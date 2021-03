Sparta porazila doma Olomouc i podruhé, v sérii vede 2:0

Praha - Hokejisté Sparty porazili ve druhém utkání čtvrtfinálové série play off extraligy Olomouc 2:0. Vítěz základní části tak v sérii zatím plní roli velkého favorita a vede 2:0 na zápasy. Góly Pražanů dali útočníci Michal Řepík a David Tomášek, první čisté konto v extraligových vyřazovacích bojích vychytal Alexander Salák. Série bude pokračovat ve středu a ve čtvrtek na Hané.

Sparťané už ve druhé minutě slavili vedení, ale po trenérské výzvě olomoucké střídačky o gól přišli, neboť Buchtele se dostal do kontaktu s brankářem Konrádem a znemožnil mu tak lépe reagovat na Formanovu dorážku. Na konci čtvrté minuty se však proti pravidlům provinil Nahodil a domácí kapitán Řepík na třetí pokus z přesilovky trestal z prostoru mezi kruhy.

Pražané byli po celou první část střelecky aktivnější, ale do skóre už to více promítnout nedokázali. V deváté minutě měl naopak velkou šanci na vyrovnání Kolouch, jenže ztroskotal na gólmanu Salákovi. V další početní výhodě se vyznamenal na druhé straně Konrád proti Buchtelemu.

Domácí útočník pak sice nevyužil další příležitost zkraje druhé třetiny, netrvalo však dlouho a sparťané se uklidnili druhým gólem. V 25. minutě objel bek Košťálek branku hostů, dokázal najít mezi kruhy najíždějícího Tomáška a ten už si věděl rady - 2:0.

V tu chvíli bylo zřejmé, že Olomoučtí mají před sebou hodně vysokou překážku k překonání, pokud si chtějí odvézt z metropole alespoň jednu kýženou výhru. Domácí tým pozorně bránil, a když už se hosté přece jen dostali k zakončení, narazili na jistého Saláka. Změnit se mohlo skóre naopak na druhé straně, ale Kudrna po parádní individuální akci bekhendem těsně minul.

Hned v úvodu třetího dějství pozlobil Horák bekhendovým pokusem Konráda. Alespoň zdramatizovat mohli závěr zápasu Nahodil v 53. minutě a o chvilku později při přesilové hře Navrátil, jenže Salák byl bezchybný a čisté konto si nenechal vzít. Hanáci se nedostali blíže na dostřel ani přes dlouhou power play.

Hlasy trenérů po utkání:

Josef Jandač (Sparta): "Myslím, že dnes jsme odehráli o malinko lepší utkání než včera. Bylo vidět, že jsme více rozehranější. Důležité bylo, že jsme šli do vedení. Potom jsme takovým zodpovědným týmovým výkonem to utkání zvládli a přidali jsme důležité druhé domácí vítězství. Možná je to třeba malinko na úkor ofenzivy, ale ta defenziva fungovala výborně. Olomouc hraje skvěle, takže i na ty dva zápasy u nich musíme být dobře připravení."

Zdeněk Moták (Olomouc): "Těžko jsme se dostávali přes výbornou obrannou hru domácích, moc nás tam nepouštěli do zakončení. S tím jsme měli velký problém; ač jsme nakonec vyhráli na střely, nedokázali jsme bohužel dnes vstřelit ani gól. Druhá věc, která s tím víceméně souvisí, je naše vhazování, které bylo velice špatné. Nedokázali jsme vyhrát buly ani v přesilové hře a tím si pomoci. Soupeř nás hned vyhnal ven a my jsme se tam museli těžko dostávat. Obranná hra Sparty byla opravdu velice dobrá. Mají to v čele s brankářem dobře postavené, my se budeme snažit na ně přes ty dva volné dny něco vymyslet a soustředit se na ty zápasy doma."

HC Sparta Praha - HC Olomouc 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 6. Řepík (R. Horák, Sobotka), 25. Tomášek (Košťálek). Rozhodčí: Šír, Sýkora - Lederer, Rožánek. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Bez diváků. Stav série: 2:0.

Sestavy:

Sparta: Salák - Jurčina, Tomáš Dvořák, Košťálek, Polášek, T. Pavelka, Němeček - Řepík, R. Horák, Sobotka - A. Kudrna, Tomášek, Rousek - M. Forman, Pech, Buchtele - Dvořáček, M. Sukeľ, Zikmund. Trenéři: Hořava a Jandač.

Olomouc: Konrád - A. Rutar, Ondrušek, Škůrek, Vyrůbalík, Dujsík, Rašner - Kunc, Nahodil, J. Káňa II - Olesz, Kolouch, Ostřížek - Klimek, J. Knotek, Burian - Navrátil, Strapáč, Kucsera - od 21. navíc Bambula. Trenéři: Moták a J. Tomajko.