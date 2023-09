Sparta pokračuje bez prohry, zdolala Olomouc 4:0 a dál vede extraligu

Praha - Hokejisté Sparty porazili v utkání 6. kola extraligy Olomouc 4:0. Pražané tak vyhráli i šestý zápas v nové sezoně a dál vedou tabulku o skóre před Pardubicemi. Hanáci vyšli potřetí za sebou bodově naprázdno, přestože v metropoli udrželi přes 27 minut bezbrankové skóre. Pak se však prosadili Roman Horák, již pošesté v ročníku kapitán Michal Řepík, ve třetí třetině pojistili výhru Jan Buchtele a druhým dnešním zásahem Horák. První čisté konto v sezoně vychytal Jakub Kovář.

Favorit byl od začátku o poznání aktivnější, ale gólman Sedláček v olomouckém brankovišti byl pozorný. Na začátku osmé minuty měli sparťané k dispozici necelou půlminutu přesilovky pět na tři, skórem však nepohnuli. V desáté minutě se provinil jako první z domácích Irving a Olomoučtí byli blízko vedení: Chmielewski vypálil z kruhu a rozezvučel horní tyčku. V další přesilovce Sparty se nepovedlo zakončení podle představ Řepíkovi a i proto skončila první třetina bez branek.

Hned v úvodu druhé části se dostal za záda Hanáků Kousal, uháněl sám na Sedláčka, blafák do forhendu ale k vedoucímu gólu nedotáhl. Vzápětí trefil Kestner kotouč parádně ze vzduchu, Sedláček mu však radost z výstavní trefy sebral. Při narůstajícím tlaku Pražanů ujeli zničehonic do přečíslení dvou na jednoho Musil a zakončující Macuh, domácí zachránil fantastickým zákrokem Kovář.

Ve 26. minutě zachránila Kováře opět branková konstrukce - po Musilově zakončení zblízka zazvonila za jeho zády levá tyčka. Chvilku nato slavili domácí. Kestner zakončil akci zpětnou přihrávkou za sebe na volného Horáka, jenž ranou z kruhu bez přípravy na bližší tyčku otevřel skóre. Sparťané pak nevyužili dvě po sobě jdoucí početní výhody, nedlouho po skončení druhé ale zvýšil kapitán Řepík a dal tak už svůj šestý gól v sezoně.

Když v úvodu třetího dějství upřesnil Hauserovu přihrávku před branku nechtěnou tečí Rašner a Buchtele zvýšil na 3:0, bylo zřejmé, že Pražané uhájí neporazitelnost i po dnešním vystoupení. V 54. minutě zamířili navíc na trestnou lavici společně Knotek se Sirotou, domácí střídačka sáhla po oddechovém času a následnou dvojnásobnou přesilovku využil svým druhým dnešním gólem Horák. V závěru Kovář odolal i po faulech Formana a Moravčíka.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Gross (Sparta): "V první třetině jsme nebyli dobří a musím to říct nahlas. Soupeř měl lepší šance, nás držel v zápase Kuba Kovář. A když ne on, tak nám pomohlo břevno. Pokračovalo to dál ještě pět minut i ve druhé třetině, ale líbilo se mi, jak jsme se pak postupně zvedali. Už jsme lépe bruslili a byli aktivní. Samozřejmě nám pomohl první gól. Kdyby ho dnes dala Olomouc, tak by zápas vypadal možná úplně jinak. Druhých třicet minut už bylo lepších, takhle musíme v neděli proti Brnu hrát od začátku. Pro Olomouc je to krutá porážka, protože určitě nebyli horší o tolik, aby prohráli výsledkem 0:4."

Róbert Petrovický (Olomouc): "Těžko se mi to teď hodnotí. Myslím, že na začátku zápasu jsme podali dobrý výkon. První třetina byla na jednu i druhou stranu, měli jsme tam i nějaké šance, ubránili jsme důležitá oslabení a byli jsme v zápase. Bylo tam i nastřelené břevno. Ve druhé třetině tam byla ještě vyložená šance v podobě přečíslení dvou na jednoho, nastřelená tyčka, ale pak jsme postupně odcházeli a sami jsme se dostávali do těžkých situací oslabeními. Soupeř zvýšil pohyb, agresivitu a rychlost, vyloučení bylo na naší straně strašně moc. Ztratili jsme naše tempo a už jsme se z toho prostě nedostali. Ve třetí třetině už byl soupeř na koni."

HC Sparta Praha - HC Olomouc 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 28. R. Horák (Kestner, P. Kousal), 35. Řepík (Chlapík), 42. Buchtele (Hauser), 55. R. Horák (P. Kousal, Kestner). Rozhodčí: Cabák, Ondráček - Klouček, Thuma. Vyloučení: 5:9. Využití: 1:0. Diváci: 7253.

Sestavy:

Sparta: Jakub Kovář - Mozík, Němeček, Irving, Kempný, Moravčík, Krejčík, Mikliš - Řepík, O. Najman, Chlapík - Kestner, R. Horák, P. Kousal - Hauser, J. Lajunen, Buchtele - Konečný, D. Vitouch, M. Forman. Trenér: Gross.

Olomouc: J. Sedláček - T. Černý, Ondrušek, A. Rutar, Sirota, Rašner, Švrček, Řezníček - Orsava, Nahodil, Kusko - Navrátil, J. Knotek, Kunc - P. Musil, Macuh, Chmielewski - Kucsera, Menšík, Klimek. Trenér: Tomajko.