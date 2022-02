Sparta poprvé v sezoně porazila České Budějovice

Praha - Hokejisté Sparty porazili v dohrávce 55. kola extraligy České Budějovice 2:0 a připsali si první výhru nad Motorem v sezoně. Pražané se střelecky prosadili již v první třetině, kdy skórovali Roman Horák a Michal Řepík. Druhé čisté konto v sezoně udržel Matěj Machovský. Sparta je i nadále šestá, na páté České Budějovice ale ztrácí jen bod.

V sestavě domácích v zápase, který byl součástí 13. ročníku akce Sparta vzdává hold a sledoval ho maximální možný počet 9110 diváků, chyběl nejproduktivnější hráč týmu i soutěže Chlapík. Po krátké pauze naopak nastoupili Horák a Thorell.

Právě švédský útočník se ve 2. minutě dostal do první velké šance, nedokázal ale usměrnit puk do odkryté branky. O pár vteřin později jeho samostatnou akci zastavil pozorný Strmeň. Motor počáteční nápor domácích přežil a v 7. minutě zahrozil. Machovský si ale s pokusem Vráblíka poradil, následně zlikvidoval i šanci Piskáčka.

Poté byl ale vyloučen Šenkeřík a Sparta početní výhodu využila. Moravčík připravil gól pro Horáka, který zakončoval do odryté branky a připsal si jubilejní 20. gól v sezoně. V 11. minutě již Pražané vedli 2:0, když Strmeň nedokázal zareagovat na lehce tečovanou střelu Řepíka.

Snížit mohl Valský, ale neuspěl stejně jako Vitouch na druhé straně. Jeho pokus prošel až za českobudějovického gólmana, Šenkeřík jej však stihl odehrát dříve, než puk prošel za brankovou čáru. Ve 24. minutě měl při Beránkově střele štěstí Machovský, pomohla mu horní tyč.

Příležitosti si vytvářely oba týmy, výraznější ale domácí. Proti Moravčíkovi se ale vytáhl Strmeň, větší klid na sparťanské hokejky nepřinesl ani Thorell. I s jeho pokusem si hostující brankář poradil.

Na přelomu druhé a třetí části Motor přežil druhé oslabení a následně byl lepším celkem, Machovský měl výrazně více práce než Strmeň a hrálo se většinou v obranném pásmu Sparty. Jihočeši se ale prosadit nedokázali ani v dlouhé závěrečné power play. Sparta tak po dvou prohrách vyhrála.

Hlasy trenérů po zápase:

Josef Jandač (Sparta): "Hrál se hodně rychlý hokej, nebyl moc přerušovaný, hlavně první dvě třetiny. Budějovice hrají výborně a my jsme věděli o jejich síle. Třikrát v sezoně nás porazily, o to více jsme chtěli dnes uspět. Podařilo se nám jít do vedení a poté, celkem zodpovědnou hrou dozadu i výborným výkonem Machovského, jsme uhájili vítězství a nedovolili soupeři vstřelit ani gól."

Jaroslav Modrý (České Budějovice): "Kluci bojovali, hráli kvalitní utkání, které mělo fantastickou atmosféru, ale nepodařilo se nám dát gól. Chyběla nám kontaktní branka. Sparta hrála výborně, byla připravená. Měla výborný začátek, kde nám utekla o dva góly a už jsme to nedotáhli."

HC Sparta Praha - Motor České Budějovice 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 10. R. Horák (Moravčík), 11. Řepík (Sobotka, Tomášek). Rozhodčí: Šindel, Hradil - Kajínek, Lučan. Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. Diváci: 9110.

Sparta: Machovský - Tomáš Dvořák, Matuškin, M. Jandus, Polášek, Moravčík, Jurčina - Řepík, Sobotka, Tomášek - Šmerha, R. Horák, E. Thorell - Z. Doležal, D. Vitouch, M. Forman - Dvořáček, Stoljarov, J. Strnad. Trenéři: Jandač a M. Hořava.

České Budějovice: Strmeň - Piskáček, Percy, Bindulis, Šenkeřík, Vráblík, Štencel, Štich - Vondrka, Pech, Holec - D. Voženílek, J. Novotný, Abdul - Valský, Koláček, J. Ondráček - Karabáček, M. Hanzl, M. Beránek. Trenér: Modrý.