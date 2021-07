Sparta porazila Rapid 2:0 a má jistou minimálně skupinu EL

Praha - Fotbalisté Sparty zvítězili v domácí odvetě 2. předkola Ligy mistrů nad Rapidem Vídeň 2:0 a navzdory porážce 1:2 z úvodního utkání postoupili do 3. předkola milionářské soutěže, v němž se utkají s Monakem. Pražané si vyřazením rakouského vicemistra zajistili minimálně účast v základní skupině Evropské ligy.

Domácí poslal do vedení v 16. minutě z penalty David Moberg Karlsson. V 81. minutě přidal potřebný druhý gól Jakub Pešek.

Letenští, kteří se naposledy představili v hlavní fázi Ligy mistrů v sezoně 2005/06, rozehrají souboj s Monakem na jeho hřišti v úterý 3. srpna. Odveta je na programu o týden později. Rapid ve 3. předkole Evropské ligy vyzve kyperskou Famagustu.

Spartu od začátku hnalo 9105 diváků, kteří naplno využili povolenou kapacitu 50 procent stadionu. Už ve druhé minutě vyslal zpoza vápna Wiesner přízemní střelu, s níž si Strebinger poradil. V 15. minutě ale gólman Rapidu, který po zranění hlavy stejně jako dříve Čech nebo nyní slávista Kolář nosí ochrannou helmu, při výběhu srazil Peška a rozhodčí Madden odpískal pokutový kop. K němu se postavil Karlsson, který stejně jako v sobotním vítězném duelu úvodního kola nové ligové sezony s Olomoucí (3:2) nezaváhal.

V nastavení úvodního dějství Sáček po průniku do vápna ztratil míč, hostující obránce Ullmann ho však při odkopu na roh málem poslal do vlastní sítě.

V 65. minutě se Letenští ocitli blízko druhé trefě, jenže Hložek po přihrávce střídajícího Polidara v pádu zblízka nastřelil břevno.

V 81. minutě se Sparta dočkala. Střídající Ladislav Krejčí starší nacentroval do vápna a Hložek prodloužil míč na zakončujícího Peška.

Vzápětí málem poslal duel do prodloužení v šestnáctce osamocený Petrovič, jenže Nita jeho střelu zneškodnil. V nastavení Strebinger zmařil Peškův samostatný únik.

Hlasy po odvetném utkání:

Dietmar Kühbauer (trenér Rapidu): "Je to zklamání. Nicméně v prvním poločase se nám dařilo přihrávat a sem tam chodit do útoku. Nehráli jsme tak špatně. Sparta byla opticky dominantní, ale až na penaltu to bylo od nás docela dobré. Nestačilo to ale, ztráceli jsme balony. Ve druhém poločase jsme byli lepší, dokázali jsme si občas vytvořit šance, ale nebylo jich tolik. Sparta si postup zasloužila více."

Filip Stojkovič (obránce a kapitán Rapidu): "Je to pro mě velké zklamání. Chtěli jsme zde vyhrát a postoupit. V prvním poločase se nám nedařilo, zvlášť po inkasovaném gólu z penalty. Věřil jsem v prodloužení, ale k tomu nedošlo. Bylo to velmi intenzivní utkání. Neměli jsme navrch. Nepodařilo se nám dostatečně chodit do koncovky. Nedařilo se nám zezadu tvořit situace, z nichž bychom mohli jít do zakončení. Nedařilo se nám připravovat si pozice, proto jsme neměli šance. Bylo to pro nás velmi těžké. Naopak Sparta byla velmi aktivní, vložila se do utkání naplno, dařilo se jí vyhrávat balony."