Sparta porazila v Evropské lize Aris Limassol 3:2, dva góly dal Krejčí

Sparta Praha - Aris Limassol, utkání 1. kola skupiny C fotbalové Evropské ligy, 21. září 2023, Praha. Na snímku uprostřed fotbalista Sparty Ladislav Krejčí. ČTK/Vondrouš Roman

Praha - Fotbalisté Sparty po obratu zvítězili doma v úvodním utkání skupiny Evropské ligy nad Arisem Limassol 3:2. Hosty poslal do vedení Alexandr Kokorin z penalty, brankami ve 20. a 25. minutě ale domácí kapitán Ladislav Krejčí otočil skóre. Triumf Pražanů v souboji úřadujících mistrů svých zemí stvrdil po změně stran další stoper Martin Vitík, v závěru snížil střídající Shavy Babicka.

Sparta neprohrála ani sedmé pohárové utkání s kyperským soupeřem, z toho pošesté vyhrála, a ideálně se naladila na nedělní ligové derby na hřišti městského rivala Slavie. Aris, který hraje hlavní fázi některého z pohárů poprvé, prohrál venku v evropských soutěžích čtvrtý z dosavadních pěti duelů.

Letenští se v dalším zápase Evropské ligy představí za dva týdny na stadionu Betisu Sevilla. Skupinu C doplňují Glasgow Rangers, kteří dnes v souběžně hraném utkání porazili doma španělský tým 1:0.

Sparťanští fanoušci ve 13. soutěžním utkání po sobě vyprodali Letnou (17.371 diváků). Dánský trenér Pražanů Brian Priske udělal oproti nedělní ligové výhře 5:0 nad Slováckem pět změn v sestavě, soutěžní debut v zahajovací jedenáctce Sparty si odbyl ekvádorský reprezentant Preciado.

Už po necelých třech minutách se Haraslín položil hlavou do Kuchtova centru, ale hostující brankář a kapitán Vaná si poradil. V deváté minutě Krejčí ve vápně trefil Brorssona a rozhodčí Brisard odpískal penaltu, kterou proměnil někdejší ruský reprezentant Kokorin. Další šanci si po rohovém kopu vypracoval Aris, jenže Bengtsson přestřelil.

Krejčí zaváhání nejprve napravil ve 20. minutě, kdy si naběhl na Kairinenův centr od rohového praporku a hlavou srovnal. O pět minut později dokonal český reprezentant obrat. Po Haraslínově dlouhém autovém vhazování stoper Arisu Uroševič pouze odvrátil míč ke Krejčímu, který prostřelil gólmana.

V 31. minutě odstoupil kvůli zranění záložník Kairinen, jehož nahradil Sadílek. Poté Laci zamířil pouze do boční sítě, Kuchta zase po chybné rozehrávce Vany přestřelil.

Úvod druhého poločasu nabídl opatrnou hru od obou týmů. Po hodině se po Sadílkově špatné rozehrávce nečekaně dostal k balonu na hranici vápna Bengtsson, jenže gólman Vindahl díky včasnému výběhu jeho pokus zastavil.

V 67. minutě přidali domácí pojistku. Po centru střídajícího Birmančeviče z rohu se míč s pomocí Olatunjiho dostal na zadní tyč, odkud přesně vypálil stoper Vitík. Sparta doma v této pohárové sezoně ve třech duelech nastřílela 10 branek.

Po dalším rohu hlavičkoval Krejčí, hattrick mu ale překazil Vaná. Následně Birmančevič připravil palebnou pozici pro Zeleného, ale hostující brankář vytáhl balon na roh. Letenští si závěr utkání zbytečně zkomplikovali, jelikož v 90. minutě ranou zpoza vápna snížil Babicka.

Sparta ale vedení udržela a doma vyhrála i čtvrtý pohárový duel nad některým z kyperských mužstev. Priskeho svěřenci ovládli páté soutěžní utkání v řadě a nastříleli v nich 17 branek.

Hlasy po utkání:

Ladislav Krejčí (kapitán Sparty a autor dvou branek): "Týmově jsme to zvládli velice dobře. Dokázali jsme eliminovat jejich silné stránky, co se týče rychlých brejků. Dopředu jsme byli nebezpeční. Sice jsme si spíš pomohli standardkami, ale každý zápas je jiný. Jsem rád, že jsme takoví kompatibilní a dokážeme si pomoc více věcmi. Svědčí to o naší síle."

Sparta Praha - Aris Limassol 3:2 (2:1)

Branky: 20. a 25. Krejčí, 67. Vitík - 11. Kokorin z pen., 90. Babicka. Rozhodčí: Brisard - Auger, Berthomieu - Wattellier (video, všichni Fr.). ŽK: Krejčí, Sörensen, Pavelka - Špilevskij (trenér), Kokorin. Diváci: 17.371.

Sestavy:

Sparta: Vindahl - Vitík, Sörensen, Krejčí - Preciado, Laci (78. Pavelka), Kairinen (31. Sadílek), Zelený - Kuchta (65. Karabec), Haraslín (65. Birmančevič) - Olatunji (78. Sejk). Trenér: Priske.

Limassol: Vaná - Boakye, Brorsson, Uroševič, Caju - Szöke (66. Brown), Struski - Mayambela (85. Moucketou-Moussounda), Kokorin (75. Stepiňski), Bengtsson (85. Montnor) - Gomis (66. Babicka). Trenér: Špilevskij.