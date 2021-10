Sparta porazila Pardubice 4:2 a na vedoucí Plzeň ztrácí čtyři body

Praha - Fotbalisté pražské Sparty porazili v 11. kole první ligy Pardubice 4:2 a po třetím vítězství v nejvyšší soutěži za sebou se vrátili na druhé místo tabulky. Na vedoucí Plzeň ztrácejí Letenští čtyři body. Pardubice nevyhrály šest kol po sobě, v posledních čtyřech nebodovaly a zůstaly na 14. pozici.

Letenští rozhodli o vítězství v pražském Ďolíčku, kde Pardubice hrají domácí ligové zápasy, už v prvním poločase, kdy se dvakrát trefil Martin Minčev a jednou Tomáš Wiesner. Po přestávce snížil Cadu, třígólový náskok vrátil hostům Jakub Pešek a konečný výsledek stanovil střídající David Huf.

Od začátku utkání došlo na souboj bratrů Čelůstkových mezi pardubickým Tomášem a sparťanem Ondřejem. V základní sestavě Letenských se poprvé od 7. srpna po delším zranění objevil kapitán Dočkal.

Úvodních 10 minut rozkouskovala ošetření hráčů na obou stranách. Zraněného domácího záložníka Solila musel nahradit Vít. Letenští se do první šance dostali v 11. minutě, Sáčkovu střelu z vápna však gólman Boháč vyrazil.

Ve 20. minutě se už sparťané prosadili. Hložek na půlící čáře zachytil hlavičku pardubického obránce Proska a vyslal do úniku Minčeva, který střelou na vzdálenější tyč překonal vyběhnutého Boháče.

Za šest minut Pražané opět udeřili po spolupráci českých reprezentantů. Hložek přistrčil míč Peškovi a ten ho přihrál do šestnáctky nabíhajícímu Wiesnerovi, který dělovkou pod horní tyč nedal domácímu brankáři šanci. Wiesner, jenž vstřelil první gól v sezoně nejvyšší soutěže, v Ďolíčku proti Pardubicím skóroval i v dubnovém ligovém duelu. Také tehdy se Sparta v první půli dostala do vedení 2:0, nakonec však jen remizovala 2:2.

Tentokrát ale svěřenci trenéra Vrby bodovou ztrátu nepřipustili. Ve 40. minutě Minčev po dalším samostatném úniku vypálil do boční sítě. V nastavení úvodního dějství se ve velké příležitosti po Panákově chybě ocitl Cadu, jenže z vápna vystřelil nad.

Vzápětí přišel trest. Sáčkův centr před branku se odrazil k Minčevovi a dvacetiletý bulharský útočník zakončil stejně jako u své první branky v zápase k pravé tyči. V české lize zaznamenal třetí trefu.

Pardubice snížily 10 minut po změně stran, když Caduova střela v pádu zpoza vápna zapadla přesně k tyči. Za pět minut hosté odpověděli. Minčev nacentroval na zadní tyč na Peška, který se hlavou do Boháčova protipohybu nemýlil. Pátou brankou v ligovém ročníku potvrdil pozici nejlepšího sparťanského střelce. Pražané mají s 29 góly nejlepší útok v lize.

Krátce poté mohl navýšit vedení Letenských Hložek, nastřelil však tyč. Poslední slovo měl Huf, který v 87. minutě po rohovém kopu zkorigoval stav. Sparta neprohrála s Pardubicemi ani třetí ligový duel a ideálně se naladila na čtvrteční domácí zápas skupiny Evropské ligy s Lyonem.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Novotný (trenér Pardubic): "Utkání rozhodla kvalita soupeře. Chyběl nám Honza Jeřábek, utkání ovlivnilo i brzké zranění Tomáše Solila. Tyto hráče těžko nahrazujeme. V průběhu prvního poločasu jsme udělali dvě chyby, které soupeř díky své kvalitě potrestal. Když my máme tu samou šanci, tak ji neproměníme. Potom hned z protiútoku dostaneme třetí gól, to se pak těžko hraje. Kluci se s tím vyrovnali, do druhého poločasu do toho dali bojovnost, snahu. Mohli jsme sehrát lepší utkání, ale na to, v jaké jsme situaci, je to ještě přijatelné."

Pavel Vrba (trenér Sparty): "Jsem spokojený s tím, že jsme dali čtyři branky. Kdybychom dnes byli přesnější, dostali bychom se do dalších gólových příležitostí. Bohužel se nám nedařilo dávat balony za obranu tak, jak jsme si to představovali. Spíš mě ale mrzí, že dostaneme gól z rohu, který letí asi 30 centimetrů vysoko. To je obrovská chyba a je škoda, že jsme takový laciný gól dostali."

FK Pardubice - Sparta Praha 2:4 (0:3)

Branky: 55. Cadu, 87. Huf - 20. a 45.+2 Minčev, 26. Wiesner, 60. Pešek. Rozhodčí: Pechanec - Nádvorník, Vodrážka - Štěrba (video). ŽK: Červ, Šejvl (oba Pardubice). Diváci: 3537.

Sestavy

Pardubice: Boháč - Prosek, Šejvl, Toml, T. Čelůstka - Červ - Kostka (46. Matějka, 55. Lupač), Solil (10. Vít, 75. Huf), Tischler, Cadu - Chytil. Trenér: Novotný.

Sparta: Nita - Wiesner, Panák, O. Čelůstka, Hancko - Pešek (85. Vindheim), Sáček, Dočkal, Hložek (78. Karabec), Haraslín (68. Polidar) - Minčev (68. Pulkrab). Trenér: Vrba.