, Pech), 25. Klimek (Kevin Klíma, Rousek), 30. Jarůšek (Rousek, Tomáš Dvořák), 41. Delisle (Klimek) - 16. Tybor (Trška, O. Roman), 45. Schleiss (Hrabal, Tybor), 54. Kucsera (Dej). Rozhodčí: Pražák, Jeřábek - J. Frodl, Komárek. Vyloučení: 4:5. Využití: 2:1. V oslabení: 1:1. Diváci: 8133. Stav série: 1:2.

Sestavy:

Sparta: Machovský - Blain, Kalina, T. Pavelka, Piskáček, Košťálek, Tomáš Dvořák, Delisle - Černoch, Sill, Smejkal - Roberts Bukarts, J. Hlinka, Klimek - A. Kudrna, Pech, Forman - Rousek, Kevin Klíma, Jarůšek. Trenéři: Krupp a J. Nedvěd.

Vítkovice: Bartošák - Trška, J. Mrázek, Výtisk, D. Krenželok, Šidlík, Hrabal - Dej, Lev, Olesz - Tybor, O. Roman, D. Květoň - Guman, Poletín, Szturc - Schleiss, Š. Stránský, Kucsera. Trenéři: Petr a Trnka.