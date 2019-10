Sparta porazila Litvínov v prodloužení, rozhodl Forman

Praha - Hokejisté Sparty porazili v dohrávce 6. kola extraligy Litvínov 5:4 v prodloužení a připsali si pátou výhru v řadě. Utkání rozhodl v čase 61:18 svým druhým gólem v zápase Miroslav Forman. Pražané se posunuli na čtvrté místo tabulky, Litvínov je i nadále dvanáctý.

Spartě, která se v domácím prostředí představila téměř po měsíci, se ideálně vydařil vstup do utkání. Po Pechově samostatné akci otevřel po 34 sekundách hry skóre Polášek.

Litvínov ale rychle inkasovaný gól nepoznamenal. Hosté přežili první oslabení a začali se prosazovat. Pražané často chybovali v rozehrávce a Severočeši toho využili. Nejprve vyrovnal Jarůšek, následně se z dorážky trefil Myšák a v 18. minutě zvýšil na 3:1 pro hosty po krásné kombinaci Hanzl.

Na začátku druhé části domácí přežili další krizovou situaci, když střela Ščotky skončila jen na tyči Machovského branky. Verva se poté postupně začala zaměřovat jen na obranu, směrem do útoku nebyla nebezpečná a Sparta ji potrestala.

Brankář Janus zlikvidoval několik ošemetných situací, ve 34. minutě jej ale překonal osamocený Forman. A ve 35. minutě bylo srovnáno, když litvínovská obrana nechala opakovaně střílet Pecha a jeho druhý pokus skončil za zády slovenského gólmana.

Třetí část ale Pražané opět začali špatně, Polášek ztratil puk a z následné akce vrátil Litvínovu vedení Hübl. Hosté ale těsný náskok do konce neudrželi, o vyrovnání se po samostatné akci postaral Kudrna, který si připsal šestý gól v sezoně.

Vítěze tak určilo až prodloužení, ve kterém se s nešťastným přispěním Šcotky prosadil Forman a rozhodl o výhře domácích.

Hlasy trenérů po utkání:

Uwe Krupp (Sparta Praha): "Samozřejmě je příjemné, když skórujete hned v prvním střídání, ale myslím si, že to na nás mělo lehce negativní dopad. Trochu jsme polevili a nedrželi se našeho herního plánu. Litvínov dnes hrál dobře, šedesát minut se drželi svého a vytvářeli si šance. Z naší strany to nebylo nejlepší, měli jsme momenty, kdy jsme hráli dobře. Když vstřelíte pět branek, měli byste vyhrát. Tři body jsme ale nezískali a myslím si, že je to proto, že jsme se celou dobu nedrželi našeho herního plánu. Zároveň jsme dnes udělali spoustu individuálních chyb, více než normálně."

Radim Skuhrovec (Litvínov): "Do utkání jsme šli s vědomím, že Sparta hraje dobrý hokej a byli jsme trošku posilněni naším posledním vítězstvím. Očekávali jsme rychlé a bojovné utkání na malém hřišti. Trošku nás přibrzdil rychle inkasovaný gól, ale poté jsme se během třetiny drželi našeho plánu a podařilo se nám jít do vedení. Ve druhé třetině jsme se asi trošku strachovali o výsledek, vypadli jsme z role a Sparta se na nás dotáhla. Na začátku třetí třetiny se nám podařilo vstřelit branku, ale bohužel se nám utkání nepodařilo dotáhnout do vítězného konce. V prodloužení jsme udělali určitou chybu, kterou Sparta potrestala. Odjíždíme s bodem, ale přesto si myslím, že za náš předvedený výkon se nemusíme stydět a odjíždíme se vztyčenou hlavou."

HC Sparta Praha - HC Verva Litvínov 5:4 v prodl. (1:3, 2:0, 1:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 1. Polášek (Pech, Řepík), 32. Forman (Ďaloga, T. Pavelka), 35. Pech (Forman, Řepík), 56. A. Kudrna, 62. Forman - 10. Jarůšek, 14. Myšák (J. Mikúš, Gerhát), 18. M. Hanzl (J. Petružálek, Jarůšek), 41. V. Hübl (L. Kašpar). Rozhodčí: Hodek, Kika - Malý, Pešek. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 8810.

Sparta: Machovský - Polášek, Košťálek, Kalina, Blain, Ďaloga, T. Pavelka, Tomáš Dvořák - Řepík, Pech, Forman - Říčka, V. Růžička ml., A. Kudrna - Buchtele, Sukeľ, Dvořáček - Smejkal, Tomášek, Rousek. Trenéři: Krupp a J. Nedvěd.

Litvínov: Janus - Jánošík, Kubát, J. Říha, Ščotka, Štich, L. Doudera - L. Kašpar, V. Hübl, F. Lukeš - Jarůšek, M. Hanzl, J. Petružálek - Jurčík Zygmunt, Válek - Myšák, J. Mikúš, Gerhát - Helt. Trenéři: Šlégr, Skuhrovec a Kotrla.

Tabulka:

1. Třinec 11 6 1 1 3 44:30 21 2. Brno 10 6 1 1 2 27:23 21 3. Mladá Boleslav 10 5 2 1 2 31:20 20 4. Sparta Praha 10 4 3 1 2 43:31 19 5. Plzeň 10 6 0 1 3 40:32 19 6. Liberec 10 5 2 0 3 45:40 19 7. Karlovy Vary 10 4 1 1 4 31:30 15 8. Hradec Králové 10 5 0 0 5 30:32 15 9. Olomouc 10 3 1 2 4 20:27 13 10. Vítkovice 11 3 1 2 5 27:39 13 11. Kladno 9 3 1 1 4 30:36 12 12. Litvínov 10 3 0 2 5 28:33 11 13. Pardubice 10 3 0 0 7 21:31 9 14. Zlín 11 2 0 0 9 28:41 6