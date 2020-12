Sparta porazila Pardubice 2:0 a na vedoucí Slavii ztrácí dva body

Praha - Fotbalisté Sparty porazili ve 12. kole první ligy nováčka z Pardubic 2:0. Letenští se druhou výhrou v nejvyšší soutěži po sobě přiblížili na dva body vedoucí Slavii, která však odehrála o zápas méně. Vítězný gól Pražanů vstřelil v 11. minutě nejlepší ligový střelec Lukáš Juliš. Pojistku přidal v 80. minutě Ondřej Čelůstka, který nastoupil proti svému bratrovi Tomášovi. Od 87. minuty dohrávali domácí bez vyloučeného Ladislava Krejčího mladšího.

Už ve druhé minutě Sparta mohla jít do vedení, jenže osamocený Polidar ve vápně nepřekonal vyběhnutého brankáře Boháče. V 11. minutě se už domácí prosadili. Dočkal předal míč Plavšičovi, který si naběhl do vápna a prudkou přihrávkou našel před brankou zakončujícího Juliše. Sparťanský útočník devátým gólem v ligové sezoně potvrdil pozici nejlepšího střelce soutěže.

Pardubicím se za tři minuty povedlo díky Surzynovi srovnat, jenže kvůli Hufově ofsajdu gól neplatil. V 31. minutě si sparťanský obránce Hancko po rohovém kopu málem srazil míč do vlastní sítě.

Na začátku druhého poločasu Solil vypálil v šestnáctce z otočky nad. V 57. minutě nastřelil Plavšič tyč, na druhé straně Nita vychytal pardubického Čelůstku a vzápětí také Ewertona. Po dalším rohu hostů Toml zakončil z malého vápna nad.

Deset minut před koncem sparťan Čelůstka po rohovém kopu hlavou do Boháčova protipohybu přinesl svému týmu definitivní uklidnění. "Brácha měl velkou šanci. Dneska nedal, ale věřím, že v příštích zápasech dá. Dneska jsem byl možná trošku šťastnější, že mi to tam spadlo," uvedl Ondřej Čelůstka.

V závěru sparťanský záložník Krejčí mladší ve vzdušném souboji zbytečně a surově udeřil loktem Solila do obličeje. Rozhodčí Denev mu původně udělil žlutou, po přezkoumání situace na videu však původní verdikt změnil a reprezentanta do 21 let vyloučil.

Sparta vyhrála doma v lize po dvou porážkách. Východočeši venku v ligové sezoně nezvítězili v pátém z šesti duelů. "Bylo to pro nás až moc kruté utkání. Minimálně na bod jsme tady měli, ale bohužel Sparta nám dala lekci z produktivity," prohlásil Tomáš Čelůstka.

"Musím hráče pochválit. Hráli jsme poctivý fotbal, nezakřiknutý a odvážný. Trochu nám chybělo štěstí, abychom si odsud odvezli body. Kdybychom šance proměnili, vypadal by zápas jinak," uvedl pardubický trenér Jiří Krejčí, který je kvůli chybějící licenci oficiálně veden jako asistent.

Václav Kotal (trenér Sparty): "Každé vítězství je povzbuzení. Věděli jsme, že Pardubice hrají výborně. Byla škoda, že jsme v prvních 15 minutách nevyužili další šance, které jsme měli. Pak už to byl boj. Pardubice se dostaly do hry. Je to opravdu velmi dobrý tým, protože jsou pohromadě, postoupily z druhé ligy a hrají velmi dobrý fotbal."

Jiří Krejčí (asistent trenéra Pardubic): "Musím hráče pochválit. Hráli jsme poctivý fotbal, nezakřiknutý a odvážný. Trochu nám chybělo štěstí, abychom si odsud odvezli body. Kdybychom šance proměnili, vypadal by zápas jinak."

Sparta Praha - FK Pardubice 2:0 (1:0)

Branky: 11. Juliš, 80. O. Čelůstka. Rozhodčí: Denev - Paták, Batík - Lerch (video). ŽK: Pavelka - Cadu, Tischler, Langedijk. ČK: 87. Ladislav Krejčí II (Sparta). Bez diváků.

Sestavy:

Sparta: Nita - Pavelka, O. Čelůstka, Hancko - Polidar (65. Vindheim), Sáček, Ladislav Krejčí II, Dočkal (84. Trávník), Ladislav Krejčí I (64. Hanousek) - Juliš (84. Minčev), Plavšič (84. Karlsson). Trenér: Kotal.

Pardubice: Boháč - Surzyn, Šejvl, Toml, T. Čelůstka - Jeřábek (79. Petráň) - Cadu (64. Langedijk), Solil (89. I Sang-hjok), Tischler, Ewerton (79. Pfeifer) - Huf (89. Sláma). Trenér: Novotný.