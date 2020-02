Sparta porazila poosmé v řadě Karlovy Vary

Praha - Hokejisté Sparty porazili v 46. kole extraligy Karlovy Vary 6:3 a posunuli se na čtvrté místo tabulky. Západočeši jsou nadále sedmí. Pražané přehráli Energii i počtvrté v sezoně a celkově poosmé za sebou. Dvěma góly se na tom podílel útočník David Dvořáček. Zápas byl součástí 11. ročníku charitativní akce Sparta vzdává hold a sledovalo jej 15.077 diváků.

Sparta začala aktivně a za svou snahu byla i gólově odměněna. Brankář Bednář si sice připsal několik dobrých zákroků, ve 4. minutě jej však překonal pohotově dorážející Kudrna.

Slibné příležitosti měli také hosté, oba celky si zahrály i přesilovky, skóre se však podruhé změnilo až v 17. minutě, kdy Dvořáčkovu střelu usměrnil za Bednářova záda nechtěně spoluhráč Polák. Karlovarský gólman přitom o minutu dříve zlikvidoval Košťálkovo sólo.

V samém závěru první třetiny ale hosté snížili. Sedláčka, jenž nahradil v předešlém zápase zraněnou jedničku Machovského, překonal ještě na začátku sezony hráč Sparty Černoch.

Pražané byli nadále výrazně střelecky aktivnější, Bednář ale svůj tým držel ve hře. V 29. minutě jej ale bezprostředně po buly překonal v přesilové hře Buchtele a o 41 sekund později po Růžičkově přesné přihrávce osamocený Dvořák.

Hosté se v útoku připomněli až v 35. minutě, kdy mohl po Sedláčkově chybné rozehrávce snížit Beránek. Podařilo se to však až o minutu později dorážejícímu Vondráčkovi. V 39. minutě si po Kudrnově akci připsal druhou branku Dvořáček, ale Energie před odchodem do kabin opět snížila. Sedláčka překvapil Šafář, který tak vstřelil premiérový extraligový gól.

Žádné drama se ale nekonalo. Hosté doplatili na vysoký počet vyloučených hráčů. Při Šenkeříkově trestu přidal v 52. minutě šestou branku domácích Sukeľ.

Hlasy trenérů po zápase:

Miloslav Hořava (Sparta): "Víme, že Vary hrají výborně a mají výbornou sezonu, takže jsme se připravovali na těžký zápas. Poté, co vyhráli v minulém zápase 9:1 (nad Brnem), tak jsme věděli, že to nebude jednoduché, což se potvrdilo. Z hlediska ofenzivy jsme tam měli celkem dobré věci, ale z pohledu defenzivy jsme nezvládli konec první i druhé třetiny. A myslím si, že kdyby Vary využily šance, které měly, bylo by to ještě zajímavější. Ve třetí třetině jsme si to už hlídali a bylo to lepší."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Chtěli jsme hrát aktivně, ale to se nám bohužel od začátku nepovedlo. Sparta měla lepší pohyb, byla víceméně ve všem lepší a převyšovala nás. Podle toho taky vypadal obrázek hry. I když se nám podařilo dát dvě kontaktní branky na konci první i druhé třetiny, tak nám Sparta vždy odskočila. Myslím si, že zápas kontrolovala a podala lepší výkon než my a zaslouženě vyhrála. Jsou soupeři, kteří nám sedí více a kteří méně, jako Sparta nebo Olomouc. Chtěli jsme dnes sérii (porážek) zlomit, ale Sparta nám nedala moc šancí."