Sparta podruhé vyhrála v Hradci, v prodloužení rozhodl Chlapík

Praha - Hokejisté Sparty vyhráli v předehrávaném zápase 56. kola extraligy v Hradci Králové 4:3 v prodloužení a navázali tak na dva týdny staré vítězství na východě Čech. Dramatický duel plný vyloučení a šarvátek rozhodl v 63. minutě nejproduktivnější hráč soutěže Filip Chlapík, který si připsal i dvě asistence. Na straně domácích nasbíral tři body za dva góly a asistenci obránce Filip Pavlík.

Zápas se měl původně hrát jako součást Winter Hockey Games pod otevřeným nebem ve Špindlerově Mlýně, po přesunutí akce na příští rok se ale konal v aréně Východočechů. Hradečtí přesto oblékli už vyrobené speciální žluté dresy s krkonošským motivem.

Nadlouho jedinou komplikaci jim přinesla chyba ve vlastní přesilovce a Horákova gólovka, pak už domácí jasně převzali iniciativu. Spartu pustili za první třetinu jen ke třem střelám a druhou výhodu využili, střelu Pavlíka srazil mezi Salákovy betony bránící útočník Strnad.

Hradec počítal i další šance, Oksanen netrefil prázdnou branku a Pilař neproměnil brejk v oslabení. Hostům chybělo hodně do tváře z nedávné kanonády, kdy na východě Čech vyhráli 8:3. Postupně se ale zlepšovali a ve hře čtyři na čtyři srovnal v pádu obránce Pavelka. Ještě dohrávanou hradeckou přesilovku ale ukončil přesnou střelou Lev.

Sparťané tentokrát hledali hokejovou jiskru hodně ztěžka. Útočili jen do plných, Mountfield měl větší chuť. Centr nejživější formace Kevin Klíma trefil tyč, puk musel z brankové čáry odpálit zadák Jeřábek.

Těsný stav hodně přikládal pod kotel emocím. Domácí tým k tomu přidal i zbytečné fauly a i díky nim Sparta dvěma trefami v rozmezí 53 sekund otočila stav. Horákovi parádně nabídl puk před prázdnou branku Sobotka, vzápětí se po akci Formana trefil junior Konečný.

Východočeši ale dokázali vyrovnat, když se v přesilové hře prosadil podruhé v zápase Pavlík a vynutil si prodloužení. Druhý bod ale v nastavení získala aktivnější Sparta, duel ukončil v čase 62:26 sedmnáctým gólem v sezoně Chlapík.

Hlasy trenérů po utkání:

Ladislav Čihák (Hradec Králové): "Naši kluci přistoupili k zápasu velice dobře, úplně rozdílně oproti předchozím. Udělali jsme chyby, ale jsem rád, že jsme to po gólu na 2:3 nezabalili. To ukazuje, že tým si za tím chtěl jít a vyrovnat, což se nám v power play podařilo. Bohužel v prodloužení jsme to nezvládli a Sparta byla šťastnější. I přesto, že jsme prohráli, nemám z utkání špatný pocit. Bylo v našem podání velice dobré a kluci do něj dali maximum."

Josef Jandač (Sparta): "Jsou to pro nás cenné body, protože Hradec hrál hodně dobře. V první třetině jsme měli jenom jednu šanci v oslabení a jinak jsme byli u všeho druzí, do druhé jsme výkon zlepšili. Za těsného stavu jsme se ve třetí třetině vrátili díky přesilovce do zápasu a dokonce to vypadalo, že bychom mohli urvat všechny tři body, ale bohužel jsme udělali faul. A ne jeden dneska, všechny tři góly jsme dostali v oslabení. Extra bod je pro nás výborný."