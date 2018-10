Praha - Fotbalisté Sparty se v osmifinále pohárové soutěže MOL Cupu představí v Opavě. Mistrovská Plzeň bude doma hostit Baník Ostrava a obhájce trofeje Slavia doma přivítá druholigovou Chrudim. Rozhodl o tom dnešní los na Strahově, který k sobě přiřadil také Olomouc se Zlínem, Karvinou s Jabloncem, Liberec se Slováckem, Příbram s Bohemians Praha 1905 a Duklu s Teplicemi.

Slavia se utká s Chrudimí v poháru už potřetí za poslední čtyři roky. Předchozí dva duely v letech 2014 a 2016 vyhrála 3:1. Před dvěma roky v přípravě porazila Chrudim 2:0.

"Spokojenost s losem je. Chtěli jsme hrát doma vzhledem k náročnému programu. V poslední době jsme s Chrudimí hráli několikrát, takže to pro nás není nic nového," řekl generální sekretář Slavie Jiří Vrba.

Sparta se s Opavou utkala v 1. kole ligové sezony a doma vyhrála 2:0. Souboj Plzně s Ostravou je zajímavý i v tom, že oba celky by se měly hned po osmifinále, jehož oficiální termín je 31. října, utkat o následujícím víkendu i v lize. Ale v Ostravě.

Také Olomouc se Zlínem se v krátké době utkají spolu v lize i poháru, jelikož na sebe narazí už nyní v sobotu. "Hrajeme tam v sobotu ligové utkání, tak uvidíme. Chtěli jsme hrát doma, ale do Olomouce to není daleko. Asi to bude vyrovnané a taktické utkání," řekl po losu sportovní ředitel Zlína Zdeněk Grygera.

Los osmifinále MOL Cupu

(hraje se 31. října):

Olomouc - Zlín, Opava - Sparta Praha, Plzeň - Ostrava, Karviná - Jablonec, Liberec - Slovácko, Příbram - Bohemians Praha 1905, Dukla Praha - Teplice, Slavia Praha - Chrudim.