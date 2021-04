Sparta porazila Slovácko 1:0 a posunula se na druhé místo

Praha - Fotbalisté Sparty ve 27. kole první ligy porazili Slovácko 1:0 a v nejvyšší soutěži zvítězili po dvou porážkách za sebou. Výhru zařídil Pražanům v 70. minutě střídající Tomáš Wiesner. Letenští se posunuli na druhé místo o bod před Jablonec a navíc mají k dobru odložený duel s Plzní. Tým z Uherského Hradiště prohrál v lize podruhé po sobě a zůstal čtvrtý.

Na první šanci se čekalo do 16. minuty. Daníček nacentroval do vápna a Klimentovu hlavičku vytáhl domácí brankář Nita na roh. Na opačné straně vypálil zpoza šestnáctky Pavelka, jehož tečovaný pokus skončil nad. Poté v souboji dvou kapitánů hostující Kadlec zblokoval Dočkalovu ránu. Po půlhodině hry vystřídal Souček zraněného sparťanského stopera Čelůstku. V závěru úvodního dějství Divíšek vystřelil z hranice vápna vedle.

Sparta po přestávce přidala na aktivitě a vytvořila si řadu příležitostí. Nejprve hostující obránce Hofmann po podklouznutí ztratil míč, jenže Ladislav Krejčí starší v tváří tvář na vyběhnutého Nemravu nevyzrál. Po Dočkalově centru gólman Slovácka vyrazil na roh hlavičku Ladislava Krejčího mladšího. Nemrava si poradil i s Dočkalovou střelou z hranice šestnáctky.

V 62. minutě přišli na trávník křídelní záložníci Plavšič s Wiesnerem, kteří stáli u rozhodující akce zápasu. Wiesner nejdříve po Plavšičově centru hlavičkoval do tyče, vzápětí se ale celá akce opakovala a tentokrát už Wiesner zamířil přesně a radoval se z druhé ligové trefy.

Hosté si v závěru vytvořili tlak, jenže Havlíkova rána z otočky před vápnem skončila vedle. Z podobné pozice zkusil štěstí na druhé straně Souček, Nemrava však zasáhl.

Sparta v lize zdolala Slovácko potřetí za sebou a na Letné pod trenérem Vrbou vyhrála i šestý soutěžní zápas, z toho čtvrtý v nejvyšší soutěži.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Sparty): "První poločas byl z naší strany zvláštní, nedostali jsme se vůbec k ničemu a byli jsme nepřesní. Začátek druhého poločasu byl lepší, Láďa Krejčí (starší) se tam dostal do gólové příležitosti. Pak jsme si pomohli i střídáním, protože hráči, kteří přišli, byli mnohem pohyblivější a aktivnější. Souhra Wiesnera s Plavšičem rozhodla o zápase. Wizy v prvním momentě po Plavšičově centru nastřelil tyčku, byla to krásná akce a chvíli nato gólová. Strašně nám pomohli. Je to úleva. Navíc jsme porazili mužstvo, které bylo v kontaktu s námi. O to důležitější je, že jsme mu trochu odskočili."

Martin Svědík (trenér Slovácka): "První poločas jsme hráli velmi dobře. Nepouštěli jsme Spartu do výrazné kombinace. Tím, že jsme chytali přihrávky ve středu hřiště, vyhrávali jsme odražené balony a dobře jsme přenášeli těžiště hry, vznikaly určité možnosti, jak se dostat do finální fáze. Bohužel si myslím, že to byl taky klíč k tomu, že jsme dneska neuspěli. Buď to bylo špatné řešení nebo jsme žádnou šanci neproměnili. Druhý poločas začal šancí po hlavě Honzy Klimenta, ale od té doby Sparta trošku získala územní převahu. V té fázi jsme zbytečně ztráceli balony a nechali jsme se dostat pod tlak. Vyvrcholilo to tím, že po naší standardce následovaly dvě šance Sparty. Sparta je zkušený tým na to, aby tohle potrestala. Pak tam měla další dvě tři šance. Dostali jsme gól a mužstvo se z toho vzpamatovávalo. Až v závěru jsme si vytvořili tlak. Sparta vyhrála zaslouženě."