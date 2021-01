Sparta porazila gólem Řepíka v prodloužení Mladou Boleslav 3:2

Praha - Hokejisté Sparty porazili v utkání 39. extraligového kola Mladou Boleslav 3:2 v prodloužení. Pražané si připsali třetí výhru za sebou zásluhou gólu kapitána Michala Řepíka v čase 61:35. Lídr soutěže tak bodoval podeváté za sebou, z toho sedmkrát vyhrál. Hráči Bruslařského klubu přes porážku nevyšli naprázdno ani ve třetím vzájemném souboji sezony, bod si vysloužili vyrovnáním z 0:2 na 2:2.

Úvodní dvacetiminutovka góly nepřinesla. Polášek, Vitouch a Rousek si vylámali zuby na hostujícím gólmanovi Krošeljovi, v polovině první třetiny ale musel vytáhnou pěkný zákrok lapačkou i Machovský po zakončení Ciencialy. Pechovi s Buchtelem pak nevyšlo přečíslení dvou na jednoho.

Hned po pár sekundách ze druhého dějství, kdy Pražané dohrávali ještě výhodu však domácí přesto stihli využít a šli do vedení zásluhou Košťálka, jemuž se podařilo překonat Krošelje střelou zápěstím od modré čáry. Hosté měli možnost brzy odpovědět, jenže ve dvou krátce za sebou navazujících přesilovkách neuspěli.

Ve 34. minutě dostala možnost přesilovky Sparta a domácí byli úspěšní už po 36 sekundách. Zkušený Ševc se snažil situaci na kruhu ve vlastním obranném pásmu řešit až příliš hokejově, jeho nahrávku vystihl Horák, posunul puk na Tomáška a ten s přehledem zvýšil na 2:0. Za necelé dvě minuty však byli hosté zpět ve hře, když se ranou zápěstím prosadil Dlapa.

Do třetí třetiny nastoupili Mladoboleslavští přes brzkou Sobotkovou šanci výrazně aktivněji než sparťané. Ve 46. minutě si ručně vyměnili názory Pech a Šidlík. O chvilku později se dostal do sóla Kotala, ale Machovský držel Pražany nad vodou. Jenže v 50. minutě chyboval na útočné modré čáře Jandus a Lunter už své sólo dotáhl ke gólové tečce.

Po polovině třetí části odkulhal do kabiny domácí obránce Dvořák, závěr základní hrací doby byl oboustranně o něco opatrnější a o vítězi muselo rozhodnout prodloužení. V něm se na místě posledního hostujícího hráče v poli nechal Šťastný obrat o kotouč Řepíkem, ten mu brzy zmizel z dosahu a precizním blafákem do bekhendu rozhodl.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloslav Hořava (Sparta): "Čekali jsme velmi náročný zápas, což se také potvrdilo. Myslím si ale, že Boleslav byla od poloviny zápasu lepším týmem. My jsme si pomohli v přesilových hrách, díky kterým se nám podařilo utkání dotáhnout do prodloužení. Skvěle nám zachytal brankář (Matěj Machovský), který nám dal šanci na vítězství. Za dva body před tou pauzou, co nás teď čeká, jsme samozřejmě moc rádi."

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "V první třetině to od nás nebylo ono, hlavně těch úvodních sedm deset minut. Byli jsme takoví ustrašení. Sparta měla víc ze hry, ale naštěstí nás podržel gólman. Od druhé třetiny jsme podle mého už byli vyrovnaným soupeřem. Dostali jsme dva góly v oslabení, což nás mrzí, protože si myslíme, že oběma se dalo zabránit, hlavně tomu prvnímu. Pro nás byl důležitý kontaktní gól před koncem druhé třetiny. Pak jsme měli víc ze hry, vyrovnat jsme si zasloužili. Plusový bod sice bere Sparta, ale já si myslím, že to byl vyrovnaný zápas."