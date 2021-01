Sparta porazila Mladou Boleslav a dotáhla se na druhý Jablonec

Praha - Fotbalisté Sparty zvítězili v 16. kole první ligy nad Mladou Boleslav 1:0. Jediný gól vstřelil v 58. minutě David Moberg Karlsson. Pražané neprohráli v šestém kole po sobě a bodově se dotáhli na druhý Jablonec. Na vedoucí Slavii, která má duel k dobru, ztrácí šest bodů. Naopak Středočeši nezvítězili v osmém kole za sebou a zůstali na první nesestupové příčce. Trenér Karel Jarolím po návratu na lavičku Mladé Boleslavi stále čeká na první ligovou výhru.

Do základní sestavy domácích se vrátil uzdravený stoper Čelůstka. Trenér Václav Kotal, který odkoučoval 200. zápas v lize, naopak nechal mezi náhradníky záložníka Dočkala. Kapitánskou pásku místo něj převzal Pavelka. V brance Středočechů dostal přednost Diviš. První ligový start za hosty si připsal obránce Řezník, který je v klubu na hostování z Plzně. Od úvodní minuty nastoupil také kapitán a bývalý sparťan Matějovský.

V prvním poločase hrozila nejprve Mladá Boleslav. V sedmé minutě střela Jiřího Klímy zpoza vápna skončila vedle. O pět minut později po Matějovského centru se Klíma zbavil Hancka a běžel sám na branku, zakončení mu však vůbec nevyšlo i kvůli Čelůstkově doběhnutí. Klímu poté našel před brankou Preisler, ale hostující útočník opět zamířil mimo tři tyče.

Letenští si první šanci vypracovali až po téměř půlhodině hry. Vindheim našel v malém vápně Hanouska, který hlavičkoval do Divišova protipohybu. Hostující brankář však jeho pokus vytěsnil těsně vedle tyče. V nastavení úvodního dějství pak Karlsson z přímého kopu trefil tyč.

Po změně stran v 55. minutě vystřelil Juliš z vápna, nejlepší ligový střelec sezony ale dvanáctou branku nepřidal. O tři minuty později se však Pražané dočkali. Pavelka přihrál do šestnáctky a Karlsson se nemýlil.

V 71. minutě střídající Janošek vypálil po centru z první, jenže sparťanský gólman Nita svůj tým podržel. Na opačné straně Diviš vyrazil Karlssonovu střelu a z dorážky se neprosadil ani Juliš.

Hosté v závěru sahali po bodu. Střídající Škoda však ve výhodné pozici ve vápně nedosáhl na míč a Ladrovu ránu z dálky vytáhl Nita výstavním zákrokem na roh.

Sparta doma v lize od října 2011 neprohrála s Mladou Boleslaví devátý duel po sobě. Středočeši venku v nejvyšší soutěži nevyhráli podesáté v řadě.

Hlasy po utkání:

Václav Kotal (trenér Sparty): "Musím hodnotit i soupeře. Velmi dobře nás napadali. Měli jsme s tím trošku problémy, hlavně v začátku utkání. Po 15. minutě se to zlepšilo, dokázali jsme se kombinací dostat do útočné fáze. Byla jenom škoda, že jsme v prvním poločase nedali gól. Hanousek tam měl obrovskou šanci a další dva tři centry jsme nedokázali zrealizovat. Musím být rád za to, že jsme třetí utkání po sobě nedostali gól. Chceme hrát zodpovědně z obranné fáze. Pak nám jeden gól na vítězství stačil."

Karel Jarolím (trenér M. Boleslavi): "Neodehráli jsme špatné utkání, ale bohužel bez bodového zisku. Na to, v jaké jsme situaci, nemůžeme koukat na to, jestli hrajeme na Spartě nebo s kýmkoli jiným. Prostě potřebujeme body. Z tohohle pohledu určitě spokojený nejsem. Co se týče herního projevu, myslím si, že zápas měl parametry. Dokázali jsme si vytvořit šance. Samozřejmě Sparta tam taky něco měla. Mrzí mě, že jedeme s prázdnou."