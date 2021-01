Sparta porazila Plzeň přesvědčivě 4:0 a udržela vedení v tabulce

Praha - Hokejisté Sparty porazili v utkání 40. kola extraligy Plzeň 4:0. Pražané zvítězili počtvrté za sebou, podesáté v řadě dokázali bodovat a udrželi vedení v tabulce před dotírajícím Třincem. Oceláři ztrácí dva body, ale mají zápas k dobru. Indiáni si zhoršili skóre a propadli se kvůli tomu na čtvrté místo za Liberec. Sparťané využili třikrát přesilovku, za výhrou vykročili již v první třetině, po níž vedli 2:0. Útočník David Tomášek si připsal tři body za dva góly a nahrávku. Již popáté v sezoně udržel čisté konto brankář Matěj Machovský.

V obraně domácích prožil premiéru zkušený obránce Ondřej Němec, jenž se dohodl se Spartou poté, co ukončil angažmá v Brně. Západočeši měli v sestavě z Vítkovic hostujícího útočníka Martina Dočekala i dalšího forvarda Alberta Michnáče. Odchovanec Sparty hostuje v týmu Škody z Českých Budějovic.

"Snažil jsem se být co nejvíc prospěšný pro tým. Předvedli jsme kvalitní výkon vzadu i vepředu, fungovaly nám přesilovky. Tím jsem to měl hodně usnadněné. Vítězství 4:0 je dobrý začátek," pochvaloval si Němec.

Brzy po začátku zápasu se hrálo ve čtyřech na obou stranách a domácí bek Kalina prověřil pozornost Pavláta. Plzeňský gólman pak sice vykryl i Tomáškův pokus, ale právě Tomášek na začátku šesté minuty otevřel skóre v přesilovce povedenou ranou bez přípravy.

"Kluci tam výborně udrželi puk, Vláďa Sobotka mě tam pak výborně našel, já nic nevymýšlel a poslal jsem to na bránu," uvedl ke svému vítěznému gólu Tomášek. "Za ty úspěšné přesilovky jsme samozřejmě moc rádi. Ne vždy to samozřejmě vyjde, ale máme tam několik signálů a tím, že těch možností je víc, je pro soupeře těžké se na to připravit," uznal Tomášek.

Odpovědět mohl Čerešnák, jenže gólman Machovský byl proti. Více šancí však měli domácí. Řepík jel sám proti Pavlátovi, ale zakončil jen do jeho lapačky. Chvíli po něm se prodral k zakončení tváří v tvář Pavlátovi i Buchtele, avšak s bekhendovým blafákem dopadl stejně jako sparťanský kapitán. V 19. minutě ale využil další přesilovku Pech a bylo to 2:0.

Ve 24. minutě mohli Plzeňští snížit, když měli po faulech Zikmunda a Řepíka k dispozici takřka celé dvě minuty přesilovku pět na tři. Kracík po parádní Gulašově nahrávce ale promáchl před prázdnou brankou a více toho Indiáni nevymysleli.

"Myslím, že tohle naše ubráněné oslabení bylo zlomové. A stejně tak bylo super, že jsme proměnili přesilovky. Dnes měl náš výkon velkou disciplínu, soustředěnost, v brance výborný Machy... Jen tak dál a co nejvíce takových zápasů," prohlásil Tomášek.

Na druhé straně mohl zvýšit Sukeľ, jenže nedal. Po polovině zápasu došlo na další minisouboj Pavláta s Buchtelem, který to tentokrát zkusil z forhendu, ale výsledek byl stejný - strážce hostující branky útočníka Pražanů opět vychytal.

Na začátku třetí části se proti pravidlům provinil Jurčina, Machovský však dál držel čisté konto. Odhodlání Západočechů vrátit se do hry o body přidusil ve 44. minutě Budík, který chyboval při vyvážení kotouče, přišel o něj a Tomášek svým druhým gólem večera trestal.

Před polovinou závěrečného dějství pykal za faul hostující tahoun Gulaš, na trestné lavici však pobyl jen 26 sekund: Tomášek prudkou nahrávkou našel hůl Řepíka, jenž si našel prostor mezi kruhy a usměrnil puk parádně do horního růžku branky. Ve zbytku zápasu se hrálo už jen o Machovského nulu, kterou domácí brankář díky celkem 19 zásahům uhájil.

"Nám se utkání nepovedlo. Měli jsme do něj špatný vstup, tři góly jsme dostali v oslabení, takže opět naše nedisciplinovanost. Sami jsme si v přesilovkách naopak nepomohli, v té pět na tři už vůbec ne. Myslím, že Sparta si dnes ty tři body jasně zasloužila. Byla lepší, aktivnější, lepší byla ve hře s pukem i bez něj. My jsme bohužel nepředvedli dobrý výkon a musíme si to zítra rozebrat," řekl plzeňský kouč Ladislav Čihák.

Hlasy trenérů po utkání:

Josef Jandač (Sparta): "My jsme spokojení s výkonem i výsledkem. Podařilo se nám odehrát dobře přesilovky, které dodaly takový klid a myslím, že jsme utkání zvládli jak v obraně, tak i v útoku, měli jsme ho pod kontrolou. Všechny pětky zahrály dobře, gólman zachytal, udrželi jsme nulu vzadu, když jsme ubránili i dlouhé oslabení tři na pět, spokojenost. Chybičky tam jsou vždy, ale myslím, že dnes jsme hráli velmi dobře."

HC Sparta Praha - HC Škoda Plzeň 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 6. Tomášek (Sobotka, R. Horák), 19. Pech (Buchtele, Němeček), 44. Tomášek, 49. Řepík (Tomášek, Košťálek). Rozhodčí: Hodek, Pešina - Hynek, Kajínek. Vyloučení: 6:6. Využití: 3:0. Bez diváků.

Sestavy:

Sparta: Machovský - Jurčina, Tomáš Dvořák, Němeček, Košťálek, Polášek, O. Němec, Kalina - Řepík, R. Horák, Sobotka - Tomášek, M. Sukeľ, Rousek - Říčka, Pech, Buchtele - Dvořáček, D. Vitouch, Zikmund. Trenéři: Jandač a Hořava.

Plzeň: Pavlát - Čerešňák, Budík, Stříteský, V. Lang, Jiříček, L. Kaňák, Vráblík - Gulaš, Kodýtek, M. Lang - Pour, F. Suchý, Eberle - Malát, Kracík, Michnáč - Dočekal, F. Přikryl, Rob. Trenér: Čihák.