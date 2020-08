Sparta porazila Horn a remizovala s Wolfsbergerem

Bad Kleinkirchheim (Rakousko) - Fotbalisté pražské Sparty na soustředění v Rakousku porazili domácí druholigový Horn 4:0 i díky gólu debutujícího záložníka Filipa Součka. V druhém dnešním utkání a generálce na novou sezonu svěřenci trenéra Václava Kotala remizovali s prvoligovým rakouským Wolfsbergerem 2:2.

"Obě utkání ukázala to samé, že je fotbal o chybách. V prvním jsme potrestali chyby soupeře a zaslouženě jsme zvítězili, v tom odpoledním jsme naopak udělali dvě chyby a soupeř je využil. Jsem rád, že jsme to ve druhém poločase vyrovnali. Pro hráče to musí být poučení, že na takové úrovni nesmí dělat triviální chyby. Takový soupeř vás potrestá," citoval Kotala klubový web.

Spartu proti Hornu poslal do vedení v 26. minutě Adam Karabec, v závěru první půle zvýšil Filip Havelka po akci Jana Fortelného. Po změně stran přidali Pražané další dvě branky. V 86. minutě skóroval devatenáctiletý Souček po přistrčení od Libora Kozáka, který o několik vteřin později hlavou zužitkoval centr Michala Trávníka a uzavřel skóre.

"Cítil jsem se dobře. Byl jsem rád, že jsem mohl po delší době nastoupit do zápasu a těší mě, že jsme to zvládli. Nervózní jsem nebyl. Nervozitu nemívám před zápasy. Jsem rád, že se mi dařilo, ale hlavně, že jsme vyhráli," uvedl bývalý opavský středopolař Souček.

Proti Wolfsbergeru Letenští v kompletně obměněné sestavě dobře nezačali. V deváté minutě těsně po břevnu kapitána Bořka Dočkala brankáře Milana Heču překonal Cheikhou Dieng. Ve 40. minutě si Eliel Peretz pohrál s obranou soupeře a zvýšil na 2:0.

Sparťané však proti účastníkovi skupiny Evropské ligy dvoubrankové manko dotáhli. Ještě před pauzou snížil Adam Hložek po přihrávce Andrease Vindheima a v 84. minutě zachránil remízu Matěj Hanousek, jehož v dobré pozici našel Michal Sáček.

"Je samozřejmě velká škoda, že jsme neproměnili velké šance, dokázali jsme si jich pár vytvořit. Ale je dobře, že hráči narazili na kvalitní soupeře a viděli, jaká ta úroveň je," konstatoval Kotal.

Opět zvolil rozestavení 3-5-2 se třemi stopery. "To se vyvíjí podle soupeře. Hráli na dva útočníky, takže jsme to nemuseli měnit. Chtěli jsme si zkusit obě varianty, ale nebylo to třeba, když hrál soupeř na dva. Pro hráče ale není problém hrát na čtyři vzadu, v tom jsou zvyklí hrát," řekl sedmašedesátiletý kouč.

Pražané ve čtyřech duelech letní přípravy třikrát zvítězili a jednou remizovali. Před Hornem a Wolfsbergerem na soustředění porazili slovinskou Goricu 3:1 a doma Táborsko 5:0. Nový ligový ročník Sparta odstartuje v sobotu 22. srpna na hřišti nováčka Zbrojovky Brno.

Přípravná fotbalová utkání v Rakousku:

Sparta Praha - SV Horn 4:0 (2:0)

Branky: 26. Karabec, 39. Havelka, 86. Souček, 87. Kozák.

Sestava Sparty: Holec - Vitík, Plechatý, Krajinský - Fortelný, Havelka, Souček, Trávník, Polidar (10. Šilhart) - Karabec, Kozák. Trenér: Kotal.

Sparta - Wolfsberger AC 2:2 (1:2)

Branky: 43. Hložek, 84. Hanousek - 9. Dieng, 40. Peretz.

Sestava Sparty: Heča - Štetina, Čelůstka, Lischka - Vindheim, L. Krejčí II., Dočkal, Sáček, Hanousek - Hložek, Juliš. Trenér: Kotal.