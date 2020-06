Sparta porazila Opavu 2:0 a zajistila si start ve skupině o titul

Praha - Fotbalisté Sparty porazili v předposledním 29. kole základní části první ligy Opavu 2:0. Letenští si díky čtvrté ligové výhře za sebou, kterou zařídili Libor Kozák a Martin Frýdek, zajistili start v nadstavbové skupině o titul. Na třetí Jablonec ztrácí dva body. Slezané nezvítězili v šestém kole po sobě a kvůli triumfu Příbrami nad Libercem 2:1 klesli na poslední místo.

Díky pondělnímu navýšení počtu diváků na sportovních akcích na 500 osob se na hlavní tribuně sešlo několik desítek sparťanských příznivců z fanklubů. Znovu nechybělo ani předem nahrané fandění ozývající se z reproduktorů.

Sparťanský kouč Kotal oproti sobotnímu zápasu na hřišti Bohemians 1905 udělal v základní sestavě čtyři změny. Na lavičce zůstal Dočkal, jehož kapitánskou roli zastal Kozák. Premiérový start v základní sestavě v nejvyšší soutěži si připsal šestnáctiletý Karabec, třetí nejmladší střelec v historii ligy. Poprvé od 1. září nastoupil v lize brankář Nita.

Opavského gólmana Fendricha jako první ohrozil v osmé minutě z dálky Karlsson, který však jen vystřelil do jeho náruče.

O tři minuty později se už Letenští dočkali. Výbornou souhru a rychlý sled přihrávek po ose Vindhem, Karabec, Karlsson dovršil zblízka ve vápně Kozák. Opavský odchovanec se jedenáctou brankou v ligovém ročníku dotáhl v tabulce nejlepších střelců na svého spoluhráče Kangu a Budínského z Mladé Boleslavi.

Na druhé straně zahrozila i Opava, ale Dordičova hlavička v šestnáctce zamířila přímo do Nitových rukavic. Po skoro půl hodině hry se míč ve vápně odrazil ke Karabcovi, jenže Fendrich jeho druhý ligový gól odmítl a odvrátil míč na roh. Po něm hlavičkoval těsně vedle branky Hancko.

Po pauze nedokázal pojistit náskok domácích zblízka Karlsson. V 66. minutě hosté málem srovnali. Ke kapitánu Žídkovi se po rohovém kopu odrazil míč, který skončil na tyči.

Domácí pojistili vítězství v 71. minutě. Karabec si obehrál Schaffartzika, nacentroval před branku a Frýdek pomocí odrazu od Jursy zvýšil na 2:0. Další trefy mohli přidat Mandjeck s Hložkem, ale nezakončili přesně. V závěru si odbyl debut v nejvyšší soutěži osmnáctiletý záložník hostů Ščudla. V nastaveném čase vytáhl Nita Žídkovu ránu na roh.

Pražané zdolali Opavu v jedenáctém ligovém souboji za sebou, přičemž popáté v řadě s ní neinkasovali. Slezané venku v nejvyšší soutěži nezvítězili ve čtrnáctém utkání po sobě.

Hlasy po utkání:

Václav Kotal (trenér Sparty): "Vítězství se zrodilo těžko. Byl to víc boj než fotbal, ale jsem rád, že jsme vzadu zase udrželi nulu, což pro nás bylo důležité z hlediska toho, že je to už třetí utkání v řadě. Přece jenom se nám povedlo překonat úpornou obranu Opavy a vstřelit alespoň dva góly."

Jiří Balcárek (trenér Opavy): "Do utkání jsme vstoupili dobře, chtěli jsme Spartu napadat vysoko a nepustit si ji na vlastní polovinu do kombinační hry, ve které je silná, což se nám dařilo. Domácí nás potrestali z jediné šance, kdy jsme propadli na soupeřově polovině. Prohrávali jsme, ale pořád jsme věřili. Povzbuzovali jsme kluky, že to utkání můžeme pořád zvládnout, a to se potvrdilo. Měli jsme šanci, po níž jsme dali tyčku. Tím se utkání lámalo, protože kdybychom dali na 1:1, byl by to jiný zápas. Sparta pak dala z ojedinělé akce gól na 2:0. Spartě dělalo problémy, že jsme hráli hodně nahoře. Projevila se ale zkušenost ve finální fázi."

Sparta Praha - SFC Opava 2:0 (1:0)

Branky: 11. Kozák, 71. Frýdek. Rozhodčí: Marek - Vodrážka, Batík - Královec (video). ŽK: Trávník, Hancko, Štetina - Žídek. Diváci: omezený počet (limit 500 osob na stadionu).

Sparta: Nita - Vindheim, Štetina, Hancko, Hanousek - Trávník (46. Sáček) - Karlsson (65. Frýdek), Kanga (75. Mandjeck), Karabec (75. Dočkal), Hložek - Kozák (65. Tetteh). Trenér: Kotal.

Opava: Fendrich - Hrabina, Hnaníček, Žídek, Helešic - Řezníček, Schaffartzik - Mondek (75. Sus), Jursa (78. Železník), Dordič (83. Texl) - Juřena (83. Ščudla). Trenér: Balcárek.