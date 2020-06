Sparta porazila v poháru Plzeň 2:1 a ve finále vyzve Liberec

Praha - Fotbalisté Sparty porazili v semifinále domácího poháru MOL Cupu Plzeň 2:1 a poprvé od roku 2014 postoupili do finále. V něm nastoupí 1. července proti Liberci na jeho hřišti. O šestou soutěžní výhru Letenských za sebou se už v prvním poločase postarali brankami Guélor Kanga z penalty a Libor Kozák, hosté snížili až v 90. minutě zásluhou Milana Havla. Západočeši ve dvanáctém soutěžním utkání pod trenérem Adrianem Guľou poprvé prohráli.

"Rozhodlo, že jsme byli efektivnější než Plzeň. Dnes to byl chvílemi boj, nesnižoval bych výkon Plzně. Byly tam chvíle, kdy Plzeň táhla za pilku a pak zase my. Situace se přelévaly z jedné strany na druhou," řekl na videokonferenci sparťanský kouč Václav Kotal.

Pražané se z celkového prvenství v poháru naposledy radovali právě v roce 2014, kdy v penaltovém rozstřelu zdolali Plzeň a po triumfu v lize završili double. Sparta poté v létě zdolala Viktorii i v domácím Superpoháru, od té doby čeká na jakoukoliv trofej.

Finále bude hostit Slovan, jelikož byl k hracímu dni semifinále hůře postaven v nejvyšší soutěži. Oba celky se ještě předtím utkají v sobotu na Letné v prvním kole ligové nadstavbové skupiny o titul.

Semifinále MOL Cupu se původně mělo hrát v dubnu, kvůli koronavirové pandemii ale bylo odloženo. Na stadionu po dalším uvolnění opatření proti nemoci covid-19 mohlo být 2500 osob včetně všech aktérů zápasu, do hlediště na Letné se tak dostalo kolem 2000 permanentkářů.

Oba soupeři se na Letné utkali po třech týdnech, tehdy v prvním ligovém utkání po koronavirové pauze vyhrála 2:1 Plzeň. Západočeši vstoupili do utkání aktivně i tentokrát, po necelé minutě nacentroval Havel do šestnáctky, ale Kopic se kvůli Sáčkovi k pořádnému zakončení nedostal.

Ve 14. minutě stáhl plzeňský bek Limberský ve vápně Kozáka a rozhodčí Pechanec nařídil pokutový kop. K němu se postavil nejlepší střelec ligové sezony Kanga, který penaltu s přehledem proměnil.

V 28. minutě Letenští zvýšili. Dočkal nacentroval do vápna, Kozák se dostal k míči rychleji než Pernica a hlavičkou k tyči nedal gólmanu Hruškovi šanci. V pohárovém ročníku se prosadil počtvrté. V nastavení první půle mohl snížit Kalvach, jenže z přímého kopu mířil těsně vedle.

"V prvním poločase jsme pustili soupeře nedostatečným důrazem do dvougólového vedení, které jsme ve druhé části museli dohánět. Domácí byli velmi efektivní, dostali jsme je na koně," uvedl plzeňský kouč Guľa.

Po změně stran poslal na hřiště Chorého s Kovaříkem. Po 15 sekundách druhé půle Pernica ve vápně odstavil bokem pronikajícího Hložka a Pechanec nařídil další pokutový kop. Zákrok si však ještě šel prohlédnout na video a poté penaltu odvolal. Smůlu domácích podtrhl stoper Hancko, který po následném rohu hlavičkoval do tyče.

Na opačné straně brankář Heča vyrazil Kopicovu střelu z úhlu na roh. Třetí branku domácích si málem připsal Hancko, z přímého kopu však o kousek minul. Trávníkův gól pak neplatil kvůli ofsajdu.

Plzeň vstřelila kontaktní gól až v poslední minutě základní hrací doby, kdy Kovařík našel před sparťanskou brankou osamoceného Havla. V pětiminutovém nastavení málem srovnal Pernica, který hlavičkoval zády otočený k brance. Heča ale vytáhl balon na roh a překazil plzeňskému stoperovi oslavu dnešních 30. narozenin.

"Zatrnulo nám tam. Zbytečně jsme si nechali dát gól, zalezli jsme dozadu. Nebylo nic příjemného sledovat to z lavičky, ale zvládli jsme to. Když jsme měli díru v obraně, zachránil nás Heča, od toho ho tam máme," konstatoval Kozák.

Hlasy po utkání:

Václav Kotal (trenér Sparty): "Rozhodlo, že jsme byli efektivnější než Plzeň. Jsem rád, že jsme byli trpěliví při rozehrávce, hlavně v prvním poločase. Některé situace na mě byly v uvozovkách až moc velká drzost, ale zvládli jsme to a žádnou chybu jsme prakticky v zakládání útoků neudělali, což bylo důležité stejně jako efektivita v gólové fázi. Hlavně druhý gól byl nádherný, krásný centr od Dočkala a perfektní práce Kozáka a pojištění vedení. Dnes to byl chvílemi boj, nesnižoval bych výkon Plzně. Byly tam chvíle, kdy Plzeň táhla za pilku a pak zase my. Situace se přelévaly z jedné strany na druhou."

Adrian Guľa (trenér Plzně): "V prvním poločase jsme pustili soupeře nedostatečným důrazem do dvougólového vedení, které jsme ve druhé části museli dohánět. Domácí byli velmi efektivní a dostali jsme je na koně. Úvod nebyl úplně nejhorší, ale pokutový kop a druhý gól nás vykolejily. V druhé části kluci přidali, zrychlili hru a bylo otázkou času, kdy se dostaneme do kontaktu. Přišel kontaktní gól a v závěru ještě velká šance. Škoda, že kontaktní gól nepřišel dřív. Dnes se střetly dva kvalitní týmy, rozhodla trošku větší produktivita domácích."

Sparta Praha - Viktoria Plzeň 2:1 (2:0)

Branky: 15. Kanga z pen., 28. Kozák - 90. Havel. Rozhodčí: Pechanec - Kubr, Vaňkát - Marek (video). ŽK: Kanga, Štetina, Krejčí, Loučka (asistent trenéra) - Bucha, Limberský, Havel, Chorý. Diváci: omezený počet (limit 2500 osob na stadionu).

Sestavy:

Sparta: Heča - Sáček, Štetina, Hancko, Frýdek (88. Karlsson) - Krejčí - Vindheim, Kanga, Dočkal (62. Trávník), Hložek (76. Hanousek) - Kozák (62. Tetteh). Trenér: Kotal.

Plzeň: Hruška - Havel, Pernica, Brabec, Limberský (46. Kovařík) - Bucha, Kalvach, Čermák (86. Hořava) - Kayamba, Beauguel (46. Chorý), Kopic (72. Mihálik). Trenér: Guľa.