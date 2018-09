Praha - Fotbalisté Sparty zvítězili v devátém ligovém kole doma nad Libercem 4:1. Letenští zůstali jediným neporaženým týmem soutěže a po více než dvou letech se dostali do čela tabulky. Sesadit z prvního místa je však znovu mohou v neděli Slavia a v pondělí Plzeň, které mají zápas k dobru.

Pražané rozhodli o dnešním triumfu třemi góly v úvodním dějství, kdy se trefil Nicolae Stanciu a po něm dvakrát Benjamin Tetteh. Hosté od 55. minuty dohrávali bez vyloučeného Damira Vukliševiče, přesto se jim v 89. minutě povedlo snížit po přesném přímém kopu v podání Romana Potočného. Hned za minutu se ale podruhé trefil Stanciu.

Liberec prohrál v lize na Spartě posedmé za sebou. Po předešlé porážce 0:2 na Dukle neuspěl ani na hřišti dalšího pražského celku a je v tabulce až desátý.

Zatímco Sparta nastoupila v očekávané sestavě i s Kangou, jenž si odpykal karetní trest, slovenský kouč Liberce Hornyák se zahajovací jedenáctkou hodně překvapil. Nezvykle zvolil rozestavení s třemi středními obránci, na post stopera nasadil jinak levého beka Kerbra a vsadil také na Hybše, který si v lize po těžkém zraněná zahrál poprvé po deseti měsících.

Trenérovi hostí sázka na překvapení vůbec nevyšla a jeho svěřenci měli od úvodu v obraně velké mezery. Ve 14. minutě ještě Tetteh sám před gólmanem Hladkým neuspěl, ale o tři minuty později už domácí slavili. Rumunský záložník Stanciu se po rychle rozehraném rohu nakrátko prokličkoval mezi dvěma obránci a prostřelil brankáře.

Ve 25. minutě napřáhl Chipciu a Hladký jeho pokus vyrazil. Za dvě minuty už Sparta zvýšila. Stanciu přihrávkou mezi nohy bránícího Hybše vysunul Frýdka a jeho přízemní centr uklidil do sítě důrazný Tetteh, který přetlačil na malém vápně Vukliševiče.

Ghanský útočník, který v minulém kole jediným gólem rozhodl o výhře Sparty v Ostravě, byl k neudržení a ve 34. minutě se trefil znovu. Pohrál si s bránícím Kerbrem a po přesné střele do horního rohu poprvé v české lize skóroval v jednom utkání dvakrát. Slovan zahrozil až ve 42. minutě, kdy Kačarabovu hlavičku po rohu chytil skokem k tyči Nita.

Po přestávce kouč hostí poslal na trávník útočníka Mashikeho Sukisu a Liberec začal aktivněji, jeho snahu o snížení však utnulo vyloučení Vukliševiče v 55. minutě. Rozhodčí Ardeleánu mu udělil červenou kartu za faul na Tetteha až po zhlédnutí videozáznamu.

Sparta kontrolovala hru, přesto se jí nepodařilo udržet třetí ligovou nulu po sobě, neboť v 89. minutě Potočný poslal střelu z přímého kopu přesně k tyči. Už za minutu ale odpověděl rovněž povedenou ranou z dálky Stanciu.

Hlasy po utkání:

Zdeněk Ščasný (trenér Sparty): "První půle byla výborná, ta snesla nejpřísnější měřítka. Trošku to možná vizuálně kazí druhá půle, kdy jsme to kontrolovali, ale celkem logicky, protože jsme se nikam nechtěli hnát. Přesto jsme si šance vytvořili. Rozestavení 3-5-2 jsme měli v hlavě už od začátku týdne, přiznám se, že jsme to i zkoušeli v tréninku. To jsme netušili, že i Liberec změní systém. Chtěli jsme zachovat to, abychom měli dva útočníky, a eliminovat jejich převahu ve středu hřiště. Ještě se dohrávají zápasy tohoto kola, v kabině to padlo, že máme šanci jít na první místo. Nebylo to ode mě ta motivace, Šural a ještě někdo to zmínili. Ale spíš než první místo je důležité, že jsme bodovali naplno. Že jsme potvrdili vítězství z Baníku, které bylo nesmírně cenné."

Zsolt Hornyák (trenér Liberce): "V prvním poločase jsme inkasovali po našich zbytečných taktických chybách dost brzo góly. Prohrávali jsme rychle 0:3 a s mužstvem jako Sparta se pak hraje těžko. Počítali jsme s tím, že vydržíme déle stav 0:0 a budeme těžit z brejků. Taktický záměr se nám moc nepodařil. Hlavně zezadu jsme dělali základní chyby v rozehrávce, hlavně Kačaraba. Také jsem více čekal od Aaronse. Mrzí mě zbytečné vyloučení Vukliševiče, mužstvo se ale nevzdalo a ukázalo charakter. Je mi líto, že jsme inkasovali ještě čtvrtý gól. Výsledek je pro nás krutý, ale po těch hrubých chybách nás Sparta logicky potrestala. To rozestavení bylo trochu i vynucené. Myslím, že záměr 3-4-3 nebyl špatný, protože jsme věděli, že Sparta hraje 4-4-2, chtěli jsme je trochu překvapit. Ale nesmíme si dovolit takové chyby, tohle není divize. Není možné, že ligový hráč pětkrát za sebou nahraje soupeři. Hlavně ti legionáři musí přidat, musí být kvalitnější než domácí hráči."

Sparta Praha - Slovan Liberec 4:1 (3:0)

Branky: 17. a 90. Stanciu, 27. a 34. Tetteh - 89. Potočný. Rozhodčí: Ardeleanu - Myška, Caletka. ŽK: Radakovič - Potočný, Breite, Koscelník. ČK: 55. Vukliševič (Liberec). Diváci: 11.867.

Sestavy:

Sparta: Nita - Chipciu, Radakovič, Kaya, Costa - Stanciu, Frýdek, Kanga (68. Sáček), Plavšič (58. Čivič) - Tetteh (75. Mebrahtu), Šural. Trenér: Ščasný.

Liberec: Hladký - Vukliševič, Kerbr, Kačaraba (46. Mashike Sukisa) - Mikula, Breite, Ševčík, Hybš - Aarons (61. Koscelník), Oršula (78. Malinský), Potočný. Trenér: Hornyák.