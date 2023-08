Sparta porazila Pardubice a ideálně se naladila na předkolo LM

Praha - Fotbalisté Sparty porazili doma ve třetím ligovém kole Pardubice vysoko 5:2. Obhájce titulu je v sezoně nejvyšší soutěže nadále stoprocentní, navíc se ideálně naladil na úterní úvodní zápas 3. předkola Ligy mistrů na stadionu dánského šampiona FC Kodaň. Naopak Východočeši nadále čekají na první výhru v ligovém ročníku, na kontě mají jen bod.

Pražané si v úvodním dějství v rozmezí 15. až 24. minuty vypracovali tříbrankový náskok. Mezi dva góly Jana Kuchty se vměstnala trefa Lukáše Haraslína. Po pauze se prosadili Tomáš Wiesner a Veljko Birmančevič, za hosty snížili Denis Darmovzal a střídající Lukáš Krobot. Letenští s Pardubicemi neprohráli ani sedmý ligový duel a pošesté je porazili.

V brance Sparty si odbyl soutěžní premiéru Dán Vindahl. Domácí měli navrch a poprvé se prosadili po čtvrthodině hry. Birmančevič nacentroval zprava a Kuchta nechytatelnou hlavičkou na zadní tyč nedal gólmanovi Budinskému šanci. Český reprezentant se trefil poprvé v ligové sezoně a v nejvyšší soutěži v dresu Sparty skóroval proti Pardubicím ve třetím utkání po sobě.

Ve 22. minutě Pražané navýšili vedení. Wiesner se zbavil tří protihráčů a nahrál Haraslínovi, jenž zakončil tvrdou ranou pod břevno. Slovenský reprezentant je se třemi góly zatím nejlepším střelcem ligové sezony.

Sparta pokračovala v efektivní koncovce a za necelé dvě minuty přidala třetí trefu. Kuchta si naběhl na centr kapitána Krejčího, zbavil se Donáta a z úhlu prostřelil Budinského mezi nohy. V ligové kariéře vstřelil Pardubicím šestou branku, což se mu povedlo už jen proti Bohemians 1905 a Opavě. Na druhý hattrick v nejvyšší soutěži ale nakonec nedosáhl.

Utkání se poté na několik minut přerušilo kvůli zranění asistenta rozhodčího Slavíčka, jehož nahradil čtvrtý sudí Rouček. V nastavení první půle hlavičkoval Krejčí do břevna a Birmančevič z dorážky přestřelil.

Domácí kouč Priske provedl o poločase trojí střídaní, jeho protějšek Kováč, který za Spartu hrával a dělal na Letné asistenta trenéra, vyměnil nezvykle dokonce čtyři hráče najednou. Ihned po přestávce Krejčí našel na zadní tyči ze vzduchu zakončujícího Wiesnera, jenž stylově oslavil 100. start v lize. Mezi střelce v nejvyšší soutěži se zapsal poprvé od dubna.

V 50. minutě rozhodčí Klíma nařídil pro domácí penaltu za údajný faul Halinského na střídajícího Karabce. Do hry se však vložil videorozhodčí Szikszay a Klíma po zhlédnutí opakovaných záběrů pokutový kop odvolal.

Úřadující mistry to nemuselo mrzet dlouho, v 57. minutě skórovali popáté. Střídající Laci našel Birmančeviče a ten zamířil přesně do horního rohu branky. Srbský křídelník si připsal první soutěžní trefu za Spartu.

Po hodině hry vystřídal Krejčí, jehož nahradil gambijský obránce Gomez. Jedna z letních posil Letenských si odbyla premiéru v české lize. Následně se Pardubičtí osmělili, Tischlerova rána z dálky ale skončila vedle. Na druhé straně Sadílek hlavou ve vápně přestřelil.

V 65. minutě se Východočeši jako poslední mužstvo dočkali premiérové branky v tomto ligovém ročníku. Střídající Tischler nahrál Darmovzalovi, který se obtočil kolem Panáka a střelou na vzdálenější tyč snížil. Obhájce titulu naopak jako poslední tým poprvé v sezoně nejvyšší soutěže inkasoval.

Za dalších osm minut se po nedůrazu sparťanské obrany v rohu hřiště k zakončení prokličkoval střídající Krobot, jenž stanovil konečný výsledek. Stejným poměrem zdolali Pražané doma v lize Pardubice i v minulé sezoně.

Letenští si vytvořili ještě šance na šestý gól, Karabec však minul a dělovku dalšího příchozího hráče z lavičky Ryneše vytáhl Budinský na roh. Sparta doma v lize porazila Pardubice ve všech čtyřech utkáních a dala při tom 15 branek.

Hlasy trenérů po utkání:

Brian Priske (Sparta): "Měli jsme možnost odehrát dokonalé utkání, což se nám nepovedlo. Je ale důležité nezapomenout na některé úžasné věci, které se nám dnes povedly. Kluci hráli velmi dobře, vypracovali si velké příležitosti a dali hezké góly. V mnoha aspektech jsme Pardubice zničili. Konec utkání byl v pořádku, vytvořili jsme si velké šance. Dva inkasované góly za stavu 5:0 mě samozřejmě nepotěšily. Hráči vědí, že si musí vést lépe a že musí udržet koncentraci, ve dvou situacích polevili."

Radoslav Kováč (Pardubice): "Do prvního gólu jsme hráli dobře, ale nevytvořili jsme si žádnou šanci. Bohužel nám propadla levá strana, kde jsme to vůbec dobře nezachytávali. V defenzivě jsme celý zápas nebyli agresivní. Sparta nás agresivitou absolutně předčila ve všem, a to je pro mě největší zklamání, protože jsem od toho čekal daleko víc. Sparta vyhrála jednoznačně a zaslouženě. Za osm minut bylo vymalováno, už druhý gól rozhodl, Šulo (Haraslín) si výborně odskočil. Do druhého poločasu jsme udělali změny, ale i Sparta prostřídala. Dali jsme dva góly, takže to nevypadá tak hrůzostrašně, i když pět obdržených branek je samozřejmě strašně moc. Možná bylo dobře, že trenér Priske prostřídal kluky a že se šetřili na úterý. Kdyby tam zůstala ta sestava od začátku, dopadlo by to ještě hůř."

Sparta Praha - FK Pardubice 5:2 (3:0)

Branky: 15. a 24. Kuchta, 22. Haraslín, 47. Wiesner, 57. Birmančevič - 65. Darmovzal, 73. Krobot. Rozhodčí: Klíma - Kubr, Slavíček (29. Rouček) - Szikszay (video). ŽK: Zelený - Surzyn, Kováč (trenér). Diváci: 16.911.

Sparta: Vindahl - Vitík, Panák, Krejčí (60. Gomez) - Wiesner, Kairinen (46. Laci), Sadílek, Zelený (46. Ryneš) - Birmančevič, Haraslín (46. Karabec) - Kuchta (67. Sejk). Trenér: Priske.

Pardubice: Budinský - Halinský, Icha, Donát - Surzyn, Hlavatý (67. Šimek), Darmovzal, Helešic (46. Tischler) - Sychra (46. Matoušek), Zlatohlávek (46. Krobot), Patrák (46. Pikul). Trenér: Kováč.